习近平飞抵澳门 粤澳提高安保级别

首位出生于中国内地的岑浩辉将于周五宣誓就任澳门回归后第六任行政长官，习近平将出席其就职典礼。据称，广东和澳门已提高安保级别。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周三（12月18日）下午抵达澳门，展开为期三天的访问。这座以赌场闻名的城市正在准备庆祝回归中国25周年。

习近平在澳门机场发表讲话称，25年来，具有澳门特色的“一国两制”实践“取得了举世公认的成功，展现出勃勃生机和独特魅力”。

澳门曾是葡萄牙殖民地，于1999年12月20日根据"一国两制"框架移交中国。"一国两制"原则承诺澳门享有比中国大陆更大的自治权和更广泛的公民自由。

澳门是中国唯一允许赌场赌博的城市。由于中国游客的消费，它已于多年前超过美国拉斯维加斯，成为全球最大的赌博中心。

据新华社报道，习近平出席将于20日举行的庆祝澳门"回归祖国"25周年大会及新一届澳门特区政府就职典礼，并"视察澳门"。

澳门终审法院前院长的岑浩辉将于周五宣誓就任澳门回归后第六任行政长官。他将是第一位出生于中国内地且没有商业背景的澳门领导人。

澳门特首当选之后，需得到中央人民政府任命，任期5年。

赌城澳门将会进行经济多元化转型？ 图像来源: Anthony Kwan/Getty Images

非澳门人治澳

岑浩辉并具有中国背景，长期以来被澳门社会视为北京栽培的治澳班子成员。

2021年，澳门警方以防疫为由禁止澳门"六四"烛光集会。身为终审法院院长的岑浩辉，判决提起诉讼的集会主办单位澳门民主发展联委会败诉。

岑浩辉曾表示，澳门不能仅依赖赌场——这一行业占政府收入的81%，并提到该行业多年来的"野蛮扩张"。

分析人士和学者向法新社表示，澳门经济多元化及其融入中国区域发展蓝图（即粤港澳大湾区）可能成为习近平此次访问的主要议题。

赌场顾问李本（Ben Lee，音译）认为，"习近平可能希望视察澳门特许经营商在两年前承诺的非博彩领域投资。"

他还表示，原属于中国珠海市的横琴岛也可能成为此次访问的关注点之一。横琴岛部分土地已租借给澳门，以增加其开发用地供应。

目前，习近平的完整行程尚未公布。

由于中国游客的消费，澳门已于多年前超过美国拉斯维加斯，成为全球最大的赌博中心。 图像来源: CFOTO/picture alliance

广东和澳门提高安保级别

报道介绍，当局周三在香港上环港澳码头加强保安，乘客需按目的地分流排队。乘客从这里乘船，一个小时可到达澳门。前往澳门的乘客需通过海关人手安检，检查随身物品及行李，无人机等物品禁止带入境。

此外，在澳门外港码头，有手持盾牌的警察在入境大堂戒备，入境旅客的随身物品需经过安检仪器。

为准备习近平到访，广东和澳门据称已提高安保级别。珠海市发出公告，从12月14日至22日禁止任何未经批准的单位、组织及个人在低空空域内飞行飞行物。

澳门的民主运动已经烟消云散，但是多名前运动人士向法新社透露，他们被警告不要在"庆典"前后公开发表批评言论。

（法新社）

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