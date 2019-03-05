 买买买，美国军方欲砸重金对抗中国？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2019

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时政风云

买买买，美国军方欲砸重金对抗中国？

中国的轰炸机、高超音速导弹、网络攻击……美国代理国防部长沙纳汉在一场听证会上指出中国的威胁。鉴于中国军力发展迅猛等原因，五角大楼申报了7183亿美元的国防预算。

ISS | Amerikanische Flagge im Fenster der International Space Station (picture-alliance/dpa/Newscom/UPI Photo/NASA)

华盛顿去年曾宣布，2020年前计划在陆、海、空、海岸防卫和海军陆战队外，增加第六个军种--“太空部队”。

（德国之声中文网）在一场听证会上，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉（Patrick Shanahan）就2020财政年度国防预算的讲话内容大体可以用三个词概括："中国、中国、中国"。

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21世纪的军备竞赛，可能主要是一场关于军事领域人工智能技术的竞争。在这个领域，美国是否仍具有绝对话语权，还是中国和俄罗斯已经抢占先机？ (20.01.2019)

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在美国参议院军事委会员周四举行的这场听证会上，沙纳汉介绍2020财政年度国防预算部分时表示，美国打击伊斯兰极端主义分子的小规模战争还没有结束，俄罗斯仍然是一个重大问题，但美国军方更应该把关注点转移到迅速发展的中国军队。

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/Zuma Press/Planet Pix/A. Nikolsky)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    练兵场

    9月11日至17日，名为“东方-2018”（Vostok-2018）的联合军演在俄罗斯远东地区展开。俄罗斯总统普京亲临现场。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    规模超前

    俄罗斯国防称，此次军演规模空前，就连1981年苏联时期的那场大规模军演也无法与其同日而语。参与演习的包括大约30万名军人、1000架飞机、36000辆战车以及多达80艘舰艇。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    红旗飘飘

    俄罗斯的邻国中国和蒙古也参加了演习。中国方面派出了3000名士兵以及900台武器装备，包括数架飞机和直升机。

  • Russland, Wladiwostok: Wladimir Putin und Xi Jinping besuchen das russische Kinderzentrum Ocean (Reuters/M. Metzel)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    习近平缺席

    之前在符拉迪沃斯托克参加“东方经济论坛”的习近平，在与普京友好互动之后，却没有留下来出席军演阅兵。

  • Russland Vostok 2018 War Games | Chinesische Truppen (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    入围“实战核心”

    俄罗斯和中国从2003年以来共同参加了超过30次军演。这次是中国第一次在战略层面上加入演习。有专家分析，中国一直希望被邀请参加军事演习的"实战核心"部分，而不仅仅是局限在警员或反恐训练领域。

  • Russland Wladimir Putin, Präsident (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    面包会有的

    普京在国防部长绍伊古（右）和总参谋长格拉西莫夫（左）陪同下，视察野战食堂。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    军队现代化

    西方评论人士认为，今年远东的军演是俄罗斯军队现代化努力的一部分。图为军方人员正在装载防空导弹装置。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    大规模对抗操演

    专家将演习描述为冷战后最大的全球“对抗彩排”，目的是检验俄罗斯展开大规模冲突的能力。图为Tsugol训练基地的俄军的Ka-52型直升机。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/Screen grab/Ministry of Defence of the Russian Federation)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    两栖登陆

    此次演习在西伯利亚东部地区及包括日本海、白令海和鄂霍次克海在内的五个训练区举行。俄罗斯太平洋和北方舰队也参与其中。图为俄海军两栖登陆舰亚历山大·奥特拉科夫斯基号（Alexander Otrakovsky）。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Tass/A. Yereshko)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    西边不亮东边亮

    欧安组织关于限制成员国常规武装部队规模文件使俄罗斯西部的军队规模受到限制。因此历来东部地区的演习和兵力规模大于西部的演习。

  • Russland Vostok 2018 War Games (picture-alliance/dpa/Russian Defence Ministry/V. Savitskii)

    俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

    放飞

    无人机也在西伯利亚远东地区的这次演习中一显身手。图为俄军士兵准备让无人机升空。

    作者: 叶宣


沙纳汉不是首个表示表示对中国担忧的防长。奥巴马时期曾有多任美国防长就因担忧中国，提出将美国的军事重心转向太平洋。沙纳汉指出，现在日益紧迫："我们忽视这个问题太久了"。

考虑到包括对抗中国等因素，五角大楼向美国国会提出需要7183亿美元的2020财年国防预算。沙纳汉在书面证词中写道："中国正在积极寻求军事现代化、系统性地窃取科技，将民用技术用于提升军事力量。"

沙纳汉还列举了一系列中国先进武器的名单，拿中国的高超音速导弹与美国有限的防御系统相比较。五角大楼建议将其中250亿美元用于发展核武器，保持优先中国的地位。中国的核武规模虽然比美国小的多，但发展却十分迅猛。

战略与国际研究中心中国实力项目负责人葛来仪（Bonnie S. Glaser）认为美国一直缺乏与中国竞争的有效策略，而美国早就需要这些策略了。

另一些国防专家则认为沙纳汉和五角大楼夸大了中国的威胁。美国华盛顿智库卡托研究所（Cato）国防和外交政策研究所副所长克里斯托弗·普勒伯尔(Christopher Preble)说："我认为，我们要思考这样一个问题：中国的行为究竟会带来什么威胁。"

美国军方广泛关注反制中国的问题。美军非洲司令部司令瓦尔德豪泽（Thomas Waldhauser）上个月说，数十位非洲国家领导人去年秋天应邀前往中国参加投资论坛，与北京讨论关于数十亿贷款和援助资金的问题。他也指出，中国正在非洲建造数千公里的铁路，其中大部分路线关于到中国的矿物开采作业。瓦尔德豪泽说："中国在那里投下大笔资金并且积极参与到项目之中。" 美国驻北约最高指挥官柯蒂斯·卡帕罗蒂(Curtis Scaparrotti)也在本周告诉国会，中国也正积极寻求在欧洲的发展。

 

文木 / 王凡（美联社）

 

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俄冷战后最大军演 “东方-2018”秀肌肉

9月11日至17日，俄罗斯冷战后最大规模的军事演习在该国远东地区展开。中国也参与其中。西方评论人士认为，此次演习是俄罗斯向美国“秀肌肉”。 (14.09.2018)  

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