习近平访港称“一国两制”是个好制度

（德国之声中文网）本周四（6月30日），在积极严格的安保之下，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛搭乘广深港高铁抵达香港西九龙站。在火车车厢门口等待迎接的是即将卸任的香港特首林郑月娥、其丈夫林兆波以及中联办主任骆惠宁。

香港媒体报道称，这是中国大陆领导人首次循陆路访港。香港警方严阵以待，除了在高铁西九站驻重兵外，同时采取遥距护航，确保沿路畅通无阻。

周三（29日）凌晨起湾仔北一带大范围封路，港铁会展站周四（30日）凌晨起已关闭。

路透社指出，同2017年习近平访港时数千名支持民主的抗议人士走上街头的情形不同，今年习近平访港时期不仅安保严密，而且香港最有影响力的反对派政治人物和民主活动人士要么已经入狱，要么已经出走异国他乡。因此一些政治观察人士也认为，习近平访港是北京对扫除香港反对派势力和影响的宣示。

7月1日，习近平将出席七一香港回归庆典及新政府就职礼。此次赴港是2020年新冠疫情爆发以来，习近平首次离开中国大陆。

他在西九龙站发表简短讲话。他说：“明天是香港回归祖国二十五年庆典日，全国各族人民，都将和香港同胞一道庆祝这件喜事。在此，我向香港同胞致以热烈祝贺和美好祝愿。距我上次到香港来已经过了五个春秋，这五年我一直关注着香港、牵挂着香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。”

他还说，过去的一段时间里，香港“经受了一次次严峻考验，战胜了一个个风险挑战”。他说，事实证明“一国两制”具有强大的生命力，它能确保香港长期繁荣稳定、维护香港同胞的福祉，“一国两制”是个好制度。

离开西九龙站后，习近平到达湾仔会展，会见香港各界100多名人士及纪律部队代表。之后习近平前往香港科学园，视察香港的创科发展，夫人彭丽媛则到访西九文化区的戏曲中心。

习近平还会见了中国全国政协副主席、前任特首梁振英以及前来出席庆祝香港回归活动的澳门特首贺一诚。

香港电台报道称，习近平及夫人彭丽媛晚上出席行政长官林郑月娥及丈夫林兆波于礼宾府的晚宴。

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此前《南华早报》引述香港政府内部消息人士的话说，习近平不会在香港过夜，周四晚将乘坐高铁返回深圳。周五早上，他将再度前往香港，在湾仔的香港会议展览中心主持一个纪念回归25周年的庆祝仪式，并出席新任行政长官李家超及其内阁的宣誓就职典礼。

德新社报道称，为了防止习近平感染上新冠病毒，将在周五参加庆祝仪式的近3000人都已经事先经过隔离管控。

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（德新社、路透社）

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