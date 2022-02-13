 习近平:请批准欧中投资协定 马克龙:请快签国际公约 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2022

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时政风云

习近平:请批准欧中投资协定 马克龙:请快签国际公约

中国国家主席与法国总统马克龙2月16日通了电话。双方在电话中都表达了推进欧中投资协议的愿望，也就当前乌克兰局势交换了看法。

马克龙与习近平的上次会晤还要追溯到2019年11月

马克龙与习近平的上次会晤还要追溯到2019年11月

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就在美國忙著應對俄烏危機的同時，布林肯、韓國外長鄭義溶和日本外相林芳正12日在檀香山舉行了一天的會談，重點是朝鮮的核威脅以及中國的挑戰。都談了些什麼?

一个电话接着一个电话，面对集结在乌克兰边境的俄罗斯部队，美欧最高层正在进行外交努力。不过，与普京的电话会谈并没有带来多少进展。德国总理肖尔茨即将启程前往乌克兰和俄罗斯，进行新一轮的面谈。澳大利亚总理莫里森则呼吁中国不要对乌克兰危机保持静默、为基辅发声。

台湾总统府周六表示，军方正持续密切关注乌克兰局势以及台湾海峡动态，加强联合情报监侦，但也强调台海情势与乌克兰局势本质不同。与此同时，鉴于紧张局势升级，德国等多个国家已呼吁公民尽速离开乌克兰。

乌克兰危机持续不断，俄罗斯与西方国家“叫阵”，而中国与西方之间的隔阂与分裂也日益明显。甚至已经有人表示，目前的世界已经进入“新冷战时期”。政治学者张俊华则认为，不管是对俄还是对华政策，很多苦果都是由西方对对方的误判和政治短视造成的。

欧盟40%以上的天然气进口来自俄罗斯。欧委会主席冯德莱恩指责俄罗斯把天然气供应当作政治施压工具。上周五，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，将把对中国的天然气出口量提高约25%。

(德国之声中文网) 在电话交谈中，马克龙介绍了法方对当前乌克兰局势的看法，习近平则强调各方应坚持政治解决之大方向，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。通话结束后，法国总统府发布通告称，法中双方领导人都同意有必要寻求对话从而推动缓和乌克兰局势；总统府还表示，习近平在通话中表示完全支持贯彻明斯克协议。

此次通话的另一个焦点议题则是处于搁置状态的《欧中投资协定》。欧中双方2020年底完成了该协定的谈判，原计划在今年上半年法国担任欧盟轮值主席国期间由欧洲议会正式批准通过。但是，不少欧洲议员对该协定草案文本没能明确制订杜绝强制劳动之条款感到不满，且随着欧中双方因新疆人权等一系列问题产生摩擦、互相出台制裁措施，该协议已经被欧洲议会搁置。

在通话中，习近平表示，"中欧双方应该共同努力，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。中方愿同法方一道，推动中欧领导人会晤成功举行，共同办好新一轮战略、经贸、绿色、数字、人文高层对话，推进中欧投资协定批准生效进程，切实惠及双方人民。"马克龙则说，作为今年上半年欧盟轮值主席国，法方将全力推进欧盟同中国之间的积极议程，同中方共同努力，推动欧中领导人会晤取得成功，推动欧中关系向前发展，希望欧中投资协定批准生效取得进展。法国总统府在通话后的声明中还披露，马克龙还向习近平强调，法方以及欧方期待中国批准有关劳工权益保护、杜绝强制劳动的"基本国际公约"。而在《欧中投资协议》草案文本中，中方只是模糊地承诺"持续致力于"签署《国际劳工组织公约》。

2021年4月，习近平与法国总统、德国总理进行视讯会议

2021年4月，习近平与法国总统、德国总理进行视讯会议

法中两国领导人还就伊朗核问题交换了看法，双方都认为需要加强共同努力，争取与伊朗就核问题达成协议。

除了上述热点议题，马克龙与习近平还就法中双边合作达成了多项共识。双方将加强农业合作，中方欢迎法国更多符合中方要求的农食产品企业在华注册。深化两国之间地"绿色制造合作伙伴"倡议，为对方企业在本国发展提供公平、公正、非歧视的营商环境。中方将支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统，并根据有关程序和标准，"积极审批"法资银行有关金融资格申请。支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证。两名领导人还提到要"加强两军各层级对话交流"。

(路透社、新华社等)

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