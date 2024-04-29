习近平访问欧洲三国 将与马克龙讨论乌克兰战争

习近平上次访问欧洲是在新冠疫情前的2019年。中国外交部称，此次对法国、塞尔维亚和匈牙利的访问将推动中欧关系，并为世界和平发展注入新动能。

（德国之声中文网）中国外交部称，习近平将于5月5-10日访问法国、匈牙利和塞尔维亚。

现年70岁的习近平上次访欧是新冠疫情前的2019年。当时他访问了法国、意大利和摩纳哥。

爱丽舍宫称，习近平将于6-7日访问法国。除庆祝法中建交60周年之外，爱丽舍宫称，俄罗斯对乌克兰战争、中东局势是核心议题。此外，经济以及学术、文化、体育合作也在议程上。

马克龙去年访华曾呼吁习近平向普京施压。然而，之后除习近平与泽连斯基通电话之外，并无进展。普京预计将于今年5月访华。

马克龙：请习帮忙促成奥林匹克休战

法国今夏举行奥运会之际，马克龙近日表示，将尽全力促成奥林匹克休战。奥林匹克休战的传统过去有时得以实现，有时则仍战事继续。

马克龙表示，习近平访问巴黎期间，将请习帮助实现这一目标。

马克龙夫妇还将与习近平及其妻子彭丽媛一同前往法国西南部比利牛斯山地区访问。这是访问中具有个人色彩的一部分：马克龙儿时常去该地区看望祖母。

中国外交部发言人称，中法关系保持良好发展势头。希望与法国进一步巩固政治互信，推动全面战略伙伴关系迈上新台阶，为中欧关系健康稳定发展注入新动力。

与此同时，法国也对欧盟调查中国电动汽车补贴予以支持。而中国则对法国白兰地等实施反倾销调查。

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访塞日期与北约轰炸中国使馆纪念日重合

7-8日，习近平将访问塞尔维亚。这一日期与1999年5月7日中国驻贝尔格莱德大使馆遭北约轰炸25周年重合。

塞尔维亚与中国关系紧密，是中国一带一路倡议成员国。塞尔维亚总统武契奇去年10月访问北京。该国自2014年开始加入欧盟的谈判，但进展不顺利。

2022年，中国曾半秘密地向塞尔维亚提供防空导弹。

中国外交部称，两国铁杆友谊深厚；习近平将与武契奇探讨提升中塞关系定位。

匈牙利：比亚迪、宁德时代投资地

访塞之后，习近平将访问匈牙利。尽管仅有960万人口，匈牙利近些年来吸引了大规模的中国投资项目，主要是电动汽车以及电池制造，如比亚迪、宁德时代。

匈牙利政府称，该国正在进行的来自中国的项目价值达150亿欧元。

匈牙利总理欧尔班是去年10月唯一出席北京一带一路峰会的欧盟国家领导人。

中国外交部称，匈牙利是一带一路以及与中东欧国家合作的重要伙伴。

在匈牙利和塞尔维亚之间，中国修建了一条长约350公里的铁路线。

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（综合报道）

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