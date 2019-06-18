 习金会 中国赞赏朝鲜经济改革 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2019

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时政风云

习金会 中国赞赏朝鲜经济改革

在周四晚间于平壤举行的晚宴上，习近平发表讲话，对朝鲜近年来聚焦于经济建设的政策表示了鼓励。中国官媒报道称，金正恩在会晤中抱怨美国没有对朝鲜的努力予以“积极回应”，而朝鲜媒体则对朝美会谈僵局只字不提。

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

习近平与金正恩分别携夫人出席了在平壤举行的晚宴

(德国之声中文网) 习近平在致辞中表示，朝鲜在金正恩的领导下开始了"实施新战略路线，集中力量发展经济、改善民生，掀起了社会主义建设新高潮"。他还强调，"政治解决半岛问题是人心所向、大势所趋，要继续高举和平对话旗帜，为实现地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出新的更大贡献"，"中方愿同朝方一道，共同开创中朝关系和地区持久和平、共同繁荣的美好未来。"

金正恩也在同一场晚宴上表示，通过与习近平过去一年中的4次会晤，双方确认"坚持社会主义制度是维护朝中友谊的核心"，"朝方将一如既往，同中方并肩前行，谱写朝中友谊合作新篇章。"

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

两国领导人都在晚宴上致辞

朝鲜依赖中国援助

90年代以来，朝鲜的经济状况长期低迷，国际制裁更是雪上加霜。近年来，小规模的改革措施让朝鲜经济有所起色，但是平壤仍离不开外部援助、尤其是来自中国的支持。不过，鉴于几年前平壤连续进行多次核武器及弹道导弹试验，北京也在联合国安理会投票赞成对朝鲜加强经济制裁。同时，北京也担心，过于强烈的制裁有可能使朝鲜经济彻底崩溃，从而导致平壤政权失稳、中朝边境出现混乱局面。

根据新华社的报道，习近平已经在当地时间周五下午(6月21日)结束了对朝鲜的访问。这也是2005年以来中国最高领导人首次对朝鲜进行国事访问。

在周四(6月20日)的晚宴前，金正恩与习近平在平壤举行了正式会谈。习近平表示，目前在有关各方共同努力下，"半岛和平对话的大势已经形成，政治解决半岛问题面临着难得历史机遇，得到国际社会普遍认同和期待"，" 中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助，愿同朝方及有关各方加强协调和配合，为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。"金正恩也说，"愿继续同中方加强沟通和协调，努力推动半岛问题政治解决取得新进展，维护半岛和平与稳定。"

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    抵达平壤

    6月20日午间，习近平乘坐专机抵达平壤顺安机场，金正恩到机场迎接。在机场以及马路两侧，中朝两国国旗迎风飘扬，“热烈欢迎”这位中国党和国家一把手以及中朝友谊“牢不可破”的大幅标语高高挂起。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    欢迎宴会

    抵达后，习近平出席了金正恩在平壤木兰馆为他举行的欢迎宴会。习近平和金正恩分别在宴会上致辞。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    四人寒暄

    此前短短一年里，金正恩曾四次前往中国与习近平会面。其中一次还在中国度过生日。因此，他及夫人李雪主与习近平、彭丽媛夫妇该是相当熟识了。在官方会谈开始前，四人也寒暄合影。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    官方会谈

    据中国官媒报道，两国代表团在平壤锦绣山迎宾馆举行了会谈。习近平称，"去年以来，我和委员长同志4次会晤，书写了中朝关系新篇章，并结下了深厚友谊"。金正恩说，"总书记同志百忙之中在朝中建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持"。

  • China Kim Jong Un und Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Yan Yan)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    "25万朝鲜人欢迎总书记同志"

    在会面时，金正恩还表示，当天平壤有25万多民众涌上街头，热烈欢迎习近平。此后他们一同前往平壤"五一"体育场，观看大型歌舞表演。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    看台之上

    演出安排在6月20日晚。金正恩及李雪主陪同习近平和彭丽媛观看演出。中国官媒报道称，朝鲜三大乐团——国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团，在这次演出中首次同台献艺。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    专门创作的演出

    新华社在报道习近平此行时称，"所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围"。报道称，这是专门为习近平此次访问创作的表演，有数万名朝鲜演员参加。

  • Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

    合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

    “中朝一家亲”

    体育场内，处处是关于朝中友谊的大幅标语。演出以“朝中友谊万古长青”为主题的大型歌舞表演收尾。演出结束后，习近平和彭丽媛步入舞台，向表演者和群众致谢。


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习近平是14年来第一位访问朝鲜的中国国家主席。作为朝鲜关键的外交支持者和主要的贸易和援助提供者，习近平想要证明，中朝自冷战时期建立的盟友关系，虽然一度恶化，但在地缘政治发展下，比任何时期都来得坚固。 (21.06.2019)

本周四，中国国家主席习近平对朝鲜开始进行国事访问。据通讯社报道，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主到机场迎接并举行盛大的欢迎仪式。这是相隔14年来，中国国家主席再次访问朝鲜。 (20.06.2019)

金正恩抱怨美国

在新闻通稿中，朝中社等朝鲜官方媒体均未提到平壤与华盛顿之间的核问题谈判此前已经陷入僵局。中国央视则在稍早前报道称，金正恩向习近平表示，朝鲜过去一年采取了许多积极措施以避免紧张局势，但未得到"有关方面"的积极回应，这不是朝鲜所乐见的。习近平则在周三在朝鲜官方喉舌《劳动报》上发表署名文章，认为朝鲜在"正确方向"行进，并暗示朝鲜应该得到一些制裁的缓解。

按照计划，习近平与特朗普会在下周的G20大阪峰会上会晤。外界期待习近平届时能够向特朗普转达朝鲜方面的口信，从而为陷入停滞的朝鲜半岛核问题谈判注入新的动力。

文山/凝炼/(新华社、美联社、德新社、朝中社)

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习近平在朝鲜 金正恩高规格接待

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合影、致辞、看演出——习近平的平壤时间

这是习近平作为中国国家主席的首次朝鲜行，也是中国14年来首次有一把手访朝。除了与金正恩举行会谈外，习近平还携夫人彭丽媛观看了朝鲜大型团体操和艺术演出。中国官媒用“中朝一家亲”来形容习近平的平壤时间。 (21.06.2019)  

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