 习近平赞治疆方略 专家:用词调整背后有深意 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2020

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时政风云

习近平赞治疆方略 专家:用词调整背后有深意

习近平26日称中国在新疆的政策「完全正确」，重申必须持续贯彻「新时代党的治疆方略」并坚持「宗教中国化」。对此，新疆问题专家分析其演説的三大要点。

75. Sitzung UN-Generalversammlung | Rede Xi (UNTV/AP/dpa/picture alliance)

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澳大利亚智库9月24日公布一个记录新疆各地再教育营的数据库，指认出超过380个监禁设施，并发现过去9个月内，新疆政府仍持续建造新的监禁设施。

美国国务卿蓬佩奥23日警告地方政治人物提防中国对他们发动间谍行动，并称美国政府正在考虑用什么词汇描述中国在新疆侵犯人权的举动。

尽管受到商界反对，美国国会众议院仍几乎全票通过相关法案。估计超过百万维族人在新疆地区所谓的职业培训中心从事强迫劳动。

中国国务院17日发布一份新疆白皮书，聚焦新疆当地的「劳动就业保障」，强调中国在当地严厉打击强迫劳动。但专家却对中国在白皮书中的说法，提出诸多质疑。

(德国之声中文网) 近日西方在联合国会议上批评新疆人权议题，但中共中央总书记习近平上周六 (9月26日) 在第三次中央新疆工作座谈会上强调，中共在新疆的工作「取得重大成效」，该地区的经济社会发展与民生改善都取得前所未有的成就，「各族群众的获得感丶幸福感与安全感不断增强」。

他在演说总结了新疆第二次工作座谈会以来的经济表现，包含新疆生产总值年均增加7.2%，基础设施不断改善，呈现出社会稳定丶人民安居乐业的良好局面，「这些成绩的取得，是党中央坚强领导的结果」，重申「实践证明，新时代党的治疆方略完全正确，必须长期坚持」，并要坚持「铸牢中华民族共同体意识」与「宗教中国化」的方向。

专家：建再教育营致政府赤字

对此，美国乔治城大学的新疆议题专家米华健 (James Millward) 提出了3大要点的评论。

首先，他指出习近平在演说中并未提到中国政府在新疆建造的大量「培训中心」或安全相关议题，时常在中国官媒新疆报导中出现的三大元素「分裂主义丶极端主义与恐怖主义」也并未出现。

此外，米华健说习近平演说中提及的经济数据显示，中国政府过去6年在新疆的财政赤字不断膨胀。这些赤字与大量建造再教育营丶新的监禁设施丶孤儿院与其他基础建设设施有关。

他写道：「习近平在演说中提到的数据，与德国新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 跟其他专家之前预估建造与营运再教育营所需要的支出差距不大。这也是为何当这些专家注意到新疆政府在2014至2019年间支出快速膨胀时，便预测中国政府正在新疆执行大型计画。」

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

美国乔治城大学的新疆问题专家米华健表示，习近平在演说中并未提到中国政府在新疆建造的大量「培训中心」，而他也未提到安全相关议题。

预告摧毁清真寺

米华健提到的第三点是，习近平在演说中首次运用「铸牢中华民族共同体意识」来强调中国政府在新疆的少数民族政策，这与2015年时习使用的「各民族要像石榴籽紧紧抱在一起」说法有所不同。

他认为，习近平在民族相关的用词上做出明显调整，象徵中国政府认同维吾尔人与新疆地区其他少数民族都是「中华民族家庭成员」的论述。

他写道：「习近平在演说中强调『新疆各民族是中华民族血脉相连的家庭成员』，且他重申『中华民族的共同意识教育』必须被纳入新疆各层级的教育。习近平把这些民族概念与『伊斯兰教中国化』做连结，这些概念的实际作法便是摧毁清真寺丶移除宗教圣地与拆除清真寺的穹顶。」

根据澳大利亚战略政策研究所9月25日发布的另一份报告，卫星照片显示新疆全境至少有16000座清真寺自2017年以来因当地政策而被摧毁或损坏，其中有一半以上遭直接拆除。此外，虽然受到中国法律保障，新疆境内约30%的文化遗址也遭拆除。

China | Muslime | Umerziehungslager (Getty Images/AFP/G. Baker)

根据澳大利亚战略政策研究所运用比对卫星照片等方式发现，新疆全境至少有16000座清真寺自2017年以来因当地政策而被摧毁或损坏，其中有一半以上被直接拆除。

该报告的作者写道：「中国政府的政策不断移除与改变许多新疆境内伊斯兰教的有形文化遗产，这也是他们在新疆改变维吾尔人社交与文化生活的其中一种作法。」

中国外交部9月25日在例行记者会上，驳斥澳大利亚战略政策研究所的报告，强调「新疆宗教人权得到充分保障，包括新疆维吾尔族人士在内的各族人士各项权利丶自由依法得到切实维护」。

中国外交部发言人汪文斌说：「新疆拥有约2.4万座清真寺，平均每530位穆斯林民众就拥有一座清真寺，新疆清真寺总数是美国国内总数十倍还多，人均清真寺拥有数量也比很多穆斯林国家都要高。」

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