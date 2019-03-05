买买买，美国军方欲砸重金对抗中国？

中国的轰炸机、高超音速导弹、网络攻击……美国代理国防部长沙纳汉在一场听证会上指出中国的威胁。鉴于中国军力发展迅猛等原因，五角大楼申报了7183亿美元的国防预算。
（德国之声中文网）在一场听证会上，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉（Patrick Shanahan）就2020财政年度国防预算的讲话内容大体可以用三个词概括："中国、中国、中国"。
在美国参议院军事委会员周四举行的这场听证会上，沙纳汉介绍2020财政年度国防预算部分时表示，美国打击伊斯兰极端主义分子的小规模战争还没有结束，俄罗斯仍然是一个重大问题，但美国军方更应该把关注点转移到迅速发展的中国军队。
沙纳汉不是首个表示表示对中国担忧的防长。奥巴马时期曾有多任美国防长就因担忧中国，提出将美国的军事重心转向太平洋。沙纳汉指出，现在日益紧迫："我们忽视这个问题太久了"。
考虑到包括对抗中国等因素，五角大楼向美国国会提出需要7183亿美元的2020财年国防预算。沙纳汉在书面证词中写道："中国正在积极寻求军事现代化、系统性地窃取科技，将民用技术用于提升军事力量。"
沙纳汉还列举了一系列中国先进武器的名单，拿中国的高超音速导弹与美国有限的防御系统相比较。五角大楼建议将其中250亿美元用于发展核武器，保持优先中国的地位。中国的核武规模虽然比美国小的多，但发展却十分迅猛。
战略与国际研究中心中国实力项目负责人葛来仪（Bonnie S. Glaser）认为美国一直缺乏与中国竞争的有效策略，而美国早就需要这些策略了。
另一些国防专家则认为沙纳汉和五角大楼夸大了中国的威胁。美国华盛顿智库卡托研究所（Cato）国防和外交政策研究所副所长克里斯托弗·普勒伯尔(Christopher Preble)说："我认为，我们要思考这样一个问题：中国的行为究竟会带来什么威胁。"
美国军方广泛关注反制中国的问题。美军非洲司令部司令瓦尔德豪泽（Thomas Waldhauser）上个月说，数十位非洲国家领导人去年秋天应邀前往中国参加投资论坛，与北京讨论关于数十亿贷款和援助资金的问题。他也指出，中国正在非洲建造数千公里的铁路，其中大部分路线关于到中国的矿物开采作业。瓦尔德豪泽说："中国在那里投下大笔资金并且积极参与到项目之中。" 美国驻北约最高指挥官柯蒂斯·卡帕罗蒂(Curtis Scaparrotti)也在本周告诉国会，中国也正积极寻求在欧洲的发展。
文木 / 王凡（美联社）