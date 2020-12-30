习近平赞中国写下「抗疫史诗」 武漢萬人聚集跨年

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平31日依照惯例发表2021年的新年贺词。他形容2020年是「极不平凡」的一年，而中国面对突如其来的新冠疫情，以「人民至上丶生命至上诠释了人间大爱，用众志成城丶坚忍不拔书写了抗疫史诗。」

习近平称，中国在2020年展现抗疫精神的同时，也在疫情防控与经济社会发展取得「重大成果」。他说：「我国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶。」

此外，习近平也夸赞中国过去一年在科学丶自由贸易丶天灾跟社会福利等方面取得「重大进展」。他表示：「经历了一年来的风雨，我们比任何时候都更加深切体会到人类命运共同体的意义。我同国际上新老朋友进行了多次通话，出席了多场“云会议”，谈得最多的就是和衷共济丶团结抗疫。」

他在演说中提到，2021年是中国共产党创党百年，中国保持着「以人民为中心」的心态继续以「实现中华民族伟大复兴」来奋斗。他说：「站在『两个一百年』的历史交汇点，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。」

中国多地再现本土疫情

但值得注意的是，中国疫情近日有重燃迹象，连续在多地出现本土新冠确诊案例。根据中国国家卫健委最新的报告，2020年12月31日总共增加了19起确诊案例，包含10起境外移入案例与9起本土确诊案例。

在9起本土确诊案例中，北京有5起案例而辽宁则有4起。目前中国的现有确诊案例是370例，其中包含9起重症病例。此外，中国31日还新增了19个无症状的感染者，包含16起境外输入的无症状案例。有一起无症状案例於31日转为确诊病例。

此前数日，中国的北京丶辽宁与黑龙江陆续出现新的新冠确诊病例，这也让中国加强了各地的疫情防控机制。

武汉群众庆祝2021的到来

不过在疫情起源地武汉，仍有大批民众外出跨年。路透社报导，成千上万名武汉居民在江汉关博物馆聚集，当时钟显示午夜12点时，许多人松手放开手中气球，并高喊「新年快乐」。一名20岁的学生杨文璇 (音译) 告诉路透社：「我非常非常开心，因为这是我第一次在武汉跨年，但这场跨年非常棒。我希望自己2021年能顺利大学毕业，并找到一个男朋友。」

现场有大批警力维持秩序，也对人潮进行的严格管控。路透社记者目睹警察在现场要求几名没戴口罩的武汉居民戴上口罩。即便如此，武汉的跨年庆祝活动以和平的方式顺利进行。路透社写道，这场跨年庆祝活动也象徵着，世界卫生组织2020年初首次收到武汉出现新冠肺炎的病例已满一周年。

世界卫生组织预计将在2021年1月派遣一个调查团队到中国调查新冠病毒的起源。路透社报导，在新冠疫情从武汉爆发满一年的时刻，武汉过去几个月已几乎没出现新的确诊案例，当地政府过去一段时间也开始针对武汉的特地族群施打新冠疫苗。不过近日中国境内数个城市开始出现新的确诊案例，这也让武汉居民回想起新冠疫情尚未结束。

武汉居民杨安生 (音译) 告诉路透社：「我希望2021年中国内部所有事都会顺利进行，武汉也能重新恢复正常运作。我也希望这个世界能尽快打败新冠疫情。」

不少武汉当地的学生则向路透社表示，他们希望疫情赶快结束，这样他们才能重返学校上课。但一名21岁的大学生却从中国的抗疫经验中找到了一些正面元素。21岁的陈孟凡 (音译) 告诉路透社：「如果我们看一下人们为了对抗新冠疫情所采取的措施，他们为了抗疫所做的事，还有为了控制疫情所展现出来的人情味或友好感觉，这些都是我们平时看不到的东西，但大家在疫情中都感受到了。」

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