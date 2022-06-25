习近平访港的细节看点有哪些？

（德国之声中文网）和5年前庆祝香港回归20周年访港待了三天两夜不同，习近平本次对香港的访问只有一天半的时间，而且是6月30日抵港当晚又返回深圳过夜，次日再乘高铁赴港。

为何不再香港过夜？

《《产经新闻》台北支局长矢板明夫在脸书上写道，没想到习近平竟然不敢在香港过夜，连晚宴都取消，推测原因，第一是怕染疫，第二是怕抗议。矢板明夫还认为，毕竟和中国内地不同，这件事再次印证习近平多疑的性格，也看到中共党中央对新上任的李家超团队并不放心："中央政府不能够做到对港府官员如臂使指，所以匆匆在香港走完过场后，一定要回到深圳才能安心"，"同时也说明，今天的香港其实还并没有完全被中共牢牢掌握在手上"。

台湾媒体三立新闻援引台湾政治学者范世平说，"习近平一直认为香港是江泽民势力的大本营，所以没有安全感。"他还推估习近平应该没有打新冠疫苗，加上香港疫情再起，多位港府高官染疫，因此在港时间越短越好。范世平还表示，香港特首这次首次由警察出身的"武官"李家超担任，香港已成为警察城市，照理习近平到香港应该高枕无忧，结果却是草木皆兵，"显示习的内心真的非常恐惧，恐怕已经是患病了"。

香港高铁站致辞无观众在场

大陆官媒央视6月30日独家播放的习近平在高铁香港西九龙站欢迎仪式上发表讲话的3分半钟视频，从其中两个一闪而过的镜头可以看到，习近平致辞时台下没有观众，只有左侧林郑月娥等四名官员一字排开、远远站立，主席台后方有几名身着黑衣的保镖。手拿摄影器材的记者则是在大片空地后远远地地拍摄录像。

全程戴口罩、不握手

除了短暂致辞以外，习近平访港期间几乎全程戴着口罩，而且与官员或嘉宾保持距离，没有握手，只是点头打招呼示意。他所到之处，在场的所有官员、嘉宾也都戴着N95口罩。据《苹果新闻网》报道，新闻镜头中可见习近平与妻子彭丽媛都与港府官员保持距离，未见习近平与官员握手。在主持新一届香港政府官员宣誓时，习近平的台下座位也与其他人保持一定距离，看不到他与新任行政长官李家超握手。彭丽媛到西九戏曲中心欣赏表演后，与表演者交流时也保持一段距离。

合影正后方议员自爆确诊

香港民建联立法会议员何俊贤周日（7月3日）通过脸书专页表示自己于7月2日证实确诊新冠。他于6月30日出席习近平访港期间与各界人士会见。在大合照上，何俊贤站在习近平正后方、隔一排的位置。香港《南华早报》写道，3000 名宾客和工作人员上周三被要求入住香港会展中心附近的两家五星级酒店进行强制隔离，以降低感染风险。该报说，一位接近何俊贤的消息人士说，"如果习主席被感染，这对全世界来说是个笑话，因为（到场）的每个人每天都要接受检测，"许多代表都在谈论这件事背后是否存在人为因素，或者安排出了什么问题。"

7月3日宣布确诊的香港民建联立法会议员何俊贤三天前与习近平同框

在香港庆祝大会上打盹

据台湾《自由时报》等媒体报道，政治学者汪浩在脸书晒出一张习近平在典礼上被捕捉到闭目养神、疑似打盹的照片，配文是："习近平在香港庆祝大会上睡著了？昨晚跑回深圳去，睡眠不足？"

除习近平在香港庆祝活动上疑似打盹的照片流出外，还有视频截图称，李家超发表13分钟的就职演说时，台下多名要员好像已经"进入梦乡"，包括刚刚卸任的特首林郑月娥及丈夫林兆波，以及香港保安局局长邓炳强等人都在闭目打盹。这些画面的拍摄时间和地点暂无法得到证实。

座驾红旗防弹车

香港01报道，该媒体拍到的习近平为红旗防弹车，"红旗现时车系均没有一款与习近平访港座驾相似，估计是专属设计，亦没有详细资料。"香港01还指出，习近平2017年访港时乘坐的是由香港警方提供的宝马七系防弹车，以往领导人访港也乘坐由香港警方提供的宝马七系防弹车，包括2012年时任国家主席胡锦涛访港、2016年时任全国人大委员长张德江访港。明报报导说，习近平与夫人这次改乘配以香港车牌的国产红旗防弹车，外观与红旗H9+型号的卓越订制版相似。该报道还称，习近平访港，警方保安严密，出动内地制新装甲车"剑齿虎"，调配大量警力，包括反恐战术部队巡逻。

7月1日的香港街头

随行人员受关注

香港《南华早报》关注了随习近平赴港的访团成员情况。报道说，除了彭丽媛，陪同习近平的还包括中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，习的首席幕僚、中央办公厅主任丁薛祥，中央军委副主席许其亮，外长王毅，全国人大常委会副委员长沈跃跃。丁薛祥与许其亮都是中央政治局的委员，"沈跃跃和王毅则是次一等的中央委员会委员，王毅另兼国务委员，夏宝龙5年前自中央委员会退休，2020年获任命现职，跌破众人眼镜"。报道说，20大是中共最重要的政治集会，预计今秋揭幕，届时谁能够在高层权力重组占有一席之地，目前随习近平赴港的刚团成员，约莫可以看出他信得过的人选。报道写道，近年来，几乎所有重要活动都陪同主席出席、2017年也随习近平访港的丁薛祥59岁，被广泛认为是一颗冉冉升起的新星，他有望在今年10月的中共党代会升迁，而68岁的外交部长王毅和65岁的全国人大副委员长沈跃跃的出现让旁观者感到震惊。

回顾2017年习近平访港时，随行人员为时任中央办公厅主任栗战书、中央政策研究室主任王沪宁、中央军委副主席范长龙、全国人大副委员长王晨、国务委员杨洁篪、全国政协副主席张庆黎，以及港澳办主任王光亚。栗战书、王沪宁在2017年10月的中共十九届一中全会上当选中央政治局常委。

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