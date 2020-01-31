习近平说应对「不足」 G7统整资源抗疫

(德国之声中文网) 根据中国卫生健康委员会周二 (2月4日) 清晨公布的最新数字，中国国内的新冠病毒确诊案例已达到20438，累积死亡病例也达到425，目前仍有多达23214的疑似案例。 中共中央政治局常务委员会周一 (2月3日) 召开会议，中国国家主席习近平在会议中针对新冠病毒疫情发表演说。

中国国家主席习近平在周一召开的中共中央政治局常委会议上强调，做好疫情防治与控制直接关系到人民生命安全与经济社会大局的稳定。

习近平在演说中表示，新冠病毒疫情对中国的治理体系与能力的一大考验，但也强调中国应该对这次疫情应对中暴露出来的不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力。习近平说：「要加强市场监管，坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易，从源头上控制重大公共卫生风险。 要加强法治建设，强化公共卫生法治保障。 」

习近平也表示，目前最关键的是把疫情防控工作视为当前最重要的任务，透过增强「四个意识」，坚定「四个自信」，与做到「两个维护」来贯彻中国共产党的部署。 他说：「疫情防控要坚持全国一盘棋。 各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。 各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。 」

德国再传两个新病例

德国的卫生部周一表示，G7成员国的卫生部门已同意统整资源来对抗新冠病毒的疫情。消息指出，七个国家的卫生部门将针对旅游规定、疫情警讯与病毒相关研究工作展开合作。他们也将与世卫组织、欧盟与中国进行同步协调。

德国卫生部长斯潘 (Jens Spahn) 透过声明表示：「国际社会必须统整资源才能产生适合应对新冠病毒疫情的作法，因为新冠病毒的传播不受边界或国籍的限制。 」

同一天，德国巴伐利亚卫生部门表示，该区域再出现两起新的冠状病毒案例。其中一个案例是汽车配件供货商Webasto受感染员工的孩子。 另一名新的感染者也是Webasto的员工。根据统计，目前该公司共有8名员工染上新冠病毒，德国整体的病例数字也上升到12。

美国新冠病毒病例持续增加

同时，美国疾病管制局周一 (2月3日) 表示，美国出现了第11起新冠病毒案例，这也是美国国内第二起人传人的案例。此外，美国疾管局也说他们计划疏散更多受困于武汉的美国人。同一天，美国联合航空也宣布他们将从周二 (2月4日) 起，暂停所有美国与中国之间的航班。联合航空目前预计3月28日重启中美之间的航班。

另一方面，中国在批评美国从未提供实质帮助后，于周一同意让美国的卫生专家进入中国，协助研究并控制新冠病毒的疫情。 此前，中国外交部发言人华春莹在周一的例行记者会上，曾批评美国从疫情爆发至今「未向中方提供任何实质性帮助」，却是第一个要求从武汉撤出使馆人员，以及第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施的国家。 她说：「美国不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。 」

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)