买不到？ 台湾BioNTech疫苗采购无进展

（德国之声中文网）台湾卫生福利部长陈时中在台湾立法院答询谈及BioNTech/辉瑞疫苗时态度不乐观，他说双方完成签约的可能性越来越小。根据中央社，他说，全球供应链有问题，对方希望缓一缓。

上月中旬，台湾官方称，原计划向德国BioNTech公司购买500万剂新冠疫苗，合约签定在即、新闻稿都写好，却因可能来自中国的压力而发生变故。BioNTech公司则强调，与台湾的谈判仍在进行，将适时公布进展。

台湾已经与莫德纳Moderna签订了500万剂的疫苗合同。该公司生产的疫苗与BioNTech/辉瑞疫苗一样基于mRNA技术。

陈时中说，随着莫德纳疫苗的交付，以及本土疫苗的研发，对辉瑞的需求并不急迫，然而如果可能，还是愿意完成定购。

中央社报道，国民党籍立法委员陈玉珍质询陈时中问道，疫苗采购是否受中国、欧洲等各国压力？陈时中表示，确有受到压力，但无法确定压力从哪来，有四面八方可能性，采购时尽量保持低调。

BioNTech并未回应路透社的置评请求。

BioNTech公司将其在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区代理权授予中国企业上海复星医药集团。作为回报，上海复星医药集团将支付8500万美元的许可费，并投资5000万美元购买BioNTech公司的股份。BioNTech公司在全球其他地区的开发和销售伙伴是美国辉瑞公司。

台湾本月展开了阿斯利康疫苗接种计划。目前台湾只有34例新冠病毒感染病例在医院接受治疗。

文木 / 达扬（路透社等）

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