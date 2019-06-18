习近平访朝前力挺平壤

（德国之声中文网）朝鲜《劳动日报》、中国官方新华社刊登了习近平访朝前夕的署名文章，其中写道，中方支持朝方坚持"政治解决半岛问题的正确方向"。

文章盛赞中朝建交70年传统友谊，称中方坚定支持金正恩领导下"贯彻落实新战略路线"，"集中精力发展经济、改善民生"。

文章没有提到陷入僵局的美朝核谈判。文章称， 在金正恩"正确决策"和各方努力下，半岛和平对话大势已成，中方"愿意和朝鲜同志携手努力"。

平壤版"渐进式弃核"

美联社引述专家分析，习近平此行或将表态支持朝鲜的"渐进式弃核"立场，即平壤所采取的每一步措施都应伴随着美国在制裁与安全方面的让步。

此外，专家认为，习近平或将以此次与金正恩的会晤为筹码，在即将于日本G20峰会期间与特朗普会晤时，提醒后者北京对平壤拥有影响力。

而金正恩也希望在面对特朗普时，加强自己的有利地位，因此也显然在寻求加固与北京的关系。后者是平壤的唯一主要盟友及经济生命线。

韩国统一部表示，中国前领导人江泽民、胡锦涛2001、2005年访朝时，也在《劳动日报》上发表了文章。

过去一年内，金正恩四次前往中国与习近平会晤。美联社分析说，金正恩试图以其核武器和导弹作为筹码，换取经济与安全利益，但令人质疑的是，他是否会真的愿意放弃核武库，因为这是"他生存下去的最强有力保障"。

2018年5月在大连

朝鲜违反制裁？俄、中阻止这一说法

本周二，两名联合国外交官称，俄、中两国阻止了联合国安理会宣布平壤违反了年度进口精炼石油产品的数量上限。

美国和另外25个国家指责朝鲜违反了联合国制裁，进口的精炼石油产品远超过50万桶的上限，因此应立刻停止向该国供货。指责称，大多数平壤超量进口的石油产品是通过数十次非法的船对船货物转运实现的。

一名安理会外交官称，据信2018年朝鲜获得了350万桶精炼石油产品，是上限的7倍。这名不愿透露姓名的外交官称，今年，朝鲜进口的数量已经超过上限，通过非法船只转运获得的数量也接近去年的水平。

美联社写道，许多外交官和分析人士认为，制裁对于促成朝韩关系缓和、美朝两次峰会有着推动作用。

自2006年朝鲜首次核试验以来，联合国安理会对朝实施制裁，随着平壤继续进行核试验以及愈加复杂的弹道导弹，制裁也愈加严厉。对精炼石油产品的限量是2017年12月对朝鲜发射据称可达美国本土任何地方的弹道导弹作出的。

苗子/李鱼（综合美联社）