习近平致辞世界经济论坛：对抗歧视最终将损害各国利益

（德国之声中文网）1月25日至29日，世界经济论坛首次以视频会议方式举行“达沃斯对话”。因疫情原因，该论坛没有和往年一样在瑞士滑雪胜地达沃斯举办年会，而是邀请大约2000名全球各地的政治家和商界领袖在线交换意见。据报道，除中国领导人习近平外，德国、法国、以色列、印度、日本、韩国、南非等国领导人也将参加视频会议，但美国新总统拜登不在此列。俄罗斯总统普京的发言人本周一表示，普京本周三（1月27日）将通过视频发表讲话。

中国国家主席习近平本周一（1月25日）发表25分钟视频致辞。这是他2017年出席达沃斯世界经济论坛开幕式并发表主旨演讲以来首次在该论坛上亮相。

在题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的致辞中，习近平未点名地就“新冷战”，“对立对抗”等提出警告。他说，”在国际上搞‘小圈子’、‘新冷战’，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。一个分裂的世界无法应对人类面临的共同挑战，对抗将把人类引入死胡同......当今世界，如果走对立对抗的歧路，无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。”

和2017年的演讲中一样，习近平再次呼吁多边主义。他说，“在经济全球化时代，类似新冠肺炎疫情的突发公共卫生事件绝不会是最后一次，全球公共卫生治理亟待加强......人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。"他还称，“国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家来发号施令”。

习近平还谈到“要巩固二十国集团作为全球经济治理主要平台的地位，密切宏观经济政策协调”， 承诺“中国将继续积极参与国际抗疫合作“，“继续实施互利共赢的开放战略”，重申“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”。

和2015年在第七十届联大一般性辩论上一样，习近平也称要“坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值”。

习近平在世界经济论坛上的讲话引起国际各方关注。越来越多的研究指出，新冠疫情将加速中国缩小与美国的经济总量差距。法国金融保险集团裕利安怡(Euler Hermes)本月的一项研究指出，全球主要经济体去年都因疫情而出现经济萎缩，而中国却实现2.3%的经济增长，这样，到2030年，中国的经济总量就将和美国相当，比疫情前分析家的预测提前两年。该研究称，新冠危机可能加速世界经济平衡偏向亚洲。

乐然/洪沙（法新社等）

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