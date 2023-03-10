习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

被“外人”曝光的生日

这种官方简历只写月份的做法不仅限于国家主席，比如前总理李克强的公开资料上也只写了“1955年7月生”，而他的生日则是被印度总理莫迪“透出去”的。2015年7月1日，莫迪在其新浪微博账号上发帖祝他“生日快乐”，还贴出了一张之前两个人在北京的合影自拍（如图）。