习近平默克尔通话 补救中欧关系？

（德国之声中文网）中国与欧盟的关系陷入低谷之际，习近平与欧盟最重要成员德国的政府总理通话，在分析人士看来，是在向外界传达一个信息：双方不希望关系继续下行。

3月22日，欧盟、英、美、加拿大同时宣布对侵犯新疆少数族群人权的多名中方责任官员实施制裁。这是1989年天安门事件以来，欧盟首次就人权问题制裁中国。北京也立即宣布了反制裁，涉及包括学者、智库及欧盟议会议员在内的欧盟实体和个人。

德国波恩大学全球研究中心教授、政治学者辜学武看来，这是双边关系的一个“戏剧性变化”，因为就在此前不久，欧盟刚刚公布了中欧全面投资协议的文本，而该协议是双方经过长年的谈判达成的，尤其对欧盟政治具有重要意义。

欧中关系因相互制裁陷入僵局，是此次习近平与默克尔通话的背景。而选择目前时间点，辜学武认为还有另一个因素：默克尔今年秋天大选后即将退出政坛。他举例说，2011年开始的德中政府级磋商已举行了5轮，今年计划进行的新一轮对话，德方不想推的太迟。

默克尔与中国总理李克强在柏林出席2018年7月的第5次德中政府磋商

据新华社报道，默克尔在与习近平通话时表示，德方愿同中方一道筹备好新一轮德中政府磋商。德国《时代周报》援引未经证实的消息称，磋商将于4月底举行。

排除谁 的“干扰”？

舆论分析认为，默克尔和习近平希望对急剧下滑的中欧关系做一些补救、平衡。从有关通话的报道看，双方似乎希望突出合作交往方面的积极前景。德国表示希望尽快恢复人员往来，在抗疫、气候变化、生物多样性等领域加强交流合作。

一种分析认为，中国领导人希望通过默克尔在欧盟的影响力，寻求改善关系的可能性。辜学武指出，欧中关系发展中，默克尔向来扮演着推手角色，这与她执政的务实风格、理念不无关系。另外鉴于德国在欧盟内主导性的政治和经济地位，这一解读也是顺理成章的。

习近平在通话中强调，中欧关系发展应“相互尊重，排除干扰”，“中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立作出正确判断，真正实现战略自主。”在北京看来，欧盟不应该受到美国的“干扰”。

但政治学者辜学武指出，中方忽略了一个重要的事实：即在对新疆政策的制裁问题上，布鲁塞尔在时间上或与美国进行了协调，但在内容上，欧盟可以说是“义无反顾，而且社会支持度非常高”。德国和欧洲社会认为，在新疆发生的事情与他们的价值观格格不入。因此做出制裁决定是出于自觉和信念，并不是受到美国的“干扰”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



落差与现实

默克尔在与习近平通话时表示，欧方在对外关系方面坚持自主。中国官媒引述她的话说，当今世界面临很多问题和挑战，更加需要德中、欧中合作应对。柏林政府发言人周三则表示，默克尔强调了对话在双边关系所有领域中的重要性，在双方存在分歧的议题上也不例外。

欧盟新的对华战略对中国的定位是一个“矛盾综合体”：既是合作伙伴，例如在经贸、环保、多边协作领域；又是价值观和政治体制上的竞争对手。

辜学武认为，北京尚未完全接受这一思路，仍在强调中欧不是竞争对手或敌手，而是全方位的战略合作伙伴，“双方的认同仍有落差”。但他相信中国会逐步接受这一既成事实——经济的合作、意识形态领域的对抗，政治和资本体制的竞争，三个板块平行存在，互不干扰。“因为这对大家都合适，双方都不愿因为有竞争而放弃合作，或者为合作而回避各自的价值观之间的距离。“

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