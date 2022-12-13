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2013年起,习近平任中国共产党和中华人民共和国最高领导人。
习近平，1953年生人，父亲是中共元老级人物习仲勋。习近平先后在中国地方省市任要职，最终担任中共和中国国家最高领导人。2013年习近平上台以来，把反腐作为工作重点，以“苍蝇老虎一起打”的原则，在中共党内和军内严肃纪律。多位高官在习上任以来因腐败落马。习近平现任妻子是中国著名歌唱家彭丽媛。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。
拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？
习近平上周访问沙特阿拉伯期间发表的中国-海合会联合声明引起伊朗政府和民间不满，伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使。中国外交部对此则称，海合会国家和伊朗都是中国的朋友，并证实了国务院副总理胡春华本周展开对伊朗的访问。
美国一支高级代表团将从周日起访问北京，这是中美两国领导人十一月在巴厘岛举行首脑峰会，并承诺为修复双边关系付出努力后，美国首次向北京派出高级代表团。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。
中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。
在中国国家主席习近平访问沙特期间，沙特阿拉伯和中国签署了一系列协议，其中包括与科技巨头华为的合同。白宫称，习近平访问沙特不会改变美国的中东政策。
中國領導人習近平本週访问沙特阿拉伯，並與中東領導人舉行一系列峰會。美沙關係跌落低谷的時刻，中國會否趁隙而入？有專家認為，中阿峰會其實並不表明阿拉伯國家要在中美之間選邊站。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
面对经济滑坡加剧以及各地爆发的反政府抗议，中国官方终于放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。
“白纸运动”立竿见影地改变了中国最高领导人“亲自部署、亲自指挥”的防疫大计，选择官方宣传曾经“大力反对”的与病毒共存的“躺平防疫”。时评作家长平问道，四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？
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