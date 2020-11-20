 习近平访韩有谱 两国续商朝鲜核问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2020

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习近平访韩有谱 两国续商朝鲜核问题

中国外长王毅26日与韩国外长康京和跟韩国总统文在寅会面，双方同意针对新冠疫情与朝鲜半岛议题展开合作。然而，王毅也重申中国反对美国在韩国安装导弹防御系统。

Südkorea | Außenminister von Südkorea und China treffen sich in Seoul | Kang Kyung-wha und Wang Yi

中国外交部长王毅25日深夜抵达首尔，并与韩国外长康京和与韩国总统文在寅会面。

(德国之声中文网) 中国外交部长王毅25日深夜抵达首尔，并与韩国外长康京和与韩国总统文在寅会面。韩国与中国26日同意开始着手安排中国国家主席习近平出访韩国，并重启闲置多时的两韩对话。双方也针对新冠疫情交换意见。

韩国外交部在双方结束会面後发布声明表示：「中韩两国同意积极针对新冠疫情进行沟通。我们将稳定国内疫情，为习近平出访作准备。」习近平原本预定今年初访问韩国，但是新冠疫情让双方被迫延後该出访计画。

路透社报导，中国与身为美国盟友的韩国传统上对彼此都存疑，但近年来，中韩两国在经济合作与朝鲜发展核武等议题上，找到能共同合作的空间。

路透社报导，文在寅与王毅针对朝鲜半岛的议题交换意见。文在寅的办公室在会後指出，他将继续与中国合作，在朝鲜半岛推动终止战争与建立长久和平。

新华社报导则引述王毅的说法，表示不管形势如何变化，都要坚持对话解决半岛问题的方向不动摇，坚持通过分阶段丶同步走建立半岛和平机制丶实现半岛无核化的目标不动摇，坚持防止半岛生战生乱的决心不动摇。

美国总统特朗普曾在过去几年曾试图透过解除对朝鲜的制裁，换取朝鲜同意放弃发展核武。然而，他与朝鲜领导人金正恩的对话未有结果。

Südkorea | Außenminister von Südkorea und China treffen sich in Seoul | Kang Kyung-wha und Wang Yi

根据中国官媒新华社的报导，王毅在出访中向文在寅带来习近平的口信，表示在两国元首战略引领下，中韩关系克服困难，排除干扰，呈现蓬勃发展势头。

韩国外长康京和在与王毅的对话中，谈到了新的美国政府这个议题。一名不愿具名的韩国官员告诉路透社，康京和表示他对拜登政府的朝鲜政策有期待。

王毅在对谈过程中，再次强调中国反对美国2017年在韩国安装的导弹防御系统。韩国与美国当时都称该防御系统是为了防范朝鲜带来的飞弹威胁，但是中国担忧此举会弱化其安全利益。

中韩联合抗疫

根据中国官媒新华社的报导，王毅在出访中向文在寅带来习近平的口信，表示在两国元首战略引领下，中韩关系克服困难，排除干扰，呈现蓬勃发展势头。

他说：「面对疫情，两国率先建立双边联防联控机制，率先有效控制住疫情，率先建立『快捷通道』，为世界各国团结抗疫提供了有益经验，树立了合作样板。」

王毅也承诺，中国愿意继续与韩国深化常态化疫情防控合作，推进「一带一路」倡议与韩方国家发展战略对接，提升双边自贸水平，加强科技创新合作，助力两国经济社会复苏发展。

他说：「中方支持韩方举办年度中日韩领导人会议，愿同韩方一道，在成功签署区域全面经济夥伴关系协定基础上，加快推进中日韩自贸协定谈判进程，促进地区经济一体化，朝着建立亚太自贸区的方向努力。」

文在寅则说，韩国对中国的抗疫经验有高度评价，并说希望韩国与中国在共同对抗疫情的同时，可以保持人员来往，积极开展复工复産合作，展示了两国关系的牢固纽带，为国际社会团结抗疫树立了典范。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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