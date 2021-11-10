2013年起,习近平任中国共产党和中华人民共和国最高领导人。

习近平，1953年生人，父亲是中共元老级人物习仲勋。习近平先后在中国地方省市任要职，最终担任中共和中国国家最高领导人。2013年习近平上台以来，把反腐作为工作重点，以“苍蝇老虎一起打”的原则，在中共党内和军内严肃纪律。多位高官在习上任以来因腐败落马。习近平现任妻子是中国著名歌唱家彭丽媛。