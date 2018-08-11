习近平： 大权在握 麻烦多多

（德国之声中文网）香港城市大学退休政治学教授郑宇硕认为，习近平将权力集中在自己身上，因此出现挫折和问题时，他也必须全盘负责。

人们注意到，以往习近平频繁出现在官方报纸和电视台的头版头条，但最近几周来，他出镜的频率似乎降低。郑宇硕说，"他无法转嫁人们的谴责，也只能以低调方式回应。"不过，目前的种种挑战还无法构成对习近平的威胁，但对许多人而言，政府的公信力被打了折扣。

人们最大的忧虑集中在美中贸易战上。批评者说，到目前为止，还没有看到政府拿出了一套同华盛顿谈判避免经济遭受重创的整体战略，北京更像是决定使用倔强的方式予以报复性回击。

股市下跌，人民币也一路疲软。上月，中共中央财经工作会议称，外部因素严重影响了国内经济的发展。

与此同时，习近平全力推动的"一带一路"连接65个国家的基建倡议受到参与国的质疑与反对。中国国内也出现这一耗资巨大项目"是否明智"的声音，因为在外大笔撒钱的同时，国内还存在着数百万贫困人口。

有人开始反省背离邓小平主张的"韬光养晦"务实外交政策是否正确。

可以想象，在今年的北戴河会上，中国领导人至少就一些以上提到的困境进行了讨论。最近两周以来，也就是北戴河会议期间，习近平以及其他领导人基本淡出了公众视野。

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



伦敦亚非学院中国研究院院长曾锐生（Steve Tsang）认为，中国国内许多人不喜欢习近平的高调言辞，而这些人现在发声。为中国强势崛起大敲边鼓的清华教授胡鞍钢则遭到人们的谴责，甚至出现了"倒胡"运动，他的"中国的国力已赶超美国"的理论成为人们抨击的核心。27名清华校友联名写信要求罢免国情研究院院长胡鞍钢。

同样是清华大学教授的许章润网上发表的《中国当下的恐惧与期待》发出了反省运动的最强音，他写道，当下全体国民对国家的发展和个人安危产生了严重的迷惘。

忧虑造成全国性的恐慌。许章润总结了人们的8种忧虑，其中包括"政治挂帅；又搞阶级斗争；再度关门锁国，与以美国为代表的西方世界闹僵"。许章润在文章的最后部分提出了"八项期待"，尤其"个人崇拜"亟需赶紧刹车"、"恢复国家主席任期制"以及"平反六四"的呼吁最为震撼。

许章润发表该文时正在国外访问，因而暂时没有受到打压。而另一位退休教授孙文广就不那么幸运了：在接受美国之音采访批评中国在海外大笔撒钱时，他被警方强行带走。

7月31日，中共中央组织部和宣传部联合发表了"关于在广大知识分子中深入开展弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代活动的通知。美联社评论认为，这是习近平政权处在焦虑当中的又一迹象。而制度目前低效的状况，恰恰反映了人们的不满与抵制。

美联社引用分析人士指出，"想当皇上，就得拿出政绩。习近平拿不出任何政绩，无法让百姓心服口服。"