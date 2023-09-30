书单来啦！全球被翻译最多的九本书

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9月30日是国际翻译日，你知道世界上被翻译成最多语言的书籍是哪一本吗？你看过其中哪部作品？
国际翻译日是圣杰罗姆的生日9月30日。圣杰罗姆是《圣经》拉丁文本的译者，他被视为翻译的守护神。《圣经》最初是用希伯来语、亚拉姆语和希腊语写成的，根据2022年的统计，完整本圣经已被翻译成724种语言，至少有一本《圣经》被翻译成3384种语言。
《博伽梵歌》，梵文的意思是“上帝之歌”，是一部700节的经文，是印度史诗《摩诃婆罗多》的一部分，叙述了阿尔诸那王子（Arjuna）和他的向导奎师那之间的对话。这部经典被认为是在公元前二世纪创作的。据信它被翻译成超过75种语言，仅英语就有300多版本的译文。
老子的《道德经》普遍被认为成书于公元前6到4世纪，它是道家最重要的经典著作之一，不过也有观点认为《道德经》不是老子一人之作，而是集体智慧的结晶。知名出版集团“企鹅兰登书屋”（Penguin Random House）称之为“全球仅次于圣经的被翻译成最多语言的书籍”，《道德经》全书总共81章，内容包罗了宇宙观、人生论、认识论、方法论以及为人处世、治国兴邦等方方面面。
西班牙作家塞万提斯的著作《唐吉诃德》分两部于在1605年和1615年出版，文学历史学家认为它是有史以来最重要的著作之一，通常被认为是第一部现代小说。它已被翻译成50种语言，在英语中， 唐吉诃德式人物已经成为一个形容词，指的是不切实际的理想主义者。
安徒生的童话故事在全球各地也广为人知，它已被翻译成128种语言。从1835年至1837年之间陆续出版，这位丹麦作者写的童话故事伴随着千万孩童的成长，《拇指姑娘》、《小美人鱼》、《豌豆上的公主》、《卖火柴的小女孩 》、《丑小鸭》、《坚韧的锡兵》……你最喜欢哪个安徒生童话故事呢？
这本书是马克思和恩格斯于1848年在六周内创作的，开篇第一句话就是一个戏剧性地开头：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。”结尾处是一个名句“全世界无产者，联合起来！” 《共产党宣言》最初是用德语写成的。
2015年，艺术家、设计师、作家黑尔（Joe Hale）独自工作了300个小时，将英国作家卡罗尔的2.75万字小说《爱丽丝漫游奇境》转化为2.6万个emoji符号。开头三个emoji “是“向下指的手指”“兔子”和一个“圆圈”，代表爱丽丝“向下”“进入”“兔子洞”。代表爱丽丝的是表情符号中公主的头像。
《小王子》已被翻译成552种语言和方言，其中一些语言有几个翻译版本。这部小说最初是用法语写成的，讲述了一个飞行员在沙漠中遇见一个来自外星球的小王子的故事，它关乎于友谊、爱情、孤独和失去。这本童言童语的故事1943年首次出版，至今仍深受喜爱。
1948年发布的《世界人权宣言》虽然不是一本书，但它被视为历史上翻译最多的文件，它被翻译成500多种语言和方言。广泛的得到翻译强调了全球对人权的普遍承诺，确保世界各地的民众，无论说何种语言，都了解自己的基本人权。
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