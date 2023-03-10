习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

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根据网上可以查到的资料，6月15日应该是中国国家主席习近平的70岁生日。虽然包括普京、金正恩在内的多国领导人都曾经向习近平送上生日祝福，但是中国官方对于领导人生日具体是哪一天讳莫如深似乎成为了一个不成文的传统，这又是出于什么考虑呢？
普京已经给习近平发去了７０岁大寿贺电。这也不是他第一次给习近平庆生。2019年6月15日，习近平和普京在塔吉克斯坦首都杜尚别举行会晤，收到了这位俄罗斯总统送上的生日礼物：除了满满一箱俄罗斯特色冰淇淋之外，普京还安排准备了写着“六六大顺”的生日蛋糕——因为这一天，应该是习近平66周岁生日。
其实中国官方资料并未指明习近平的生日是哪一天。6月15日这个日期，主要是透过一些其它渠道被公众侧面得知。而百度百科以及官方媒体公布的“习近平同志简历”都只是写的“1953年6月生”。有中国媒体引述专家分析指出，不公开领导人具体生日可能是为了“防止搞个人崇拜”。
这种官方简历只写月份的做法不仅限于国家主席，比如前总理李克强的公开资料上也只写了“1955年7月生”，而他的生日则是被印度总理莫迪“透出去”的。2015年7月1日，莫迪在其新浪微博账号上发帖祝他“生日快乐”，还贴出了一张之前两个人在北京的合影自拍（如图）。
这位印度总理还在2015年9月17日自己生日那天发微博“感谢习近平主席对我的生日祝福”；次年6月15日，莫迪又发了一条祝福习近平生日的微博，引发众多网友转发点赞。不过随着近两年中印之间因为边界冲突而关系紧张，莫迪总理是否还会向中国领导人送出生日祝福，就不得而知了。
人民日报海外版微信公众号《学习小组》的信息还显示，习近平的农历生日应该是在五月初五端午节。2010年6月16日，时任国家副主席的习近平在老挝访问，东道主也为他准备了生日蛋糕，而那一天刚好就是端午节。（图为2017年习近平和夫人彭丽媛访问老挝）
据朝鲜媒体报道，2013年6月15日，朝鲜领导人金正恩向习近平致生日贺函送花篮，“向敬爱的习近平同志致以最热烈的祝贺和亲切的同志问候”。（图为2019年6月习近平与夫人彭丽媛到访平壤，金正恩和夫人李雪主接待）
2023年6月15日，阿根廷国家队与澳大利亚队在北京工体举行友谊赛，这也是足球巨星梅西此次访华行程中的“重头戏”之一。有媒体猜测，这场友谊赛选择在这一天举行并非巧合，而是为了向作为足球迷的习近平送出“生日礼”。
不管是巧合还是特意的安排，习近平热爱足球这件事早就不是什么秘密，他也一直希望中国足球能够跻身世界强队之列。然而不管是斥巨资收购欧洲足球队的股份，还是花天价引进“外援”，似乎都未能提高中国足球在国际上的地位。
基辛格在他百岁生日之际接受了德国《时代周报》采访。这位美国前国务卿谈到了俄乌战争、中美关系、人工智能等多个当下的热门话题，也回应了“是否应该让乌克兰加入北约”、“拜登和习近平是否拥有足够的智慧、解决美中对抗”等问题。
中国国家主席习近平周三会见了来访的俄罗斯总理米舒斯京，强调两国将“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”。自从乌克兰战争爆发以来，中俄两国的关系愈加紧密，在西方制裁的背景下，中国成为俄罗斯最大的能源买主。美国智库布鲁金斯学会资深研究员哈斯表示，中俄两国领导人“更多是因为共同的不满和不安全感站到一起，而不是因为共同的目标”。
今年的新加坡香格里拉安全对话变成了中美交锋的"战场"：中国指责"某些大国"在亚太拉帮结伙，制造纷争和冲突。而美国则指责中方拒绝中美军方的沟通和会谈，并敦促中国军队停止危险的挑衅。
这位迄今仍乐于在国际议题上表达观点的美国前国务卿同时也是一位充满争议的人物。对他褒奖的人认为他是一个有谈判天赋的精明的现实政治家。批评者则认为，他是以权力为中心的不择手段的人，甚至是战争罪犯。
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