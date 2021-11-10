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习近平

2013年起,习近平任中国共产党和中华人民共和国最高领导人。

习近平，1953年生人，父亲是中共元老级人物习仲勋。习近平先后在中国地方省市任要职，最终担任中共和中国国家最高领导人。2013年习近平上台以来，把反腐作为工作重点，以“苍蝇老虎一起打”的原则，在中共党内和军内严肃纪律。多位高官在习上任以来因腐败落马。习近平现任妻子是中国著名歌唱家彭丽媛。

Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
191031 -- BEIJING, Oct. 31, 2019 -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China. The session was held from Oct. 28 to 31, 2019. CHINA-BEIJING-CPC CENTRAL COMMITTEE-FOURTH PLENARY SESSION CN ShenxHong PUBLICATIONxNOTxINxCHN

四个关键词看中共六中全会 10.11.2021

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代” 09.11.2021

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
18.10.2017 Chinas President Xi Jinping (C) sings the National Anthem with former presidents Jiang Zemin (R) and Hu Jintao (L) during the opening of the 19th Communist Party Congress at the Great Hall of the People in Beijing on October 18, 2017. The Chinese Communist Party opened its week-long, twice-a-decade congress in the Great Hall of the People. / AFP PHOTO / WANG ZHAO (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

客座评论：六中全会之前的中共政治透视 09.11.2021

孙立军的政变企图，张高丽的桃色新闻：六中全会前，共产党高层内似乎显得很不平静，不少人将之归结为派系斗争。而政治学者张俊华认为，捕风捉影的分析没有太大价值，重要的是找出中共自习近平以来党内政治的普遍特征。
This photo taken on September 19, 2017 shows painted portraits of Chinese President Xi Jinping (L) and late communist leader Mao Zedong at a market in Beijing. As the Chinese Communist Party gathers for its most defining congress in decades, a new catchphrase is echoing through Beijing's cavernous Great Hall of the People: Xi Jinping's new era thought. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

专访：习近平藉第三份历史决议凌驾毛邓 09.11.2021

中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 08.11.2021

六中全会之际 看习近平的一盘大棋
211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

客座评论：什么原因阻碍了习近平出国 08.11.2021

11月8日，中共十九届六中全会召开。这次全会要审议通过的中共第三个历史决议将奠定习近平的历史地位和继续执政的历史合法性，因此他必须保证会议不能出任何一点差池。政论家邓聿文认为，这正是习近平连续缺席重要国际会议的原因之一。
28.06.2021 A screen shows late Chinese leader Deng Xiaoping during a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

中共召开六中全会 官媒先炒气氛 08.11.2021

此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
Sun Lijun, then a vice minister of public security, attends a meeting in Wuhan in central China's Hubei Province on April 7, 2020. China's ruling Communist Party has expelled Sun amid a raft of accusations from corruption to abandoning his post amid the COVID-19 outbreak. (Chinatopix via AP)

中国公安部前副部长孙力军被正式逮捕 05.11.2021

中共十九届六中全会召开前夕，中国最高人民检察院宣布以涉嫌受贿罪对公安部前副部长孙力军作出逮捕决定。此前，中纪委通报宣布对其双开时，措辞极其严厉，颇为罕见 。
ZHANGJIAKOU, CHINA - MAY 21, 2021 - Aerial photo taken on May 21, 2021 shows a wind solar hybrid power plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province.

德语媒体：气候保护需要务实态度 03.11.2021

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
President Joe Biden speaks during a news conference at the COP26 U.N. Climate Summit, Tuesday, Nov. 2, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

拜登再批中俄缺席气候峰会 国际领袖承诺保护森林 03.11.2021

美国总统拜登周二在联合国气候峰会上，再次公开批评中俄领袖缺席峰会一事。中国气候特使解振华则捍卫中国立场，并说北京认为美国在内的发达国家应该为对抗气候变化做更多努力。
FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：捍卫台湾就是捍卫欧洲 01.11.2021

一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区。台湾总统蔡英文也一再强调，台湾民众会全力捍卫其自由和民主的生活方式。
26.10.2021, Auf einer Fahne vor dem Tectrum in Duisburg weht das Logo des Konfuzius-Institut Metropole Ruhr. Die Absage einer geplanten Lesung aus einer in Deutschland veröffentlichten Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping sorgt für Kritik. Konfuzius-Institute sind nach Angaben des Instituts in Hannover offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums gefördert werden. Weltweit gibt es demnach rund 550 Institute, knapp 20 sind in Deutschland ansässig. (zu dpa «Absage zu Lesung aus Buch über Chinas Staatschef sorgt für Kritik»)

德国联邦教育部长要求德国高校考虑终止与孔院合作 01.11.2021

上周，由于中国官方的干预，德国境内两家孔子学院取消举行有关习近平的新书朗诵会。作为对此事的回应，德国联邦教育部长建议有关高校“认真审视和孔子学院的合作”，“果断地处理”中国的影响。
Bildkombo Joe Biden Tsai Ing-wen Xi Jinping

七张图看一周大事 30.10.2021

《玻璃心》走红网络；中国入联50年；蔡英文承认美军驻台惹关注；习近平传记朗诵会掀波澜……最近都发生了哪些大事，德国之声为您一一梳理。
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

事关重大议题 中俄领导人仅视讯参加G20峰会 30.10.2021

本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。
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