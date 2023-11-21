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2013年起,习近平任中国共产党和中华人民共和国最高领导人。
习近平，1953年生人，父亲是中共元老级人物习仲勋。习近平先后在中国地方省市任要职，最终担任中共和中国国家最高领导人。2013年习近平上台以来，把反腐作为工作重点，以“苍蝇老虎一起打”的原则，在中共党内和军内严肃纪律。多位高官在习上任以来因腐败落马。习近平现任妻子是中国著名歌唱家彭丽媛。
11月20日，中国官媒首次披露中共中央政治局常委、国务院总理李强已任中央金融委员会主任。11月上旬，国务院副总理何立峰以中央金融委员会办公室主任及中央金融工作委员会书记的职务亮相。
上周，中国党和国家领导人习近平高调访美，并同美国总统拜登举行了峰会。这是中国外交路线的重大转折？抑或只是为了缓和同西方阵营的紧张关系、并为国内经济困境寻找出路的权宜之计？
据爱丽舍宫消息，马克龙在与习近平通电话时，强调对俄朝军事合作"深感忧虑"。而在加沙地带冲突上，他呼吁习近平对人道救援巴勒斯坦平民作出"更显著"的贡献，并发挥对阿拉伯国家的影响力。
时评人邓聿文认为，拜习会对于中国而言，比对于美国而言意义大得多，被中国舆论塑造为是对历史负责、对人民负责、对世界负责的一次会晤。同时，拜习会并不像表面呈现的那样“彬彬有礼”，双方表态依旧很强硬，习近平更是“软中见硬”。
虽然自称足球迷，希望将中国建设成为“足球强国”，但是习近平似乎对中国国家足球队也失去了信心。日前在与泰国总理赛塔聊天时，他听说中国队战胜了泰国之后表示，可能“侥幸成分大”，并表示中国队的水平“有起伏”。
习近平前往旧金山与拜登举行会谈之后，中国媒体一片欢欣鼓舞。两位领导人相互示好，但这对于两国之间深刻的裂痕无济于事。
习近平与拜登的会晤依旧是德语媒体关注的重点。《法兰克福汇报》认为，这场会面让世界多了几分安全。而《南德意志报》的一篇评论则指出，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间，他对这次会晤的积极态度表明，美国的管制和制裁正在发挥作用。
中美两国领导人时隔一年后举行的首次峰会，也在德国引起了高度的关注。有德语媒体认为，中美峰会上，虽然分歧多于共识，但拜习会仍不失为一次有些瑕疵的成功峰会。
菲律宾总统小费迪南·马科斯（Ferdinand Marcos Jr）表示，他会在旧金山APEC峰会期间与中国国家主席习近平举行场边会晤，讨论南海紧张局势和未来发展方向。
中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄在旧金山参加APEC峰会期间举行了时长约1个小时的会谈，双方再次确认了追求共同利益的“战略互惠关系”，并在一系列外交争端中强调共同的经济利益。
中国商务部长王文涛周四同美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）周四举行了会谈。王文涛对美国限制半导体对华出口、制裁中国企业以及对中国商品征收惩罚性关税等问题表达了关切。
"拜习会"之后，拜登回答记者提问表示，习近平（依然）"是一个独裁者"。时评作家长平认为，独裁者的存在及其对全球舞台的觊觎，正是"拜习会"谈论的所有问题的根本原因。
时隔一年，中美首脑终于再次举行了面对面的会谈，这对避免双边关系的进一步恶化显然是个积极信号。但在一系列核心问题上，北京和华盛顿依然存在严重的分歧，因此多数德语媒体认为，中美关系的未来走向依然难以预料。
美国总统拜登与中国国家领导人习近平周三于旧金山斐洛里庄园会晤，双方就打击芬太尼、恢复军事直接交流及AI相关合作取得成果，但关于台湾问题仅各自重申立场。此外，拜登在会晤后的新闻发布会上再度称习近平为“独裁者”。
中美之间的经济战已经全面展开，而且不断加剧的冷战随时都有可能引爆热战。而中美两大国夹缝中的德国处境也变得更加艰难：一边是最重要的天然盟友，一边是最重要的商贸伙伴。
《柏林晨报》写道，美国总统拜登希望在本国大选的混战阶段前实现与中国关系的正常化。《商报》写道，紧密的贸易关系不再是和平的保障。
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