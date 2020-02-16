习近平讲稿泄“天机” 1月初中央已知疫情

(德国之声中文网) 这篇习近平讲稿新华社在周六晚间(2月15日)就已提前刊发。稿件一开头就有"武汉新型冠状病毒肺炎疫情发生后，1月7日，我主持召开中央政治局常委会会议时，就对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求"字句。

德新社分析认为，中共党刊选择在这个时间刊发两个星期前的一篇内部讲稿，颇为微妙。习近平讲稿中还提到："1月20日，我专门就疫情防控工作作出批示，指出必须高度重视疫情，全力做好防控工作，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。1月22日，鉴于疫情迅速蔓延、防控工作面临严峻挑战，我明确要求湖北省对人员外流实施全面严格管控。"

而在1月18日，武汉市百步亭社区还举办了一场有4万人参加的"万家宴"活动。目前，武汉、湖北的地方官员饱受批评，被指责在疫情早期瞒报数据、延误防控时机。湖北省已经有包括省委书记在内的一批高官遭到撤换。分析人士认为，撤换地方官员、刊发习近平内部讲稿的举动，旨在维护习近平本人的形象。不过，德新社也指出，披露习近平最迟1月7日已知情，也有可能适得其反：公众可能会指责中央政府为何没有及早对疫情做出更严密的防控。

武汉市长周先旺也曾在1月27日接受央视采访时呼吁"疫情披露不及时，这点大家要理解"。周先旺称，早在1月初，武汉市就已经向上报告疫情，但是"作为地方政府，我必须获得授权后才能披露疫情"。而在2月3日，中国外交部发言人华春莹也在例行记者会上披露，"自1月3日起，中方共30次向美方通报疫情信息和防控措施。两国疾控中心就疫情相关情况多次进行沟通。"

但是，在1月20日习近平作出批示、著名呼吸科专家钟南山在央视直播采访中指出疫情严重性之前，严密管控下的中国媒体并没有对公众发出疫情预警，而只是强调新冠肺炎"可防可控"，"人传人证据不明显"，武汉市更是在一月中旬连续多天没有通报疫情。

文山/乐然/(德新社、美联社)