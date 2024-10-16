习近平视察福建 台官员称军演让国际更挺台

中国领导人习近平在军演隔天前往距台湾仅一海之隔的福建东山县视察，了解“传承红色基因、文化遗产保护”等推进情况。台湾官员在一次报告中提到，军演为中共带来的是副作用与负面效果。

（德国之声中文网）在解放军本周一（10月14日）于台湾周边举办大规模军事演习“联合利剑-2024B”之后，中国国家领导人习近平于周二下午前往紧邻台湾的福建省进行考察。

东山县所在的东山岛长年以来属于军事前线。1953年东山岛之战，当时退守台湾的中华民国国民政府试图向东山岛发动进攻，但随后被解放军击退。

据新华社报导，习近平在漳州市东山县“考察了陈城镇澳角村、谷文昌纪念馆和关帝文化产业园，了解当地推进乡村全面振兴、传承红色基因和加强文化遗产保护等情况”。

台国安局长：中共军演带来负面效果

另一方面，台湾国安局长蔡明彦在今天一场业务报告中提到：中共军演会制造副作用与负面效果，让国际更加支持台湾，让台湾社会更看清楚中共对台政策本质。

他表示，国际社会普遍认为赖清德的国庆谈话温和、务实、理性，但中共却将其视为刻意挑衅，这显示出：中共和国际社会对于涉及台湾的议题存在严重的认知落差。

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蔡明彦也指出，除了军事方面的部署，此次演习中共也进行了认知作战，“包括各类围台心战图卡、假讯息的散布、甚至有台籍艺人挺军演的言论”。其中对于假讯息，国安局进行了溯源查找、通报其他政府机关澄清等应对方式。

国台办再批赖清德

对于近期的两岸热点议题，国台办发言人陈斌华在10月16日的例行新闻发布会指出：“当前两岸问题的症结在于赖清德当局顽固坚持‘台独’立场，鼓吹‘新两国论’，煽动两岸敌意对抗，不断滋事挑衅，蓄意加剧局势紧张，导致台湾兵凶战危、台湾民众利益受损。”

上周四（10月10日），台湾总统赖清德在中华民国国庆演说中重申，中华民国及中华人民共和国“互不隶属”，且中国“无权代表台湾”。陈斌华称，此番言论“不过是在变换手法、欺骗舆论，毫无善意可言”。

他也重申“愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但决不承诺放弃使用武力，这针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。”

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已收到数百条举报“台独”线索

此外，陈斌华还提到自从今年年中在国台办、公安部政府网站设立针对“台独”顽固分子的举报邮箱后，“两岸广大民众以实际行动响应依法惩‘独’正义之举，目前已经收到数百条举报线索。”他表示，对于群众举报，将会同有关部门进行认真核查甄别。

（新华社、中央社、国台办等）

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