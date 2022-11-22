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2013年起,习近平任中国共产党和中华人民共和国最高领导人。
习近平，1953年生人，父亲是中共元老级人物习仲勋。习近平先后在中国地方省市任要职，最终担任中共和中国国家最高领导人。2013年习近平上台以来，把反腐作为工作重点，以“苍蝇老虎一起打”的原则，在中共党内和军内严肃纪律。多位高官在习上任以来因腐败落马。习近平现任妻子是中国著名歌唱家彭丽媛。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
英国前首相约翰逊11月16日在新加坡的彭博新经济论坛上抨击了中国的专政体制。一天后，彭博社创办人、纽约前市长布隆伯格在演讲中为此致歉。中国国家副主席王岐山也参加了此次论坛。
有评论认为，中国的疫情管控是为了战备而对社会进行的重塑。把人都关住了是为了一旦有大规模的国家行为时，方便管理。最难管的阶层密集的地方，就是如今管控最激烈的地方。
中宣部长李书磊重提“百花齐放、百家争鸣”，究竟是要“引蛇出洞”打击异议，还是释放调整信号，放松针对舆论的严控？
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
在G20和APEC峰会上，久违国际舞台的习近平行程满满，与多国领导人举行会晤。《法兰克福汇报》认为，习近平正利用峰会的机会修复与一些国家的外交关系，不过这些国家中显然不包括加拿大。《商报》则认为，拜登未亲赴APEC，将舞台拱手让给习近平，这是一个严重的错误。
APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
澳洲总理阿尔巴尼斯称，不太可能支持台湾加入CPTPP，因为该协议只针对“公认的国家”而非经济体。有学者指出，阿尔巴尼斯会晤习近平不久后发表此番言论，可能被视为对中国的一种让步。澳洲政府已向台湾作出澄清。
中国国家领导人习近平在G20峰会上和加拿大总理特鲁多短暂互动影片流出，引发广泛关注。有分析人士表示，习近平和特鲁多对话时的身体语言透露了许多信息。中方对加方的看法和定位，也有所显露。
亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會週五（11月18日）登場。隨著美中在亞太地區的競逐日益白熱化，中國國家主席習近平在峰會前稱，亞太地區不是任何人的後花園，不應成為大國競爭的舞台，警告要避免冷戰再現。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
一段记录习近平与加拿大总理特鲁多在G20峰会上交谈的视频周三引起议论纷纷。有媒体称习近平“教训”了特鲁多。中国官方次日做出回应。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
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