习近平“高参”漏天机?特朗普称发现拜登“通敌”

(德国之声中文网) 特朗普美国当地时间周一深夜(12月7日)在其推特账号上转发了一则中文视频，这位即将离任的总统并非是想向北京"示好"，而是要借此暗示以拜登为代表的美国建制派政客"早已被中共当局通过华尔街收买及渗透"。

特朗普转发的这则视频来自福克斯新闻电视台，主持人卡尔森(Tucker Carlson)在导语中介绍说，接下来视频的主讲者是北京中国人民大学的教授、时常为习近平等高层领导提供顾问咨询的货币问题专家翟东升教授。

在接下来福克斯电视台播放的几个片段中，翟东升教授宣称，中国之所以在贸易战等摩擦中"搞不定特朗普政府"，是因为"华尔街搞不定特朗普"；而在1992年到2016年间，"在美国的权势核心圈，我们有我们的老朋友"。

福克斯电视台的主持人点评说，"我们美国的精英阶级此前在为中国工作"，随后继续播放翟东升演讲的片段。翟东升说，现在拜登上台了，而传统的政治精英、建制派与华尔街关系非常密切。翟东升还暗示拜登儿子在全球建立的基金公司的来路问题，"谁帮他建的基金公司？明白吗？这里边都有买卖。"

翟东升的此次演讲，发表于11月28日，是为充满民族主义色彩的中国网络媒体《观察者网》所录制。他演讲的主题是"中国金融开放会引来华尔街之狼吗？"，其内容主旨是呼吁中国进一步开放金融市场、加速人民币国际化。他认为，金融开放反而有助于中国在美元体系之外建立起自己的市场规则，争取更多的金融主导权，从而让"全球的金融玩家过来，在这个市场把它转化成投资"；是一个和美国"脱钩再挂钩"的过程。演讲中，翟东升尝试分析金融开放的利弊得失；而被福克斯电视台、特朗普总统"抓住把柄"的"中国能搞定华尔街"之所谓"猛料"，只是翟东升在分析利弊时顺便提及。而且，翟东升在提及这些"猛料"时，言辞含糊，还一再强调"不能把别人给卖了"。

值得注意的是，在中国境内的社交媒体或新闻网站上，翟东升教授的这段演讲视频已经被全面删除。谷歌快照显示，《观察者网》在12月3日刊发了演讲的文字稿后大约一天就重新删除了页面。目前，翟东升教授的这段演讲只在YouTube、推特等境外网站上流传。

在新浪微博、知乎等中国社交网站上，虽然演讲内容本身已经被删除，但是"翟东升"并没有变成敏感词，用户依然可以对此次演讲在大洋彼岸引发的争议进行点评。有人认为，"称之为小丑不为过"；还有人写道"翟教授立功了！鲍威尔，朱利安尼，川普都转了你的视频！"也有人指出，翟东升"又不是第一次提这个，不过就是把不太能放台面上的众所周知的利益关系摆出来了，这样不妥但又不是什么原则性问题"，呼吁中国民众"不要自乱阵脚"。

还有网民认为，翟东升身为顶层学者、顶级智库智囊，"却把什么出卖了。一番演讲、一番高谈阔论，要掌声耍逼格，却引火上身"。另一名微博用户也持类似观点："继续任由低级红，高级黑炒作中国外交，中国大陆可能面对西方世界的围攻。"

拜登公布外交和国家安全团队名单 国务卿安东尼·布林肯 安东尼·布林肯（Antony Blinken）一直是拜登的忠实伙伴。布林肯曾担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问，2015年1月成为美国国务院的二号人物——副国务卿。他被认为是多边主义的支持者，并且是促成伊核国际协议的推手之一。

拜登公布外交和国家安全团队名单 气候特使约翰·克里 约翰·克里（John Kerry）在马萨诸塞州担任了20年的参议员。2004年，他在总统大选中输给了小布什（George W. Bush）。从2013年至2017年，他在奥巴马的第二任期担任国务卿，并于2015年代表美国签署了《巴黎协定》，特朗普总统于2018年退出了该协定。现在克里的工作应该是重新扭转这种状况。

拜登公布外交和国家安全团队名单 美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德 琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）一直在美国国务院工作。在她漫长的职业生涯中，这位现年68岁的非洲裔美国人曾经在奥巴马政府内担任主管非洲事务的国务秘书。现在，她将成为美国驻联合国的代表。拜登希望将这一职位提升到内阁级别，这在民主党内是常见的做法。这样的话，托马斯-格林菲尔德就将直接处于拜登的领导之下。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯 亚历山德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在奥巴马政府中主管移民局事务。在他的领导下，美国移民局实施了旨在暂缓驱逐遣返未成年非法入境者的Dreamer计划，为他们提供了获得工作签证的机会。现在他将主管国土安全部。马约卡斯出生在古巴，将成为担任此职务的首位拉丁裔人士。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家安全顾问杰克·沙利文 在奥巴马担任总统、拜登担任副总统时期，杰克·沙利文（Jake Sullivan）就已经在担任国家安全顾问。在奥巴马的总统第一任期内，沙利文曾担任国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的副手。2016年希拉里·克林顿竞选总统时，沙利文担任她的外交政策顾问。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯 埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）从2013年至2015年担任中情局副局长。当安东尼·布林肯2015年调任国务院时，她担任总统国家安全事务副助理。海恩斯将成为第一位担任美国国家情报总监的女性。除了中情局外，国家安全局、联邦调查、海岸警卫队和其他19个单位都隶属于国家情报总监管辖。 作者: Davis Van Opdorp



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