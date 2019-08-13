习近平访印 谈不谈克什米尔?

中国国家主席习近平与印度总理莫迪进行非正式会晤前，北京才强烈批评印度改变印属克什米尔地位，并支持印度的竞争对手巴基斯坦的立场。双方会不会谈这个敏感话题成为焦点。
(德国之声中文网) 中国国家主席习近平10月11日至12日访问印度，与印度总理莫迪（Narendra Modi）在南部临海城市钦奈举行「非正式峰会」。
印度外交部发表声明说，这次会议两国领导人将「就深化双边伙伴关系交换意见」。莫迪和习近平还将参观附近的玛玛拉普兰寺镇。
习近平此行之际，印度为废除印属克什米尔的特殊宪法地位的行动影响了新德里和北京之间的关系。北京严厉批评印度的决定，称其损害了中国的领土主权。
印第安纳大学布卢明顿分校政治学教授甘古利（Sumit Ganguly）对DW表示:「一如中国过去几十年来的态度，北京将在各种国际论坛上支持巴基斯坦，并将继续向巴基斯坦提供经济和军事援助。北京也会在上海合作组织等区域组织中表示对印度的决定感到愤怒。」
人民大学国际政治系成晓河则向法新社表示：「中国同情和支持巴基斯坦在这一问题上的局势。因此目前的中印关系非常微妙。」
巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）本周早些时候前往中国，会见了习近平和其他中国高层官员，并讨论了克什米尔局势。
习近平强调，无论国际和地区形势如何变化，中巴友谊始终牢不可破。「中方始终将巴基斯坦置于中国外交优先方向，在涉及巴基斯坦核心利益和重大关切的问题上将继续坚定支持巴方」。
北京最近也在纽约联合国大会上支持伊斯兰堡提出新德里在克什米尔最近的行动问题。
印度实际上控制了该地区约45％的人口，而巴基斯坦则控制了约35％。其余的20％受中国控制。
成见根深蒂固
印度和中国是世界上人口最多的两个国家，约有27亿人口居住在这两国，占全球人口的三分之一以上。两国仍存在竞争和未解决的领土主张。
中国在印度阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）拥有约9万平方公里（3万5千平方英里）的土地。中国则称其为「藏南」。另一方面，印度对阿克赛钦高原地区拥有3万8千平方公里（1万5千平方英里）的主权。
两国领土争端偶尔会爆发，并导致轻微的边境冲突。像是两年前，中国和印度在多克兰高原的紧张对峙持续了两个月。
自从1947年印度和巴基斯坦成为独立国家以来，克什米尔一直是一个悬而未决的领土争端。到了今天，印巴和中国都各地控制了克什米尔不同区域。
甘古利说：「印度对中国在克什米尔问题上的立场不满......但是，新德里本该预料到会有这种不利的反应。因为中国意识到，如果印度克什米尔问题上取得优势，克什米尔问题不再，印度就会有时间和精力将火力集中在中印边界上。」
中印对彼此成见根深蒂固。像是1962年边界战争、印度收留流亡的西藏精神领袖达赖喇嘛，和中国与印度的区域竞争对手巴基斯坦之间日益深厚的联系，这些都是双方互不信任的原因。
过去十年间，新德里对北京不断增强的经济、军事和外交实力一直保持警惕。中国在印度认为是其战略后院的南亚地区也扩大了影响力。中国一直对印度与美日等国家的紧密关系感到担忧。尤其最近新德里加强与美国、澳大利亚和日本的合作，四国抗中的态势明显。
印度和中国在贸易方面也存有分歧。两国都希望有更多进入彼此市场的机会。在与习近平会晤期间，预计莫迪将提出经贸问题，包括印度在2018到2019年度对中国的贸易逆差为530亿美元（480亿欧元），以及印度公司在中国的业务量与其他主要经济体相比较小。
从印度到尼泊尔
继印度之后，习近平将在周六和周日前往尼泊尔进行国事访问，这是20多年来中国总统首次到该国进行国事访问。近年来，印度一直担心尼泊尔与中国之间的关系加强。在过去的几年中，随着来自中国的投资和大量商品涌入尼泊尔，中尼商业发展迅速。
中国目前是尼泊尔最大的外国直接投资伙伴。北京方面已承诺支持该国的一系列基础设施和发展项目，这有助于增加中国在加德满都的影响力。当地媒体报道说，习近平和尼泊尔总理帕尔马（KP Sharma Oli）将完成几项基础设施项目协议的签署，包括连接两国的喜马拉雅跨境铁路。