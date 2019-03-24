习近平访问法国 阔气买下300架飞机

(德國之聲中文網) 尽管法国总统马克龙拒绝接受中国「新丝路」的倡议，他还是在周一 (3月25日) 接待了前来国事访问的中国国家主席习近平，并且签署了多项协议。

法国总统马克龙表示，法中两国一共签署了15项协议，价值数十亿欧元。其中，不但有大笔的空中巴士订单，还有能源、交通和食品业合作。

法国总统表示，空中巴士公司已签署协议，向中国航空用品控股公司出售300架飞机，其中包括290辆A320飞机和10架A350飞机。法国官员表示，虽然通常卖家会提供折扣，但若以市值估算这笔订单，大约相当300亿欧元。

这笔订单比预期的大。上一次相同规格的订单，是2017年特朗普前往北京访问时买了300架波音飞机。去年中国在全球贸易紧张当中，没有下订特别多飞机。不久前，空中巴士的对手波音飞机发生空难，中国领先全球首先停飞肇事机种。这可能也是促成中国向空巴购买飞机的原因之一。

在此次访问之前，习近平向意见较保守的《费加洛报》投书一篇社论，敦促法国企业加入「一带一路」，也就是意在加强欧亚联系的大规模基础设施项目。习近平表示：「欢迎法国投资者在中国分享发展机会。我也希望中国企业能够在法国做得更好，为法国的经济和社会发展做出更大的贡献。」

对「丝绸之路」的担忧

德国官员们一直对中国试图让欧盟成员国加入「一带一路」持谨慎态度。上周，意大利成为G7国家第一个，也是主要欧盟经济体中第一个签署「一带一路」协议的国家。

德国外长马斯 (Heiko Maas) 说：「在面对中国、俄罗斯、美国这种巨人的时后，我们若要存活，就只有让欧盟团结一致。」他说：「如果有国家相信他们可以跟中国进行聪明的交易，那么当他们醒来，领悟到自己有多依赖 (中国) 时，他们会感到惊讶。」

德国不是唯一一个表达担忧的国家。欧盟官员也呼吁成员国提高警觉，说中国应该要更加透明，并开放更多机会让外资进入中国市场。

罗法/李芊(路透社、德新社)