习近平访朝有何深意？

（德国之声中文网）中共中联部周一对外宣布，应朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。

朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》在其头版以"习近平访问朝鲜民主主义人民共和国"为题预告习近平即将来访的消息。

2018年3月、5月、6月以及2019年1月，金正恩曾四次访华。访华期间，金正恩也多次邀请习近平访问朝鲜。外界一直在猜测，习近平何时会访问朝鲜。

法新社在一篇相关报道中指出，习近平出访朝鲜是在"提醒（美国总统）特朗普他对金正恩的支持和影响力"。

《金融时报》引述约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)驻首尔研究员卓特(Darcie Draudt)的分析表示，"金正恩很可能会争取与北京方面加强政治和经济接触，后者历来是其最大的盟友。从华盛顿方面的视角看，平壤和北京走得越近，特朗普未来就越难对金正恩展开其独特的一对一个性政治。"

今年2月，在越南河内举行的第二次"特金会"破功。5月，发射了几枚短程弹道导弹。《金融时报》评价说，这是自2017年以来该国首次进行此类武器试验，并使重启谈判的努力进一步复杂化。

而中美贸易战已经持续一年。上周末在日本举行的G20财长及央行行长会议上，与会者认为美中贸易争端未出现任何缓和迹象，甚至可能会将世界经济推入一场危机。5月初中美两国就解决贸易争端的谈判破裂。日本会议期间，美国财长姆努钦同中国央行行长易纲举行了会晤。这是谈判破裂以来，两国官员首次面对面接触。

《纽约时报》引述姆努钦的话说，"在特朗普和习近平会见之前，他不打算回到北京，中国官员也不会前往华盛顿"。在过去一年多次往返中美之间的姆努钦表示，自5月初以来，他一直没有同中国副总理、中方首席贸易谈判代表刘鹤接触。中国方面也始终没有松口，中方领导人习近平是否会同美国总统特朗普在即将于日本大阪举行的G20峰会上举行会面。

周二，美国总统特朗普在Twitter上宣布，他同中国国家主席习近平通了电话。二人将于下周在日本举行会面。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 夜搭火车赴京 这辆绿皮火车于周二（1月8日）抵达北京站，据信朝鲜领导人金正恩乘坐的正是这辆火车。据朝鲜官媒报道，金正恩对中国进行为期四天的访问。根据公开资料，当天正是金正恩的生日。不过具体是他35岁还是36岁生日，则说法不一。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 “叱咤风云的80后” 外界猜测，这次访华可能是“特金会”的前奏，金正恩向美方展示自己拥有中方的支持。在中国网络上，这位朝鲜领导人被称作“一个叱咤风云的80后”。在金正恩访华的同时，美中新一轮贸易谈判正在北京进行。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 第三次访华时的合影照 2018年6月19日金正恩在3个月之内第3次访华。美国宣布暂时停止同韩国的军演后，朝方下一步怎么走？开始销毁哪一块的核武力量？不管走出哪步棋，都必须得到中国的可靠保障。李雪主、金正恩、习近平和彭丽媛4人在人民大会堂合影。以前，金正恩行动诡秘，都是回国后才发消息。这第三次则不同，可以看作几次出国之后与时俱进了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 “乘机”首次飞北京 脱下神秘的外衣后，金正恩也改换了交通工具。6月这次，他是乘高丽航空公司的专机飞往北京的。回顾一下：初访中国时乘坐专列，再访大连时坐的是飞机，而现在坐飞机也成了金正恩出访的新常态了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 他们俩有话要说 金正恩同习近平之间有很多事情需要商量。美朝峰会前，他们在大连碰头，被认为或为特金会筹备，而峰会结束一周后，是否又到了总结汇报的时候？虽然中国曾被平壤的核武和导弹试验激怒，但它一直是朝鲜最重要的外交和经济支持者。甚至有人说，习近平一直以来给朝鲜下指导棋。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 之前试飞去大连 第一次乘坐飞机出国，目的地大连，任务：会晤习近平。这时离计划中的特金会还有大约1个月的时间。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 飞去新加坡 为何是国航？ 金正恩乘专机前往新加坡同特朗普会面，同美国平起平坐对等谈判了，这难道不是金家几十年来梦寐以求的吗？或许美中不足的是，金正恩乘中国国航的飞机而来，而不是高丽航空公司。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 神秘装甲列车驶入中国 之前火车是金家的交通工具。今年3月26日，韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。是不是金正恩坐在车上？在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引发了外界格外的好奇以及热烈猜测。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 从轿车上招手 3月中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便，只要边界对方的中国不阻拦就可以了。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 迎送地点：火车站 为尽量保密，金正恩3月26日晚夜黑风高时抵达北京站，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。两天后送行时也是王沪宁领衔中方。

这位“叱咤风云的80后” 一年四访习近平 车厢里会谈 像是退回一百年 在专列上，金正恩与前来迎接的宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。这种车厢会议，自动引发返古之幽情。但对于金正恩这个骨子里据说向往西方生活方式的人，追求的一定是真正的现代化。



新加坡《海峡时报》发表文章分析认为，"由于北京和华盛顿在贸易问题上存在分歧，中国迫切地想要提醒特朗普其在平壤的影响力。特朗普与平壤的核谈判也陷入僵局。核谈判是特朗普在2020年大选中值得拿出来骄傲的东西"。

《人民日报》海外版旗下的微信公众号"侠客岛"昨天迅速发表"解局"文章--"习近平此时出访朝鲜，有何深意？"文章采访了复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永。郑继永教授在回答中方领导人为何选择这个时间点访问朝鲜的问题时说："选择这个时间节点具有深刻意义。目前，中朝关系处于高水平时期，双边战略沟通常态化需要做出适当回应，同时朝鲜半岛问题处于关键期，需要关键动力予以补充，才能维持维系朝鲜半岛的稳定与对话状态。"他强调："当前，世界局势处于转型关键期，中国的态度决定着转型的方向与态势，中国在朝鲜半岛问题上的稳定态度与坚定决心，推动东亚地区的局势由小稳定走向大稳定。中国有态度，就是对世界的负责任，对朝鲜半岛和平与稳定的负责任。"

中国政治学者章立凡在接受美联社采访时指出，他认为习近平出访朝鲜不会带来任何新的突破，这次外访更大的作用在于"提醒其它国家中国独一无二的地位"。

章立凡说："北京方面可能试图在G20峰会召开前赢得一些影响力，另外，面对外界对中国经济的担忧不断增加，中国要显示出自己仍是国际上一个重要的参与者。"他向美联社表示："朝鲜是中国手上的一张牌。中国大概是想显示它和朝鲜之间的关系并且展示在美朝关系中它（中国）的重要性。"