习近平访法：联合声明谈中东未提俄乌

时隔5年出访欧洲，习近平首先到法国会晤马克龙，会后针对中东局势等4项议题分别发布联合声明。在会后记者会上，还谈到了台海局势和俄乌冲突。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）週一（5月6日）在巴黎举行双边会谈。中国官媒新华社週二（7日）下午发布4份联合声明，分别涉及中东局势、海洋合作、人工智能管控、农业交流等议题；此外，中法双方还签署经济、绿色发展、化妆品产业等领域的合作意向书。

在中东局势方面，中方释出的中法联合声明大部分篇幅关切以巴议题，一方面“反对以色列进攻拉法……也反对强行迁移巴勒斯坦平民的行为”，一方面“呼吁各方避免在现地采取可能加剧紧张局势的单边措施”。声明还主张，“两国方案”应作为加沙地帶未来的治理基础，达到以巴冲突的“全面政治解决”。

中法联合声明也提到伊朗、红海等中东区域冲突热点。新华社指出，习近平说“当今世界很不太平”，而中法两国都是联合国安理会常任理事国，应“推动建设持久和平”。

据美联社引述，马克龙称法中两国对中东议题有“相同的目标”，也就是“立即实现停火以释放人质、保护人民、促进人道救援运送、鼓励区域局势降温，并且重启政治前景”。马克龙与习近平都表示，希望今年7月登场的巴黎奥运能成为休战的契机。

据台湾中央社报道，中法联合记者会上，马克龙还提及对于“东亚危机的担忧”，其中包含台湾海峡两岸以及朝鲜问题。但此议题并未纳入中法联合声明。

中法领袖6日在巴黎举行双边会晤前合影。 图像来源: Ludovic Marin/AP/picture alliance

声明不包含俄乌议题

在中法领袖会后的联合记者会上还谈到了俄乌局势，但此议题亦没有包含在后来发布的4份联合声明。马克龙盼中国能发挥对俄罗斯的影响力、促成俄乌停战，并且“乐见中国政府承诺不出售任何武器和援助”给俄罗斯、同时“严格控制”军民两用产品对俄出口。

习近平主张，中国不是俄乌危机的制造者和当事方，却“没有隔岸观火”，而是派遣特使积极斡旋和平。“我们反对利用乌克兰危机甩锅、抹黑第三国，煽动‘新冷战’。历史反復证明，任何冲突最终只能通过谈判解决……支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、公平讨论所有和平方案的国际和会。”

近期欧美各国质疑中国持续出口非致命性的工具机、微电子等科技产品到俄国，协助俄国在西方制裁下继续维持其军工产业以及对乌克兰的侵略战争。但中国认为，中俄经贸往来是“正常的国家关系”、他国不应“抹黑”。

在习近平访欧之前，俄罗斯总统普京已宣布5月将再度造访中国。马克龙表示，“让俄罗斯改朝换代”并不是西方国家的共同目标；他也感谢习近平先行到法国“协调”，而法国希望与中国保持密切对话。

习近平开始访问欧洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中法关系有进展？

习近平5年来第一次出访欧洲首站选在法国，第一天首先与马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）会面，第二天则与马克龙一同前往庇里牛斯山脉的图马列山（Col du Tourmalet），并且将共进午餐。

中法关系的一大争议点在于贸易。自去年10月起，欧盟以中国产业仰赖政府补贴而获得不当优势为由，陆续对中国电动车、风力涡轮机业者进行反补贴调查；中国今年1月则宣布对欧洲的干邑白兰地展开反倾销调查，此举被认为是反击欧盟且“剑指”法国。欧盟出口的白兰地9成以上都来自法国；马克龙也大力支持欧盟的调查，且主张欧盟应在贸易上更加强硬，并促进公平竞争环境。

6日，法方赠送给习近平的礼物之中，包含了高档的干邑白兰地。马克龙也感谢习近平对于是否加征白兰地关税，“保持开放态度”；美联社消息指出，习近平同意在调查进行过程当中，短期内不会施加新的关税。

针对中法关系，习近平表示“中方愿同法方保持战略沟通，尊重彼此核心利益……中国愿进口更多法国优质产品……希望法国向中国出口更多高技术、高附加值产品”。

（综合报道）

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