习近平贺拜登当选 环时：应弃印太重拾亚太 

(德国之声中文网) 美国大选过後三周，中国国家主席习近平25日致电美国总统当选人拜登，祝贺他当选美国总统。根据中国官媒新华社的报导，习近平表示，推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。

习近平表示，希望拜登上任後，中国与美国能秉持「不冲突不对抗丶相互尊重丶合作共赢的精神」，聚焦合作与管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。他期许中美能与其他国家和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

拜登团队成员向路透社表示：「我们感谢所有致电祝贺我们的国家领导人，其中也包含中国国家主席习近平。」除了习近平致电祝贺拜登当选外，中国国家副主席王岐山也致电美国副总统当选人哈里斯 (又译：贺锦丽) ，祝贺她当选美国副总统。

拜登在竞选期间曾誓言对中国施行强硬政策，并不止一次批评中国国家主席习近平打压人权的作法，称他为「暴徒」。在他24日介绍外交政策团队成员时，拜登也说盟国期待美国重拾太平洋地区领导者的位置。

虽然拜登多次在公开谈话对中国采取强硬的口吻，但是他仍将气候变迁丶全球卫生与核不扩散作为他上任後必须优先处理的议题，而路透社分析，他在这些议题上都需要与中国配合。

环时：拜登应弃「印太」重拾「亚太」

同一天，中国官媒环球时报也在拜登揭晓外交与国安团队人选後，发表一篇时事评论，分析拜登团队应该放弃特朗普执政时期的「印太」策略，改重拾奥巴马执政时期的「亚太」战略。环时在文中写道，亚太有更多与经济跟合作相关的内涵，印太则是让人联想到地缘政治角逐与联盟对抗。

环时在文中还说，奥巴马时期曾主推「亚太再平衡」的概念，而亚太这个概念的最大支柱是每年举行峰会的亚太经合组织（APEC）。环时写道：「亚太经合组织每年举行峰会，谈的都是合作，光明正大，很大程度上平衡了美国在这一地区的地缘政治谋略，因此说到亚太，人们很多时候还是能够感受到这个概念传递出的建设性。」

环时也批评特朗普执政时主推的「印太战略」，强调虽然「印太」这个词前面往往会加上「自由开放」等辞汇，但该概念都是指向中国。环时分析，支持印太战略的是美国丶日本丶澳大利亚与印度组成的「四方安全对话」，而这四国举行开会或军演，媒体报导往往指向中国。

环时写道：「印太没有经济合作组织对应，只有军演和军事丶情报合作协议在上述四国间不断跑龙套，台湾当局还一再誓言要成为『印太战略』的一环。它的对抗意味可以说是赤裸裸的。」

环时在评论中批评，美国过去几年以「印太」取代「亚太」是为了要分裂亚洲地区，推动建立一个反华同盟，制造域内所有国家都须选边站的地缘政治氛围。该篇评论称，「印太战略」并未替美国带来实际利益，并建议拜登团队应该放弃特朗普执政时期的「印太战略」。环时写道：「拜登应停止用印太这个缺少经济合作内容丶仅仅张扬对抗思维的概念在这个地区进行搅动。」

环时在这篇评论最後直言，拜登政府有历史责任让美国与中国展开战略沟通，形成管控双方竞争，并让两国产生比对抗还更好的长远结果。

杨威廉/张慈 (路透社、美联社)

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