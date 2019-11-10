习近平访希腊 促合作签协议

（德国之声中文网）周一，希腊为来访的中国国家主席习近平铺开了红地毯。这次国事访问旨在促进两国之间的合作。习近平在雅典将会与希腊总统帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）和总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）举行会谈。

习近平在希腊《每日报》（Kathimerini）发表题为《让古老文明的智慧照鉴未来》的署名文章，指出中国和希腊作为文明古国，应该挖掘"古老文明的深邃智慧"，共同构建"相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系"。

数日前，希腊总理米佐塔基斯刚刚访问了中国，作为主宾国之一参加了今年中国进口博览会。

这次习近平到访希腊，米佐塔基斯将陪同他参观比雷埃夫斯港，这是希腊最大的港口，由中远集团控股。这也是中资在希腊最大的投资项目，而中远集团不久前刚刚获批一个新的开发项目，其中包括建设一座新的货运站。北京已经为该港口投资超过8亿欧元，未来还有意再追加6亿欧元的投资。

"一个成功案例"

比雷埃夫斯港是从亚洲出发的集装箱货运船穿过东地中海之后入境欧盟的第一个深水海港。该港口在中国的"一带一路"发展倡议中扮演着重要角色。2019年希腊正式签署文件加入这一旨在开发东西方贸易新通道的倡议。

习近平在希腊《每日报》发表的文章中还写道，中希两国坚持合作共赢，取得丰硕成果，包括"将比雷埃夫斯港打造为地中海第一大港"。

雅典派迪昂大学国际关系研究所主任菲利斯（Konstantinos Filis）对德国之声表示："中远集团在比雷埃夫斯的投资是一个成功案例。"这位政治学者认为，最重要的是中国遵守欧洲法律规定，比如在就业者权益和环境保护方面。

虽然两国之间的贸易往来欣欣向荣，但是希腊每年对中国的出口总量还不到10亿欧元，所以观察人士认为，希腊在这方面还需要迎头赶上。在中国对欧洲的投资总额中，希腊占据的份额也才不到1%。

不过，习近平在他撰写的文章中也提到，中国"愿进口更多希腊优质农产品，丰富中国消费者的选择"。

雅典派迪昂大学国际关系研究所主任菲利斯

友好气氛

中国人对希腊经济做出的另一项贡献就是在旅游业。这也是希腊经济发展非常重要的推动力之一。每年都有大约17万名中国游客到访希腊--而且这一数字还在不断增长。

"大多数中国游客不喜欢烈日暴晒，他们会避开沙滩。他们对城市观光、名胜古迹、文化设施和奢侈品购物更感兴趣"，希腊-中国工商会主席基安尼德斯（Konstantinos Giannidis）本月早些时候接受德国之声采访时表示。

很多中国人喜欢在淡季去希腊旅游--甚至是12月。基安尼德斯认为这是个好消息，因为这无形中等于延长了旅游季节，有助于增加希腊旅游业收入。

习近平还将亲自出席中国银行雅典分行的挂牌仪式。周二在离开雅典之前，他还将参观卫城博物馆。

根据美国民调机构皮尤中心（Pew Research Center）的最新调查，51%的希腊人对中国抱有积极态度。唯一对中国好感度更高的欧盟国家是保加利亚，该国55%的民众对中国持正面看法。

此外，在过去几年里，中国对深陷金融危机的希腊所提供的资金支持，也使得两国之间的友好气氛大增。

雨涵/李鱼（美联社、路透社）