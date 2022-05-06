习近平：“防控方针由党的性质和宗旨决定”

（德国之声中文网）据新华社报道，中共中央政治局常务委员会5月5日召开有关新冠疫情防控形势会议，习近平主持会议并发表讲话指出，自从疫情发生以来，“我们坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果”，经受住了“武汉保卫战以来最为严峻的防控考验”。

习近平在讲话中强调，“我们的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，我们的防控政策是经得起历史检验的，我们的防控措施是科学有效的”。他表示，中国打赢了武汉保卫战，也一定能够打赢上海保卫战。

根据上海市卫健委周五通报的消息，5月5日上海新增本土新冠肺炎确诊病例245例和无症状感染者4024例。这是该市连续第8天单日新增无症状感染者数量呈下降趋势。

在6日的疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长吴清表示，目前该市“疫情防控形势稳中向好，疫情得到有效控制”。他强调，上海市会继续坚持“动态清零”的防疫总方针，采取坚决果断措施，“全力以赴推进清零攻坚”。

在拥有2500万人口的上海，封控措施已经进入第二个月，很多人对政府死守“清零”目标的严格防控政策感到不满。日前网络上还流传着有关一名上海男子因为在家播放国际歌而被警方传唤的视频，引发网友讨论。

与此同时，北京居民仍在为行动自由是否会进一步受限制而担忧。根据国家卫健委通报，北京市疫情扩散风险已经有所降低。

路透社指出，在承担着沉重的经济代价、并且严格控制公众舆论中的批评声音的同时，中国正在将自己与一个已经逐渐告别疫情防控的世界日益隔离开来。

在国际上，不少企业实体都在抱怨中国防疫措施带来的经济影响。而在国内，不少民众对于痛苦且漫长的防控措施感到忧心忡忡。

北京退休人员史伟（音）对路透社表示：“有时候我觉得每个人都非常容易变得烦躁。……当病毒可以随时改变人们生活方式的时候，人们就会更容易发生情绪波动。”

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



周五，中共党媒《人民日报》发表署名“钟声”的评论文章指出，中国坚持动态清零不动摇，“是基于国情做出的科学决策，体现了人民至上、生命至上理念”。

该评论为中国严格的防疫政策辩护，并强调疫情越早控制，经济发展收到的影响就越小。因此中国坚持动态清零，“既防住疫情，又稳住经济，才是真正对世界经济负责”。

文章批评“美国一些政客频频攻击抹黑中国疫情防控举措”，试图将“扰乱全球供应链”的罪名强加给中国，是“颠倒黑白”，“暴露出其看待中国时根深蒂固的扭曲心态”。

高盛投资银行（Goldman Sachs）的分析师对路透社表示，他们猜测定期检测可能是未来中国城市可以采取的中间策略，从而以比全城封锁更低的成本去及早发现和隔离感染病例。

他们补充道，这样的策略“也不会是万能灵药，但将有助于在很长一段时间内将中国制造业和整体经济活动所有的干扰尽量降低”。

（路透社、新华社等）

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