习近平谈"解决台湾问题"——台海战争的悬顶之剑

（德国之声中文网）"解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。要坚持一个中国原则和'九二共识'，推进祖国和平统一进程。包括两岸同胞在内的所有中华儿女，要和衷共济、团结向前，坚决粉碎任何'台独'图谋，共创民族复兴美好未来。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！"中国党和国家领导人习近平2021年7月1日在庆祝中共百年的活动上这样表示。

这普遍被看作是对蔡英文政府的警告。据中央社援引日媒《读卖新闻》称，习近平的话是在警告不接受"一中"原则的蔡英文政府。

这样的语句其实并不新。早在2016年庆祝中共成立95周年的"七一"讲话中，习近平就曾表示，"解决台湾问题，实现祖国统一是中国共产党的历史使命"，并表示"坚决反对'台独'分裂势力"。当时中国大陆就有多位分析人士表示，这不仅是"讲给全体党员，更是讲给两岸同胞听的"。当时距离2016年5月20日蔡英文政府上台刚刚过去一个多月。

此后，习近平也数次做过类似的表态，例如2019年1月2日在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会的讲话中，他指出，"中国共产党、中国政府、中国人民始终把解决台湾问题、实现祖国完全统一作为矢志不渝的历史任务"，"团结全体中华儿女，坚决挫败各种制造'两个中国'、'一中一台'、 '台湾独立'的图谋"。

台湾陆委会：正视两岸现实

对于习近平的最新讲话，台湾陆委会随后发新闻稿做出回应，呼吁北京当局"正视两岸现实"。陆委会称台湾"与对岸专制政体存在很大的制度差异， 2300万台湾人民早已拒绝中共片面的'一个中国原则'及'九二共识'"。

据台湾中央社报道，陆委会还在新闻稿中表示，北京当局应"正视两岸现实、尊重台湾民意对两岸关系发展的坚持，唯有放弃强加的政治框架及军事恫吓，正视台湾'和平、对等、民主、对话'的重要倡议，方有助两岸关系良性互动、永续发展"。

陆委会也在新闻稿中批评中共钳制人民民主、侵犯人权自由，对外更试图干扰国际秩序，甚至展露成为区域及全球霸权的野心，"已经对区域安全及全球民主自由体系造成严重的威胁"。陆委会也"呼吁对岸，应真正'以史为鉴'，推动符合民主政治的政党竞争、尊重人权与落实人民民主要求，早日推动政治改革、还政于民；同时更应放弃对外恃强凌弱的强制主张与行径，真正成为区域和平负责任的一方"。

危险的台海关系

一段时间以来，剑拔弩张的台海关系成为国际社会关注的焦点。英国《经济学人》杂志5月1日发行的期刊以台湾雷达图为封面，称这是"地球上最危险的地方"。

美媒CNBC在6月30日的报道中也援引新加坡前资深外交官考斯甘(Bilahari Kausikan)称，"台湾是美中关系中最危险的爆发点"。不过，考斯甘也表示，中美不太可能发生直接冲突。

CNBC也采访了澳大利亚前总理、中国问题专家陆克文（Kevin Rudd）。陆克文表示，统一台湾仍然是中共的"未竟之事"，中国军方已经为确保台湾"回归"筹备了多年。陆克文还称，如果习近平在明年年末的中共二十大再次当选，中国可能会开始对台湾采取行动。

"我认为，那时候我们将进入这样一个时期：中国研究其可能，以便在2020年代末和2030年代时可以将台湾在政治上重新纳入中国"，陆克文6月30日对CNBC说，"而那时候的情况，我相信对我们所有人来说，都会变得危险"。

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