书单来啦！全球被翻译最多的九本书

跨越时代的精神指引

《博伽梵歌》，梵文的意思是“上帝之歌”，是一部700节的经文，是印度史诗《摩诃婆罗多》的一部分，叙述了阿尔诸那王子（Arjuna）和他的向导奎师那之间的对话。这部经典被认为是在公元前二世纪创作的。据信它被翻译成超过75种语言，仅英语就有300多版本的译文。