习近平“高参”漏天机?特朗普称发现拜登“通敌”

特朗普及其支持者近日似乎抓到了拜登“通中”的“猛料”：中国政府高层的一名智囊在演讲中声称“中国能搞定华尔街和美国建制派”，并暗示“和拜登他们有买卖”。不过，这名智囊给出的证据却十分含糊。
(德国之声中文网) 特朗普美国当地时间周一深夜(12月7日)在其推特账号上转发了一则中文视频，这位即将离任的总统并非是想向北京"示好"，而是要借此暗示以拜登为代表的美国建制派政客"早已被中共当局通过华尔街收买及渗透"。
特朗普转发的这则视频来自福克斯新闻电视台，主持人卡尔森(Tucker Carlson)在导语中介绍说，接下来视频的主讲者是北京中国人民大学的教授、时常为习近平等高层领导提供顾问咨询的货币问题专家翟东升教授。
在接下来福克斯电视台播放的几个片段中，翟东升教授宣称，中国之所以在贸易战等摩擦中"搞不定特朗普政府"，是因为"华尔街搞不定特朗普"；而在1992年到2016年间，"在美国的权势核心圈，我们有我们的老朋友"。
福克斯电视台的主持人点评说，"我们美国的精英阶级此前在为中国工作"，随后继续播放翟东升演讲的片段。翟东升说，现在拜登上台了，而传统的政治精英、建制派与华尔街关系非常密切。翟东升还暗示拜登儿子在全球建立的基金公司的来路问题，"谁帮他建的基金公司？明白吗？这里边都有买卖。"
翟东升的此次演讲，发表于11月28日，是为充满民族主义色彩的中国网络媒体《观察者网》所录制。他演讲的主题是"中国金融开放会引来华尔街之狼吗？"，其内容主旨是呼吁中国进一步开放金融市场、加速人民币国际化。他认为，金融开放反而有助于中国在美元体系之外建立起自己的市场规则，争取更多的金融主导权，从而让"全球的金融玩家过来，在这个市场把它转化成投资"；是一个和美国"脱钩再挂钩"的过程。演讲中，翟东升尝试分析金融开放的利弊得失；而被福克斯电视台、特朗普总统"抓住把柄"的"中国能搞定华尔街"之所谓"猛料"，只是翟东升在分析利弊时顺便提及。而且，翟东升在提及这些"猛料"时，言辞含糊，还一再强调"不能把别人给卖了"。
值得注意的是，在中国境内的社交媒体或新闻网站上，翟东升教授的这段演讲视频已经被全面删除。谷歌快照显示，《观察者网》在12月3日刊发了演讲的文字稿后大约一天就重新删除了页面。目前，翟东升教授的这段演讲只在YouTube、推特等境外网站上流传。
在新浪微博、知乎等中国社交网站上，虽然演讲内容本身已经被删除，但是"翟东升"并没有变成敏感词，用户依然可以对此次演讲在大洋彼岸引发的争议进行点评。有人认为，"称之为小丑不为过"；还有人写道"翟教授立功了！鲍威尔，朱利安尼，川普都转了你的视频！"也有人指出，翟东升"又不是第一次提这个，不过就是把不太能放台面上的众所周知的利益关系摆出来了，这样不妥但又不是什么原则性问题"，呼吁中国民众"不要自乱阵脚"。
还有网民认为，翟东升身为顶层学者、顶级智库智囊，"却把什么出卖了。一番演讲、一番高谈阔论，要掌声耍逼格，却引火上身"。另一名微博用户也持类似观点："继续任由低级红，高级黑炒作中国外交，中国大陆可能面对西方世界的围攻。"
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