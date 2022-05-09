习近平连续两天先后与德、法领导人进行通话

（德国之声中文网）据央视新闻报道，中国国家主席习近平在通话中表示，面对世界百年未有之大变局，中法作为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，应当坚守“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的建交初心，坚持紧密持久的全面战略伙伴关系定位，相互尊重彼此核心利益和重大关切，在双边、中欧、全球层面密切协调合作。中方愿同法方继续密切各层级交往，推动中法关系健康发展，维护世界和平和稳定。

习近平表示，中欧关系稳定健康发展，符合中欧及各国人民利益。中方赞赏法方坚持战略自主，希望法方推动欧盟坚持正确对华认知，同中方相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基础上深化经贸、绿色、数字、人文等领域交流合作。希望法国作为欧盟轮值主席国，为推动中欧关系健康发展发挥积极作用。

双方在通话中就乌克兰局势交换了意见，一致认为有关各方应该支持俄乌通过谈判恢复和平。

习近平强调，中方一直在以自己的方式劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。要特别警惕形成集团对抗，对全球安全稳定造成更大更持久的威胁。

央视新闻报道称，马克龙在通话中表示，在乌克兰问题上，法方同中方拥有很多共识。法方愿同中方在双边和多边层面开展更加紧密的协调合作。法国和欧盟坚持独立自主战略，不赞成也不会参加集团对抗。

法国爱丽舍宫方面对外通报称，马克龙在通话中鼓励中国在农业和食品市场方面保持更加开放的政策。他说，法国将努力平衡欧中关系，增加互惠。马克龙还向习近平表达了在华法国公民对新冠疫情局势的担忧。

爱丽舍宫方面还表示，马克龙和习近平就维护乌克兰领土完整的重要性达成共识，两国愿意在航天以及核能领域加深合作。

中国支持欧盟战略自主

昨天（5月9日）中国国家主席习近平同德国总理肖尔茨举行视频会晤。这是去年12月肖尔茨就任德国总理后双方举行的第二次视频会晤。

根据新华社的报道，习近平在会晤中表示，中欧是全面战略伙伴，中欧是彼此机遇，中欧的共同利益远大于分歧。中方支持欧盟战略自主。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。这是双方应该长期坚持的战略共识。

有关俄乌战争，习近平表示，中方始终站在和平一边，乌克兰危机将欧洲安全再次推到关键十字路口。欧洲安全应该掌握在欧洲人自己手中。

联邦德国政府网站对此次德中领导人会晤只做了非常简洁的报道。新闻稿写道，德国联邦总理肖尔茨同中国国家主席习近平今天进行了视频会晤。他们谈及的话题包括，进一步深化双边关系以及加强经济领域的合作。两位领导人还就俄罗斯入侵乌克兰及其影响、全球食品供应以及能源安全交换了意见。此外，他们还谈到疫情的防控、加强在气候领域的合作以及能源转型和欧中关系等议题。

德法领导人呼吁乌克兰战争停火

昨天胜选连任后的法国总统马克龙出访德国。他在柏林同德国联邦总理肖尔茨举行会晤时，已持续两个半月的乌克兰战争是谈话的焦点议题。

马克龙在与肖尔茨共同举行的新闻发布会上说：“我们要达到的是，尽快实现停火。”他表示，只有这样，俄乌之间的谈判才有可能继续推进，进而实现和平和俄罗斯的长久撤军。

肖尔茨也呼吁朝着停火方向迈出具体步骤，但他补充说，难以想像乌克兰会接受一个对方“指定的和平”，接受莫斯科规定的有损其主权和领土完整的条件。

（综合报道）

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