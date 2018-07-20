 习近平访卢旺达 中非关係再进化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2018

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时政风云

习近平访卢旺达 中非关係再进化

习近平来到西非四国行程第二站--卢旺达。如同先前访中东阿联酋和塞内加尔，习近平带来了「经济大礼」，预计签订15项协议和合作项目。

Ruanda Besuch Xi Kinping Paul Kagame (picture-alliance/AP Photo)

卢旺达总统保罗卡加梅 (Paul Kagame)和他的妻子在基加利国际机场欢迎习近平和他的妻子彭丽媛。

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平周日晚间抵达卢旺达，成为第一位访问卢旺达的中国国家元首。拜访期间，两国预计加深贸易关係。

中国驻卢旺达大使饶宏伟告诉记者，「这次访问的目的是发展和促进两国的双边关係，加强与非洲的经济联繫，」

习近平非洲之行于週六在塞内加尔的达喀尔开始，在那裡他会见了总统萨勒(Macky Sall)。

习近平预计在在卢旺达访问两天，随后前往南非约翰内斯堡参加週三与巴西、俄罗斯、印度和南非金砖国家峰会（BRICS）。

上个月，金砖国家外交部长批评「新一波保护主义」，称美国的措施破坏了全球贸易和经济增长。

中国是非洲最大的贸易伙伴，去年在东非吉布提开设了第一个非洲大陆军事基地。该国本月启动了一个中国支持的自由贸易区，并宣称其为非洲目前最大的自由贸易区。

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在本次访问前，习近平曾表示，中国已成为卢旺达最大的贸易伙伴和项目承包商，2017年的贸易额达到1.57亿美元。

中卢两国元首将于週一举行会谈，然后在州议会举行新闻发布会。

卢旺达外交部长恩杜洪吉雷海 (Olivier Nduhungirehe)告诉德新社，「习近平访问期间将会签署15项协议和合作项目，以扩大双边合作。」他补充说其中一些双边协议涉及外交和公务护照持有人的免签证。

预计将签署的其他协议包括加强电子商务的相互投资、民用航空运输合作、执法伙伴关係和人力资源开发。

习近平到访前，两国已有许多互动。卡加梅在2017年3月访问中国。中国外交部长王毅今年1月也访问过卢旺达。卡加梅预计在9月将前往北京参加中非合作论坛。

夏立民/罗法 (德新社、美联社)

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