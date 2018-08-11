买了一家孟山都，缠上一万件赔偿案

(德国之声中文网)一个美国法院周三作出裁决，"农达"（Roundup）除草剂是加州一名70岁老人罹患癌症的"主要原因"。

此次判决对德国的拜耳公司而言不啻是迎头的棒喝，因为它的子公司孟山都（Monsanto）是"农达"的生产商。周三的判决也成为其他相关案子的示范。

案情细节

在使用"农达"25年之后，美国加州居民哈德曼（Edwin Hardeman）被诊断患有"非霍奇金淋巴瘤"。

旧金山一家法院的陪审团得出一致结论，该除草剂对患以上疾病起到很大作用。

现在该案进入第二阶段，将确认孟山都是否应为病患负责、怎样负责，即确定赔偿额度。

原告律师可能会出示孟山都试图控制科学家和影响监管机构的证据。

拜耳：公司不对癌症负责

哈德曼的律师说，"现在我们可以聚焦取证，它将显示孟山都对确保"农达"产品的安全没有进行负责任以及客观的努力。"

去年，德国拜耳公司收购了孟山都。公司称，"案子的第二阶段将证实孟山都的所作所为合理合法，公司无需为哈德曼先生罹患癌症负责，对此，我们有信心。"

癌症：防患于未然 把握自己的命运 诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。

癌症：防患于未然 肥胖可能是致命的 排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。

癌症：防患于未然 别做沙发土豆！ 活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。

癌症：防患于未然 莫要贪杯 酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。

癌症：防患于未然 危险的红肉 红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。

癌症：防患于未然 木炭烧烤中的风险 明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。

癌症：防患于未然 避免垃圾食品 富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。

癌症：防患于未然 太多阳光也不好 太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。

癌症：防患于未然 现代医学中的致癌因素 X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。

癌症：防患于未然 感染导致癌症 人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。

癌症：防患于未然 利大于弊 避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。

癌症：防患于未然 最致命的诱因 尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。 作者: Brigitte Osterath/万方



不过，就在周三当日，拜耳股指猛跌10%以上。

草甘膦是否致癌？

草甘膦（glyphosate）是"农达"除草剂里的主要化学成份。它是否致癌？人们对此意见不一。批评者很快得出"致癌"的结论，但科研者却无法最终回答这个问题。

根据欧盟健康管理部门的说法，绝大部分专家的结论基本是，草甘膦对人体不太可能造成癌症后果；得到的证据都无法支持有致癌潜在危险的说法。

然而，世界卫生组织下属的预防癌症署则说，草甘膦"有可能对人体致癌"。

为一万多个案子提供示范

周三的判决结果对11000多起针对农达的诉状有着示范效应。人们估计，旧金山联邦法院会处理700多个相关案子，使它们得到某种和解。

去年，旧金山一家法院判定孟山都对一名癌症病人赔偿2890万美元。后来，为了结官司，一名法官将赔偿数额降低到780万美元，而这名原告也同意获赔780万美元。

李鱼/叶宣（美联社、路透社等）