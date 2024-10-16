习近平视察福建 台官员称军演让国际更挺台

习近平视察福建 台官员称军演让国际更挺台2024年10月16日
（德国之声中文网）在解放军本周一（10月14日）于台湾周边举办大规模军事演习“联合利剑-2024B”之后，中国国家领导人习近平于周二下午前往紧邻台湾的福建省进行考察。
东山县所在的东山岛长年以来属于军事前线。1953年东山岛之战，当时退守台湾的中华民国国民政府试图向东山岛发动进攻，但随后被解放军击退。
据新华社报导，习近平在漳州市东山县“考察了陈城镇澳角村、谷文昌纪念馆和关帝文化产业园，了解当地推进乡村全面振兴、传承红色基因和加强文化遗产保护等情况”。
台国安局长：中共军演带来负面效果
另一方面，台湾国安局长蔡明彦在今天一场业务报告中提到：中共军演会制造副作用与负面效果，让国际更加支持台湾，让台湾社会更看清楚中共对台政策本质。
他表示，国际社会普遍认为赖清德的国庆谈话温和、务实、理性，但中共却将其视为刻意挑衅，这显示出：中共和国际社会对于涉及台湾的议题存在严重的认知落差。
蔡明彦也指出，除了军事方面的部署，此次演习中共也进行了认知作战，“包括各类围台心战图卡、假讯息的散布、甚至有台籍艺人挺军演的言论”。其中对于假讯息，国安局进行了溯源查找、通报其他政府机关澄清等应对方式。
国台办再批赖清德
对于近期的两岸热点议题，国台办发言人陈斌华在10月16日的例行新闻发布会指出：“当前两岸问题的症结在于赖清德当局顽固坚持‘台独’立场，鼓吹‘新两国论’，煽动两岸敌意对抗，不断滋事挑衅，蓄意加剧局势紧张，导致台湾兵凶战危、台湾民众利益受损。”
上周四（10月10日），台湾总统赖清德在中华民国国庆演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。陈斌华称，此番言论“不过是在变换手法、欺骗舆论，毫无善意可言”。
他也重申“愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，这针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。”
已收到数百条举报“台独”线索
此外，陈斌华还提到自从今年年中在国台办、公安部政府网站设立针对“台独”顽固分子的举报邮箱后，“两岸广大民众以实际行动响应依法惩‘独’正义之举，目前已经收到数百条举报线索。”他表示，对于群众举报，将会同有关部门进行认真核查甄别。
（新华社、中央社、国台办等）
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