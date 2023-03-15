习近平访俄：是劝和？ 是施压？

（德国之声中文网）中国国家主席习近平接受普京总统的邀请，将于下周一开始对俄罗斯展开三天国事访问。克里姆林宫和中国外交部都于周五（3月17日）证实了这一行程。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，"俄罗斯总统和中国国家主席的对话将在3月20日下午开始。这将是一对一的对话，将举行非正式午宴。3月21日将进行一天的会谈。"在会谈中，双方将讨论进一步发展两国之间的全面伙伴关系以及战略合作等事项，签署一系列重要的双边文件。

中国外交部发言人汪文斌在周五的记者会上说，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴。习近平主席此次访俄也是为了和平而去。在乌克兰问题上，中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。他说，"中方的主张归结为一句话，就是劝和促谈。 我们始终认为，政治对话是解决冲突争端的唯一出路，拱火递刀、单边制裁、极限施压只会激化矛盾、加剧紧张，不符合世界上大多数国家的利益和期待。"

中俄领导人2022年12月举行视讯会议

在俄乌战争一周年之际，中国政府发表旨在作为调停基础的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》的12点立场文件，敦促双方同意逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。但西方对这份常被解读为"和平计划"的文件多持怀疑态度，认为它没有谴责俄罗斯悍然发动侵略战争，实质上是对俄罗斯给予外交支持。战争开始前，俄中在北京冬奥会期间敲定了双方"无上限伙伴关系"。

周四，中国外交部长秦刚（3月16日）与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）通了电话。秦刚呼吁俄乌双方尽快重启和平谈判以确保政治解决乌克兰危机，他说，"无论有多大的困难和挑战，都不要关死政治解决的大门"。会后库列巴在推特上发文表示，他与秦刚讨论了"领土完整原则的重要性"，强调乌国总统泽连斯基所提出的和平方案，对"结束俄国的侵略与恢复乌克兰的正义和平"至关重要。未经证实的消息称，习近平也将同乌克兰总统泽兰斯基举行视讯会谈。

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关注会晤时提出的实质内容

至于对习近平出访俄罗斯人们应该"期待什么"这样的话题，美国德国马歇尔基金会（GMS）亚洲部的资深研究员马安洲（Andrew Small）此前接受德国之声采访时表示，即便在中国成功斡旋下沙特阿拉伯和伊朗将恢复外交关系，这一新的政治筹码并非有助于解决乌克兰战争问题，"涉及目前俄罗斯与乌克兰之间的势态，中国必须要做的是对俄罗斯方面施加压力，但我们至今没有看到有任何迹象显示中国确实有这个意愿。"他还说，"但从实质上讲，人们并不指望他们在乌克兰问题上能做很多事情"。

马安洲解释道，俄罗斯和中国从根本上希望将乌克兰战争的根源归咎于美国和北约的扩张。这仍然是俄中官方叙事的一部分，也是中国12点立场文件中的措辞。"在这种情况下，我们不期待看到对现有立场的一些重大偏离"。

新加坡国立大学政治学副教授莊嘉穎则是采取听其言、观其行的态度，他对法新社表示，"中国是否在真心努力扮演实现和平的角色，取决于它在与乌克兰和俄罗斯领导人会晤时提出的实质内容"。他认为，此前公开的和平计划更多的是一些普遍原则，而不是可操作的建议。

（综合报道）

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