 买了一家孟山都，缠上一万件赔偿案 | 经济纵横 | DW | 21.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

买了一家孟山都，缠上一万件赔偿案

德国拜耳公司周三股值跳水10%以上，原因是美国一家法院的陪审团认定，拜耳子公司孟山都的除草剂是一名男子罹患癌症的主要原因。而事实上，绝大部分科学验证都无法支持以上说法。

Symbolbild: Monsanto RoundUp (Getty Images/AFP/J. Edelson)

一个美国法院认为，一种除草剂是加州一名老人罹患癌症的"主要原因"

(德国之声中文网)一个美国法院周三作出裁决，"农达"（Roundup）除草剂是加州一名70岁老人罹患癌症的"主要原因"。

DW.COM

全球人口日益增长之际，粮食需求也随之增加。荷兰新开发出的农耕技术不需依靠泥土、阳光、水和农药便能栽种作物。这是否能成为粮食供应的新解？ (27.01.2019)

肿瘤并非癌症最可怕之处，真正致命的是癌细胞的转移。根据WHO统计，死于恶性转移的癌症患者高达九成。癌细胞的转移究竟是如何发生的？ (10.02.2019)

在许多国家，乳腺癌都是最常见的女性癌症。乳腺癌早期筛查，如今主要依靠的是放射科医生进行检测。德国科学家现在研究出了一种新方法：不久的将来，有望通过验血来查验是否患上乳腺癌。 (22.02.2019)

此次判决对德国的拜耳公司而言不啻是迎头的棒喝，因为它的子公司孟山都（Monsanto）是"农达"的生产商。周三的判决也成为其他相关案子的示范。

案情细节

在使用"农达"25年之后，美国加州居民哈德曼（Edwin Hardeman）被诊断患有"非霍奇金淋巴瘤"。

旧金山一家法院的陪审团得出一致结论，该除草剂对患以上疾病起到很大作用。

现在该案进入第二阶段，将确认孟山都是否应为病患负责、怎样负责，即确定赔偿额度。

原告律师可能会出示孟山都试图控制科学家和影响监管机构的证据。

拜耳：公司不对癌症负责

哈德曼的律师说，"现在我们可以聚焦取证，它将显示孟山都对确保"农达"产品的安全没有进行负责任以及客观的努力。"

去年，德国拜耳公司收购了孟山都。公司称，"案子的第二阶段将证实孟山都的所作所为合理合法，公司无需为哈德曼先生罹患癌症负责，对此，我们有信心。"

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    癌症：防患于未然

    把握自己的命运

    诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。

  • Adipositas in Deutschland

    癌症：防患于未然

    肥胖可能是致命的

    排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    癌症：防患于未然

    别做沙发土豆！

    活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    癌症：防患于未然

    莫要贪杯

    酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    癌症：防患于未然

    危险的红肉

    红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    癌症：防患于未然

    木炭烧烤中的风险

    明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    癌症：防患于未然

    避免垃圾食品

    富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。

  • Sommer Deutschland 2012

    癌症：防患于未然

    太多阳光也不好

    太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    癌症：防患于未然

    现代医学中的致癌因素

    X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    癌症：防患于未然

    感染导致癌症

    人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。

  • Philippinen Verhütung

    癌症：防患于未然

    利大于弊

    避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    癌症：防患于未然

    最致命的诱因

    尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。

    作者: Brigitte Osterath/万方


不过，就在周三当日，拜耳股指猛跌10%以上。

草甘膦是否致癌？

草甘膦（glyphosate）是"农达"除草剂里的主要化学成份。它是否致癌？人们对此意见不一。批评者很快得出"致癌"的结论，但科研者却无法最终回答这个问题。

根据欧盟健康管理部门的说法，绝大部分专家的结论基本是，草甘膦对人体不太可能造成癌症后果；得到的证据都无法支持有致癌潜在危险的说法。

然而，世界卫生组织下属的预防癌症署则说，草甘膦"有可能对人体致癌"。

为一万多个案子提供示范

周三的判决结果对11000多起针对农达的诉状有着示范效应。人们估计，旧金山联邦法院会处理700多个相关案子，使它们得到某种和解。

去年，旧金山一家法院判定孟山都对一名癌症病人赔偿2890万美元。后来，为了结官司，一名法官将赔偿数额降低到780万美元，而这名原告也同意获赔780万美元。

 

李鱼/叶宣（美联社、路透社等）

 

DW.COM

150年拜耳

德国拜耳制药有150年的历史。位于勒沃库森的这家企业有阿司匹林这样畅销世界的产品，也首次合成了海洛因。纳粹时期，拜耳曾走入低谷。 (31.07.2013)  

癌症：防患于未然

癌症并非不能预防，研究人员已经发现一些肿瘤的诱因。每个人都可以为自己的健康出力。 (10.02.2014)  

相关内容

Glyphosat

拜耳旗下孟山都被罚巨款 11.08.2018

因其生产的含草甘膦除草剂致癌，美国农化巨擘蒙山都（Monsanto）被罚巨款。对德国拜耳集团的这家子公司，这是一大打击。此判决将导致重大后果。

Hannover Messe 2018

评论：筑起高墙 关紧大门 20.12.2018

敞开大门，敞开大门 - 这是圣诞前夕，德国教会里经常传唱的一首歌曲的歌词。然后圣诞将至，德国经济部却唱起了反调：他们要筑起高墙，关紧大门。

USA Börse in New York Wall Street | New York Stock Exchange

全球股市一片惨淡 你需要惊慌吗？ 12.10.2018

近日来全球多地股市暴跌，周四仍继续下滑。股票交易市场敲响警钟。我们现在来看一看引发股灾的几个重要原因。

广告
Europäisches Patentamt (European Patent Office )

中国创新表现亮眼 国际专利申请数强压各国

在美国极力防堵华为5G的同时，这个中国电信巨头在2018年国际专利申请上拿下了世界第一。中国学术机构专利申请数也直追美国知名大学。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  