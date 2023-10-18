习近平: 中国将为“一带一路”再注资千亿美元

（德国之声中文网）“一带一路”国际合作高峰论坛周三（10月18日）在北京人民大会堂开幕。习近平在致辞中盛赞这一他本人在10年前提出的倡议“取得丰硕成果”。

习近平说，“一带一路”合作从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，150多个国家、30多个国际组织签署了合作文件；如今，一带一路”合作从“大写意”进入“工笔画”阶段，把规划图转化为实景图。

他还间接批评了西方国家针对中国“去风险”的尝试：“把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快”。习近平称中国不搞意识形态对立，不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，“反对单边制裁，反对经济胁迫，也反对脱钩断链”。

普京：难以想象的成就

据中国官方信息，来自130多个国家的代表前来参加这次论坛，绝大多数来自全球南方，其中包括29位国家和政府首脑。路透社报道称，尽管按照初始计划，“一带一路”应横跨亚欧，最终连接中国和西欧，但欧盟的代表没有现身本次高峰论坛。匈牙利总理奥尔班是与会的唯一欧盟国家政府首脑，此外来自欧洲的就是塞尔维亚总统武契奇。

“一带一路”峰会在北京登场 难得一见的普京 俄罗斯总统普京17日抵达北京，并与习近平会面。这是他在今年3月受到国际刑事法庭通缉后第一次出访前苏联加盟共和国以外的国家。此行凸显了中国在经济和外交上对俄罗斯的支持。俄官方数据显示，中俄贸易今年上半年飙升了30%，预计全年贸易额有望超过 2000亿美元。中俄合作基础设施项目的重点之一是 "西伯利亚力量"-2 号管道。该管道将穿越蒙古，从俄罗斯向中国输送更多的天然气。

“一带一路”峰会在北京登场 匈牙利——欧盟唯一与会国 匈牙利总理奥尔班是唯一参加峰会的欧盟国家领导人，他在北京受到中国总理李强的迎接。匈牙利媒体上个月报道称，由中国提供融资并部分承建的连接布达佩斯和贝尔格莱德的匈塞铁路项目遇到困难，中国将停止提供资金。中国外长王毅本月早些时候对匈牙利外长表示，该项目将按计划继续实施。该铁路全长352公里，计划于2025年完工。

“一带一路”峰会在北京登场 塞尔维亚总统胜似“回家” 另一位来自欧洲的与会者是塞尔维亚总统武契奇。据新华社报道，武契奇在会见中国全国政协主席王沪宁时（图）说，塞中高度互信、友谊真挚，“每次访华我都有回家的感觉”。峰会期间，中车集团与塞尔维亚交通部签署合约，向塞尔维亚出口20辆高速动车。据报道，这些动车为匈塞铁路“量身打造”。

“一带一路”峰会在北京登场 新入群的阿根廷 阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）17日抵达北京。阿根廷2022年才加入“一带一路”倡议，希望吸引中国投资该国的铁路、核能、太阳能和氢能源产业以及农业和数字化基础设施。中国对拉丁美洲的兴趣所在是绿色科技和采矿业。布宜诺斯艾利斯拉丁美洲社会科学学院的研究显示，中国企业已在阿根廷和智利投资数十个锂矿开采项目。

“一带一路”峰会在北京登场 媒体中心 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的新闻中心设在北京国家会议中心。这里向各国记者提供专业的办公、传输设备，以及信息资讯、交通餐饮等服务。图中的餐厅，空间装饰加入了“丝绸之路”的元素。

“一带一路”峰会在北京登场 印尼与东南亚第一高铁 中国在印尼建设的雅加达到万隆的雅万高铁，是“一带一路”在东南亚的示范项目。全长142公里的雅万高铁耗资73亿美元，主要资金来自中方提供的贷款。本月初，印尼总统佐科（图）为这条铁路通车剪彩。佐科在北京期间将会晤中国领导人习近平，预计他将与中方讨论将雅万高铁延申至印尼第二大城市苏腊巴亚的计划，以及投资可再生能源项目和贸易等议题。

“一带一路”峰会在北京登场 债务陷阱中的斯里兰卡 斯里兰卡利用中国资金建造了高速公路、一座港口、一座机场和一家火力发电厂，欠下了70亿美元的债务。作为偿债的一部分，该国将战略港口汉班托塔的控制权交给了北京。这被批评者视为中国 "债务陷阱 "外交的典型例证。上周，斯里兰卡与中国进出口银行达成协议，由后者偿还约42亿美元的债务。这是与包括印度和日本在内的其他国际债权人达成的更广泛重组计划的一部分。去年上任的斯里兰卡总统维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe，图中)在北京期间将与习近平举行双边会谈。

“一带一路”峰会在北京登场 肯尼亚与未完工的铁路 “一带一路”在非洲的一个重要项目是从肯尼亚首都内罗毕到最大港口蒙巴萨的铁路。2017年动工的该铁路被中国宣传为成功故事。这条铁路的第二段原计划通往邻国乌干达和其他内陆国家。在乌政府退出并选择与土耳其的一家公司合作后，第二期工程停工。肯尼亚欠中国60亿美元的债务。在论坛期间，该国总统鲁托（William Ruto）预计将与中方磋商为肯尼亚境内剩余路段再融资的可能性。

“一带一路”峰会在北京登场 纪念邮票 为纪念“一带一路”倡议提出十周年，中国邮政发行纪念邮票一枚。图案以花卉、和平鸽，以及代表基础设施合作和互联互通概念的公铁运输车辆、货轮、起重机等元素共同组成的数字“10”为主体，并结合“丝路金桥”元素。这枚邮票计划发行数量705万套。



会场上最受瞩目的来宾无疑是俄罗斯总统普京。俄罗斯卫星通讯社引述普京在开幕式上发言说，中国在实施其发展计划方面正在取得难以想象的成就。“我们对这些成功感到非常高兴，因为这关系到我们很多人。”

据路透社报道，普京还称“一带一路”倡议与俄罗斯关于形成大欧亚空间的理念相契合，并邀请世界各国参与穿越北冰洋的北方海路开发。普京发言时，在场的多位欧洲国家官员离场以示抗议。

另一个引人注目的与会者是阿富汗塔利班政府的商务部长阿齐兹（Haji Nooruddin Azizi）。他在会场接受媒体采访时说：“中国目前对阿富汗的发展更感兴趣，因此，我们与中国有更多的合作。中国对经济事项更感兴趣，这就是我们来这里的原因。”

“大撒币”到“小而美”？

路透社报道指出，经过10年的高调推广后，面对国内外的质疑和实际困难，中国正在努力让“一带一路”体量缩减并更加可持续，从“大撒币”工程转向科技含量更高的电子商务、数字金融等领域。同时更注重气候变化和人工智能等因素。

习近平表示，“一带一路”今后的合作将推进“小而美”民生项目、注重绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域。另外中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议，“共同促进全球人工智能健康有序安全发展”。

一位欧洲经济界代表对路透社记者表示，“一带一路”倡议正在 "对一些相关国家产生影响”，他说：“我认为一些关于改善民生和互联互通的讲话内容是有事实含量的"。

习近平还宣布，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。综上，中国将为“一带一路”继续注资超过1000亿美元。

据中国官方本月公布的数字，“一带一路”参与国家欠中国进出口银行的债务已达3000多亿美元。根据世界银行等机构今年的一份联合报告，中国政府近年来已被迫向有关国家提供数十亿美元的救助贷款，以使这些国家能够延长贷款期限并保持偿付能力。

更多阅读: 中国的“一带一路”是否成功

（路透社、法新社等）

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