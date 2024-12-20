习近平访澳门 市民吐槽：全城“禁屏”，不如戒严

习近平周五（12月20日）出席澳门新政府就职典礼时发表讲话，要求推动“经济适度多元发展”。澳门及周边地区加强了安保措施，给当地居民生活带来不便，引发民众抱怨。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平敦促澳门新一届政府要有“着力”推动这个全球最大博彩中心的“经济适度多元发展”。中国为这个曾是葡萄牙殖民地的城市任命了首位在中国大陆出生及成长的行政长官。

习近平周五（12月20日）出席澳门新政府就职典礼时发表了讲话。

澳门终审法院前院长岑浩辉宣誓就任澳门回归后第六任行政长官，任期5年。他出生于中国南方的广东省，熟悉粤语和葡萄牙语。

葡萄牙于1999年12月20日将澳门的主权移交给中国，中国政府声称与香港一样，实行“一国两制”。

习近平呼吁澳门发展新产业

作为一个特别行政区，澳门是中国唯一允许赌博合法化的地方。其经济高度依赖博彩业，大约81%的地方税收来自该行业。

习近平呼吁澳门发展新产业，并与中国的国家发展战略对接，包括粤港澳大湾区项目——一个旨在连接南方多个城市（包括邻近的金融中心香港和广州）的雄心勃勃的经济计划。

“当前澳门形势总体稳定，但内外环境正在发生深刻变化。”习近平说，“要结合自身优势和资源禀赋，……着力培育具有国际竞争力的新产业。”

中国政府近年来对洗钱的打击，以及疫情期间的严格管控，减少了前往澳门赌博的中国游客数量。澳门新任特首岑浩辉称，岑浩辉曾表示，澳门不能仅依赖赌场，并提到该行业多年来的"野蛮扩张"。

按照习近平的设想，澳门将摆脱对赌博经济的依赖，成为推动中国疲软的消费者经济的一部分。

按照习近平的设想，澳门将摆脱对赌博经济的依赖，成为推动中国疲软的消费者经济的一部分。图为港珠澳大桥。 图像来源: Liu Dawei/Xinhua/picture alliance

北京的“乖孩子”

这是习近平担任国家主席以来第三次访问澳门。他上一次访问是在2019年，当时香港正爆发“反送中”民主运动。随后，这场运动及香港民主遭到严酷的镇压，大批活动人士被判刑入狱。

2021年，澳门警方以防疫为由禁止澳门"六四"烛光集会。身为终审法院院长的岑浩辉，判决提起诉讼的集会主办单位澳门民主发展联委会败诉。

北京一贯夸奖澳门的忠诚和稳定。近年来，移居澳门的中国内地人不断增加，迄今已占澳门70万居民的一半以上。

周五，习近平在讲话中称尊重“两制”差异，继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，“确保不会变、不动摇，确保不走样、不变形”。

批评人士认为，澳门成为北京的“乖孩子”，意味着民主自由空间的全面缩减。

全城“禁屏”，不如戒严

为配合习近平此次访澳行程，澳门及周边地区加强了安保措施，给当地居民生活带来不便，引发民众抱怨。

周二（12月17日），澳门网络媒体“论尽媒体”发布一则“致歉启事”，称基于“不得已”原因撤下一篇报道。从致歉声明附图可知，该报道题目为：“习近平明来澳 多处疑加强戒备 售卖机、电单车位等被封 网民嘲：草木皆兵”。

周三（12月18日），美国驻港澳总领事馆在脸书发声明，指中国外交部特派员公署拒绝及时向领事馆职员发出签证，致使他们无法到澳门协助当地美国公民，因此当日在澳门的领事服务要被推迟，未知何时可以恢复，而未来的外展活动也可能受到影响。

在此期间，习近平及代表团下榻的新竹苑酒店周边实施交通管制。珠海横琴与澳门之间的所有通道加强管控，货车被禁止通行，小车需进行人脸识别验证，一些网络聊天室遭到封禁。澳门部分自动售货机也暂停服务，德高公交站台广告屏集体关闭。

除此之外，当地多种带屏设备都被停用。有市民抱怨说，全城“禁屏”，不如戒严。

多位移居海外的前澳门社运人士向媒体披露，在习近平访问澳门前夕，中国大陆港澳公安系统人士联系他们并发出威胁信息，要求他们不要在网上发表异议。

（美联社）

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