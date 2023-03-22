习近平莫斯科之行带回了什么？

（德国之声中文网）习近平和普京在克里姆林宫的会面，场面隆重眩目。双方的官方表态高调赞扬中俄友好关系和巨大的合作前景。高层会谈的具体结果有哪些？

乌克兰战争

普京在双方会谈时表示，中国就乌克兰问题提出的立场建议可成为俄乌和平对话的基础。但路透社分析认为，中俄会议中没有出现任何可以在军事上制约俄罗斯的内容。峰会联合声明呼应了中国上个月公布的"12点"立场文件中的表述，呼吁俄乌进行对话，但没有重复该文件中提到的尊重所有国家领土完整的说法。声明还表述反对"形成阵营对抗"，并谴责单方面制裁--即西方对俄罗斯的经济制裁以及北约对乌克兰的军事武装。

俄罗斯清楚，如果不恢复乌克兰对所有被侵占领土的主权，基辅不会同意任何和平方案。而美国也强调，现阶段的任何停火都只会固化俄罗斯的侵略成果，并使俄军有时间进行重组。所以普京可以说他支持中国的计划，因为他知道这个计划不会有任何进展，除非习近平和乌克兰总统泽连斯基可能进行的后续外交活动得出任何意外结果。这样，普京就可以一边表示对和平对话持开放态度，一边继续战争。

天然气管道

中俄峰会上，双方签署了14项协议，内容从进口大豆到核能，但却没有俄罗斯十分想得到的一项成果--关于天然气管道"西伯利亚力量2号"的新协议。计划中从俄罗斯经蒙古国向中国输送天然气的这一管道如果建成，每年可向中国供应500亿立方米的天然气。

据俄媒报道，普京星期二（3月21日）在同习近平会谈后表示，俄罗斯和中国已就"西伯利亚力量2号"天然气管道达成协议，"该项目几乎所有参数都已商定"。但第二天双方正式会谈后的联合声明中仅称，双方将共同努力，"推动新建中蒙俄天然气管道项目研究及磋商相关工作"。

该项目的谈判中有两个可能的争议点：由谁来建造这一总长2600公里的管道，以及输送天然气如何定价。路透社分析指出，中国完全有条件慢慢讨价还价，而莫斯科更需要这项交易。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）为了弥补原本占其出口量80%的欧洲市场的崩塌，急于寻求中国成为替代进口方。鉴于西方对俄制裁以及北溪管道发生爆炸后无法使用，专家估计俄罗斯天然气公司今年仅向欧洲和土耳其输送500-650亿立方米天然气。而2018年时的峰值约为2000亿立方米。

普习友谊和俄中关系

习近平访问莫斯科，从时间上看是对普京的力挺。就在数天前，海牙国际刑事法院指控普京对乌克兰发生的战争罪行负有刑事责任并对其发出逮捕令。而习近平的到访使得普京得以向西方展示，他依然拥有强大的朋友，并不孤立，而且这位朋友同样对美国主导的"单极世界"秩序不屑一顾。普京与习近平会面多达40余次，互称对方为"好朋友"，个人层面上的这种密切关系也意味着，普京在乌克兰的任何失败也会损害中国领导人的形象。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



不过在其他方面，这次访问显示了中俄两国关系日益不平衡的性质以及北京明显的收益。自战争开始以来，中国已经通过从俄罗斯廉价进口石油和煤炭节省了上百亿美元。普京说，中国公司将优先取代已经退出俄罗斯的西方公司。他还说，俄罗斯支持在本国与亚洲、非洲和拉丁美洲的贸易中越来越多地使用中国的人民币。

习近平能得到什么？

分析人士认为，习近平推动中方就乌克兰问题提出的和平建议，符合中国为自己打造的有建设性、负责任大国形象的叙事。北京不认为自己站在侵略者一边，而力图展示自己"客观中立"。

面对西方的压力，中国重视来自俄罗斯的支持，并从贸易、投资和能源交易中获得实际利益。例如在台海发生军事冲突的情况下、俄罗斯将能够为中国提供可靠的能源和其他资源供应。

德国政治学者、俄乌问题专家朗加（Niko Langa）21日接受DW采访时说，"我认为习近平试图在达到一种平衡，一方面更隐密地支持俄国，但同时也试著不被视为公开支持俄国的战争，因为他也怕更强烈的西方制裁。这是一种微妙的平衡。"

（路透社）

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