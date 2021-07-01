习近平谈"解决台湾问题"——台海战争的悬顶之剑

在中共建党百年活动上，总书记习近平提及台湾，再次称“解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务”。对此台湾陆委会奉劝北京“放弃强加的政治框架及军事恫吓、正视两岸现实”。澳洲前总理、中国问题专家陆克文则在不久前表达了他对未来数年可能发生台海战争这一隐患的担忧。
（德国之声中文网）"解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。要坚持一个中国原则和'九二共识'，推进祖国和平统一进程。包括两岸同胞在内的所有中华儿女，要和衷共济、团结向前，坚决粉碎任何'台独'图谋，共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！"中国党和国家领导人习近平2021年7月1日在庆祝中共百年的活动上这样表示。
这普遍被看作是对蔡英文政府的警告。据中央社援引日媒《读卖新闻》称，习近平的话是在警告不接受"一中"原则的蔡英文政府。
这样的语句其实并不新。早在2016年庆祝中共成立95周年的"七一"讲话中，习近平就曾表示，"解决台湾问题，实现祖国统一是中国共产党的历史使命"，并表示"坚决反对'台独'分裂势力"。当时中国大陆就有多位分析人士表示，这不仅是"讲给全体党员，更是讲给两岸同胞听的"。当时距离2016年5月20日蔡英文政府上台刚刚过去一个多月。
此后，习近平也数次做过类似的表态，例如2019年1月2日在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会的讲话中，他指出，"中国共产党、中国政府、中国人民始终把解决台湾问题、实现祖国完全统一作为矢志不渝的历史任务"，"团结全体中华儿女，坚决挫败各种制造'两个中国'、'一中一台'、 '台湾独立'的图谋"。
对于习近平的最新讲话，台湾陆委会随后发新闻稿做出回应，呼吁北京当局"正视两岸现实"。陆委会称台湾"与对岸专制政体存在很大的制度差异， 2300万台湾人民早已拒绝中共片面的'一个中国原则'及'九二共识'"。
据台湾中央社报道，陆委会还在新闻稿中表示，北京当局应"正视两岸现实、尊重台湾民意对两岸关系发展的坚持，唯有放弃强加的政治框架及军事恫吓，正视台湾'和平、对等、民主、对话'的重要倡议，方有助两岸关系良性互动、永续发展"。
陆委会也在新闻稿中批评中共钳制人民民主、侵犯人权自由，对外更试图干扰国际秩序，甚至展露成为区域及全球霸权的野心，"已经对区域安全及全球民主自由体系造成严重的威胁"。陆委会也"呼吁对岸，应真正'以史为鉴'，推动符合民主政治的政党竞争、尊重人权与落实人民民主要求，早日推动政治改革、还政于民；同时更应放弃对外恃强凌弱的强制主张与行径，真正成为区域和平负责任的一方"。
一段时间以来，剑拔弩张的台海关系成为国际社会关注的焦点。英国《经济学人》杂志5月1日发行的期刊以台湾雷达图为封面，称这是"地球上最危险的地方"。
美媒CNBC在6月30日的报道中也援引新加坡前资深外交官考斯甘(Bilahari Kausikan)称，"台湾是美中关系中最危险的爆发点"。不过，考斯甘也表示，中美不太可能发生直接冲突。
CNBC也采访了澳大利亚前总理、中国问题专家陆克文（Kevin Rudd）。陆克文表示，统一台湾仍然是中共的"未竟之事"，中国军方已经为确保台湾"回归"筹备了多年。陆克文还称，如果习近平在明年年末的中共二十大再次当选，中国可能会开始对台湾采取行动。
"我认为，那时候我们将进入这样一个时期：中国研究其可能，以便在2020年代末和2030年代时可以将台湾在政治上重新纳入中国"，陆克文6月30日对CNBC说，"而那时候的情况，我相信对我们所有人来说，都会变得危险"。
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台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。
《新苏黎世报》认为，尽管从理智的角度，中国不应该立刻攻打台湾，但是被民族主义思潮裹挟的习近平，很可能有着别样的风险认知。《每日镜报》则指出，默克尔退休后，德国将不会再把经贸关系视作对华政策的主体。
在拜登政府下，民主党人和共和党人似乎在美国加强对台湾支持这个问题上达成共识。这也是美国国会强硬对华政策的一部分。不过，拜登政府同时主张延续“战略模糊”，不希望发出支持台独的信号。