习近平访欧之行破坏了欧洲的团结吗？

习近平的欧洲之行在贸易和乌克兰等问题上几乎都没有取得突破。有专家认为，此行表明中国的总体战略是“破坏欧盟的团结”，同时增加对个别成员国的影响力。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周五（5月10日）结束了备受瞩目的欧洲之行。此时，欧洲仍对中国支持俄罗斯的乌克兰战争以及中国廉价电动汽车充斥欧洲市场表示担忧。

这是习近平自2019年以来对该地区的首次访问。观察人士越来越怀疑中国试图利用欧洲的分裂。分析人士指出，习近平的行程并非巧合。

法兰克福歌德大学专门研究中国外交政策的助理研究员贝特拉姆·朗（Bertram Lang）说，习近平此行访问的国家——法国、塞尔维亚和匈牙利——都与北京有着“特殊的双边关系”。他说，中国领导人已逐渐将欧洲分为两类：“对中国友好的和不友好的”。而此行的目的就是强调与前者的关系。

“产能过剩”与“扭曲市场”

习近平在法国进行了为期两天的国事访问，并与法国总统马克龙会谈，重点讨论了乌克兰战争以及与欧盟的贸易不平衡问题。

虽然中国和习近平本人更倾向于双边层面进行接触，但马克龙试图通过邀请欧盟委员会主席冯德莱恩参加来展示欧洲的团结。

刚刚结束访华的德国总理肖尔茨受邀前往巴黎，但并未出席。不过，肖尔茨和马克龙在5月2日习近平访华前举行了会晤，就对华政策进行了沟通。

在巴黎，冯德莱恩的公开讲话直接针对她所称的中国对电动汽车和钢铁行业的大规模补贴等“扭曲市场的做法”。中国因“产能过剩”和向欧盟和美国市场倾销价格过低的产品而受到批评。欧盟委员会宣布将对中国电动汽车和太阳能电池板发起反补贴调查，以决定是否对其征收惩罚性关税。

习近平开始访问欧洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在巴黎举行的三方会议期间，冯德莱恩对习近平说，欧洲“不会动摇做出保护其经济和安全所需的艰难决定”。

据中国官方通讯社新华社报道，针对冯德莱恩的讲话，习近平表示，无论是从比较优势还是全球市场需求的角度来看，都不存在“中国产能过剩问题”。

“我们看到欧盟成员国之间的趋同性越来越强。”欧洲议会前政治顾问、台湾国立东华大学助理教授费伦奇（Zsuzsa Anna Ferenczy）向德国之声表示，“欧盟委员会相当坚定地”要为对华贸易创造公平的竞争环境。

尽管如此，中国官媒仍将习近平的法国之行描绘成一次成功的访问。《环球时报》的一篇报道列举了政府机构之间在航空、农业、人文交流、绿色发展和中小企业合作等领域达成的18项“合作协议”，认为这是”向欧洲企业家发出的积极信号”， ”引领中欧关系朝着稳定、务实和理性的方向发展”。

乌克兰战争：“新冷战”言行？

在乌克兰问题上，中国政府仍未说服西方各国领导人，中国没有在乌克兰战争中支持俄罗斯。欧洲和美国领导人呼吁中国利用其对莫斯科的影响力，在帮助其结束冲突中发挥建设性作用，中国对此置若罔闻。

尽管如此，习近平表示支持马克龙呼吁在巴黎夏季奥运会期间全球冲突进行“奥林匹克休战”。

美国称，中国正在向俄罗斯提供机床、无人驾驶飞机发动机和用于巡航导弹的技术。中国还通过提供工业和消费品帮助支持俄罗斯的经济。

习近平在巴黎的公开讲话中强烈回应了这些指责，声称“我们不接受任何利用危机抹黑中国、煽动‘新冷战’的言行“。他还说，”中国不是乌克兰危机的制造者和当事方“。

中国问题专家、巴黎政治学院国际问题研究中心（CISR）高级研究员贝贾告诉德国之声，在会谈中，习近平意识到俄罗斯的乌克兰战争“关系到欧洲的生死存亡”。贝贾说：“这对中欧关系是一个非常不利的因素。”

在习近平访问之前，中国官媒对马克龙倡导欧洲“战略自主”大加赞赏，认为这要求欧盟在战略和防务问题上更加自信。中国认为这是对北约和美国主导的集体战略的拒绝。

2023年4月访华后，马克龙因警告欧洲不要卷入中美台湾冲突问题的言论而招致批评。他表示，作为美国的盟友并不意味着成为美国的“附庸”

法国智库蒙田研究所高级研究员戈德芒（Francois Godement）在撰写关于习近平访问的文章时说，马克龙在会谈中试图“尽量减少这些面向”，同时寻求展示欧洲的团结。

中国建设塞尔维亚基础设施

习近平在塞尔维亚和匈牙利的行程变得更加轻松，这两个国家都是中国投资的重要接受国，而且与俄罗斯关系密切。

费伦奇认为，虽然塞尔维亚不是欧盟成员国，但习近平对贝尔格莱德的访问塑造了中国领导人的形象，让人感觉“他不仅是欧盟的关键人物，也是欧盟周边国家的关键人物”。

塞尔维亚是中国“一带一路”倡议提供贷款的主要欧洲受援国，其项目包括一条通往匈牙利的高速铁路。中国公司还参与了下水道和污水处理厂的建设，并经营着一家大型钢铁厂。

在称赞两国深厚的经济关系的同时，习近平的访问也是一次攻击北约的机会，因为25年前北约在科索沃战争期间对中国驻贝尔格莱德大使馆进行了轰炸。

习近平在塞尔维亚的一篇署名文章中写道：“我们不能忘记，25年前的今天，北约悍然轰炸中国驻南联盟大使馆。”



"一带一路"项目：在布达佩斯和贝尔格莱德之间修建一条铁路 图像来源: Attila Volgyi/Xinhua/dpa/picture alliance

匈牙利和中国电动汽车

习近平的最后一站是匈牙利。在欧盟内部，匈牙利毫不掩饰其对俄罗斯的持续支持，同时也扮演支持北京的角色。匈牙利总理欧尔班的政府已经否决了欧盟多项谴责中国行动的提案。

在欧盟努力解决如何应对中国廉价电动汽车充斥其市场的问题时，匈牙利正将自己定位为中国电动汽车公司的生产中心。

2023年12月，中国电动汽车制造商比亚迪宣布在匈牙利塞格德建设一家乘用车工厂，该工厂靠近塞尔维亚边境。

习近平和欧尔班在布达佩斯出席记者会 图像来源: Szilard Koszticsak/MTI via AP/picture alliance

中国已成为匈牙利第一大外国直接投资来源国。匈牙利还将于7月1日就任欧洲理事会轮值主席国。在会见匈牙利总理欧尔班时，习近平在联合记者会上表示，“中方支持匈方在欧盟内发挥更大作用，推动中欧关系实现新的更大发展”。

破坏欧盟的团结？

费伦奇认为，中国的总体战略是“破坏欧盟的团结”，同时增加对个别成员国的影响力。

她说，中国政府的战略是绕过欧盟，给予成员国进入其市场的特殊机会，试图“让这些国家感到自己与中国有着特殊的关系”。

她表示：“习近平访华后，中欧关系的前景并不乐观。这两个合作伙伴之间存在信任赤字。”

展望未来，费伦奇预计欧盟将继续反击，而中国将通过不断与成员国进行双边接触来抵制，以减缓其“去风险化的欲望”。

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