习连任后首出访 阿联酋收亿元合同

(德国之声中文网)中国国家习近平主席周四抵达阿布扎比进行为期三天的访问。

阿国王储扎耶德 (Sheikh Mohammed bin Zayed)表示，他很高兴能欢迎习近平，并在推特上张贴习近平抵达时收到鲜花的照片。

扎耶德说：「这是一次历史性的访问，代表着各领域合作的新阶段。这将为我们各国人民带来增长、发展和繁荣。」

中阿协议

阿布扎比国家石油公司表示，已与中国石油天然气集团公司的子公司东方地球物理勘探公司(BGP Inc.)签订了两份价值16亿美元（14亿欧元）的合同，用于在该国进行地震勘测。发布声明中提到，该调查旨在寻找面积为5万3千平方公里的陆上和海上油气田。

国营的中国石油集团 (CNPC)先前已经与阿布扎比国家石油公司 (ADNOC)签订了两份特许权合同，价值约30亿美元。

阿联酋国有的迪拜环球港务集团 (DP World)也宣布了两国在迪拜的新贸易区协议。DP World这个全球港口营运商与浙江中国小商品城集团将在迪拜吉贝阿里港区 (Jebel Ali)打造交易市场。

该项目是中国万亿美元「一带一路」基础设施计划的一部分。这是项雄心勃勃的计划，旨在通过全球港口、公路和铁路网络重振古老的丝绸贸易之路。

DP World在一份声明中表示，吉贝阿里港区是中东最大贸易区，食品、化妆品、建筑材料和技术等各种商品都会在这交易。

根据位在阿布扎比的财政部数据，中国是阿拉伯联合酋长国的首要贸易伙伴。2017年非石油贸易额同比增长15％，达到533亿美元。

阿联酋也是中国前15大原油供应国之一，去年向北京出口价值约40亿美元的石油。该国石油储量的96%位于阿布扎比。

迪拜房地产开发伊玛尔地产商 (Emaar Properties)週三宣布，计划在阿联酋建设中东最大的唐人街，进一步加强了两国之间的关係。

阿布扎比是习近平之旅的第一站，接下来他还会前往非洲塞内加尔、卢旺达和南非等国访问，并出席在南非约翰尼斯堡举行的金砖国家领导人第10次会晤。

夏立民/罗法 (法新社等)