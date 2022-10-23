习近平连任总书记 “习家军”包揽政治局常委

（德国之声中文网）中共第二十届中央委员会周日召开一中全会，选举习近平再度连任中共中央总书记，并选出新一届7人组成的中央政治局常委。

习近平成为中国数十年来最有权势的领导人，打破传统迈入第三个任期，并提拔那些支持他更严格控制社会和经济愿景的亲信。

2012年接任中国国家领导人的习近平在中共党内独揽大权。掌权10年后，习近平打破惯例进入第三个五年任期。部分人士认为，现年69岁的习近平意欲终身执政。

本周六，习近平前任、79岁的中共前总书记胡锦涛在二十大闭幕式中途突然被一名工作人员搀扶离开会场。这一插曲引起外界质疑，习近平是否通过驱逐其他党内领导人来施展其权力。中国官媒新华社称，胡锦涛是因为身体不适需要休息而离场。

周日中午，习近平率领及新一届中央政治局常委在北京人民大会堂与中外记者见面。习近平在记者会上表示，二十届一中全会选举产生新一届中央领导机构，"选举我继续担任中共中央总书记"。接着他介绍了新一届政治局常委，依序为李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希。

中国第二号领导人、市场化改革和民营企业倡导者李克强周六被排除在新一届中央委员的名单外。尽管依照"七上八下"的不成文惯例，67岁的李克强距离退休年龄还差一岁。

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

"习近平最大化"

新政治局常委的排位次序反映出观察人士所说的"习近平最大化"，对忠诚的重视凌驾于能力。部分新常委缺乏担任副总理或内阁部长的中央工作经验。美联社指出，对上海市委书记李强的提拔佐证了上述分析，因为李强没有在中央政府任职的背景，但根据出场顺序，仅在习近平之后的李强未来将出任国务院总理。2000年代初，李强曾与习近平在浙江省共事，被认为与习近平关系密切。其他新加入政治局常委会的包括北京市委书记蔡奇、中共中央办公厅主任丁薛祥、广东省委书记李希。

《纽约时报》周六评价二十大闭幕时便写道，习近平以一系列胜利成果开启了他威权统治的新阶段，让政治理念较为温和的最高层官员退休，留下了在外交和军事上宣扬他强硬政策的官员。该报引述布鲁金斯学会专家李成表示："通过将温和派和潜在竞争对手赶出领导层，习近平传达出的是，他现在和未来几年的总体优先事项是社会政治稳定、国家安全和政策连续性。"

习近平在周日的记者会上表示，中国实现了第一个百年奋斗目标，正意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，"以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴"。他也再次强调将"奋力实现中华民族伟大复兴的中国梦"。

习近平还说，"中国发展离不开世界，世界发展也需要中国"，"中国开放的大门只会越来越大。我们将坚定不移全面深化改革开放，坚定不移推动高质量发展，以自身发展为世界创造更多机遇" 。

专家：台海风险升高的第一步

法新社指出，习近平已经确保了对中国共产党几乎完全的控制，但专家警告习近平不受制约的权力是一个巨大风险，疲弱的经济和与美国的竞争也带来重大挑战。

在习近平的第三个任期，他可能会立即关注经济问题。近年来，习近平支持发展更由消费驱动的经济，即"双循环"政策，并试图在"共同繁荣"的旗帜下解决中国巨大的贫富差距。然而，习近平坚持的"清零政策"使消费不振，削弱了增长。

习近平面临的更多问题包括中国与西方的关系，由于中国政府强行平息了香港的大规模民主抗议活动，并在台湾问题上采取了咄咄逼人的立场，中国与西方的关系陷入危机。

中国人民大学国际关系教授时殷弘对法新社表示，习近平"一次又一次将两岸统一纳入他的中华民族伟大事业"，不论在军事、经济和意识形态领域都强调国家安全的重要性，"反映出正如世界上多数观察家所判断的那样，在可预见的未来，与美国及其海洋盟友的关系不会有任何重大和持久缓解的迹象。"

習近平二十大談台港

政治风险分析师马克林（Dan Macklin）则表示，虽然习近平的连任不太可能提升对台发动战争的风险，但"可能是最终提高武装冲突风险一连串事件的一步"。他认为，若2020年代中期经济增长持续放缓，共产党可能会在其他方面寻求执政合法性，届时北京可能会加快统一计划的步伐。

马克林还指出，随着习近平年龄渐长，再加上在共产党高层中个人盟友众多，可能"提高误判的风险"，"使习近平拥有极端的控制力和更大的能力，在台湾问题上采取大胆行动"。

美国加州大学中国当代史学者华志坚（Jeffrey Wasserstrom）认为，习近平在共产党高层不可动摇的地位，降低了人们讨论与官方路线向左看法的意愿。

（美联社、法新社等）

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