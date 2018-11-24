习近平访西班牙 「一带一路」签不签?

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周二(11月27日)抵达西班牙进行国事访问。此行的重点放在商业合作，也被视作中美贸易战之际，北京加强与欧洲国家关系的行动。

习近平在保守的西班牙日报《阿贝赛报》(ABC)发表的一篇专栏文章。其中写道:「西班牙是欧盟的重要成员，也是中国在欧盟的好朋友和好伙伴。我们希望并相信，西班牙将继续在欧盟中發挥积极作用，推动中欧关系健康稳定发展。」

周二晚上，习近平在马德里郊区的查瑞拉(Zarzuela)宫会见了西班牙国王费利佩六世和他的妻子莱蒂齐亚，并将在周三与总理桑切斯(Pedro Sanchez)举行会谈。

有消息指出，习近平和西班牙总理桑切斯也将把两国关系升级为「战略框架关系」，以反映北京自2005年国事访问以来在世界事务中扩大的影响力。这也将让北京和华盛顿之间的贸易紧张局势更具不确定性。

这是中国国家主席13年来首次对西班牙进行国事访问。这次访问也是在庆祝两国外交关系45年周年。 访问西班牙后，中国代表团定于周四飞往布宜诺斯艾利斯，出席在阿根廷首都举行的20国集团领导人峰会。 其后在巴拿马和葡萄牙停留后，习近平将于12月5日返回中国。

想合作但不要「一带一路」?

西班牙政府表示，双方将签署至少18到20项商业和合作协议，其中包括进一步开放西班牙产品进入中国市场，像是在亚洲深受欢迎的「奢侈品」、世界最贵的西班牙火腿 (jamon)。西班牙一位高官表示，两国还将讨论在非洲和拉丁美洲的基础设施、能源和电信项目上联合竞标。

西班牙企业也希望扩大对中国市场的出口。中国是西班牙在欧盟以外的最大贸易伙伴。西班牙外交部的数据显示，去年西班牙对中国的出口增长了28.3％，但贸易逆差仍为194亿欧元（221亿美元），比上一年增长2.3％。

西班牙商务部官员贝特罗(Xiana Margarida Mendez Bertolo)表示:「中国是一个我们必须参与更多的市场。这次访问为我们提供了机会，让我们能够谈论公部门和私部门要如何加深联系。」

然而，一位高级政府官员在习近平到来之前表示，西班牙不会签署中国想要联系亚洲和欧洲的「一带一路」倡议。在欧洲，波兰和希腊等国已签署，但北京随之带来的影响力引起了各国国内相当大的舆论反弹。

夏立民/罗法 (法新社、美联社)