 习近平致辞世界经济论坛：对抗歧视最终将损害各国利益 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平致辞世界经济论坛：对抗歧视最终将损害各国利益

中国国家主席习近平本周一以视频形式在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上致辞，对新冷战提出警告，并呼吁坚持多边主义，应对全球性挑战。刚上任的美国总统拜登因为忙于应对国内事务而将缺席本届达沃斯经济轮谈。

China | Xi Jinpings Ansprache zum Online-Weltwirtschaftforum Davos

1月25日，习近平为世界经济论坛达沃斯对话会发表视频致辞

（德国之声中文网）1月25日至29日，世界经济论坛首次以视频会议方式举行“达沃斯对话”。因疫情原因，该论坛没有和往年一样在瑞士滑雪胜地达沃斯举办年会，而是邀请大约2000名全球各地的政治家和商界领袖在线交换意见。据报道，除中国领导人习近平外，德国、法国、以色列、印度、日本、韩国、南非等国领导人也将参加视频会议，但美国新总统拜登不在此列。俄罗斯总统普京的发言人本周一表示，普京本周三（1月27日）将通过视频发表讲话。

中国国家主席习近平本周一（1月25日）发表25分钟视频致辞。这是他2017年出席达沃斯世界经济论坛开幕式并发表主旨演讲以来首次在该论坛上亮相。

在题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的致辞中，习近平未点名地就“新冷战”，“对立对抗”等提出警告。他说，”在国际上搞‘小圈子’、‘新冷战’，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。一个分裂的世界无法应对人类面临的共同挑战，对抗将把人类引入死胡同......当今世界，如果走对立对抗的歧路，无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。”

Schweiz Weltwirtschaftsforum Davos - Chinesicher Präsident Xi Jinping

习近平2017年1月17日出席达沃斯世界经济论坛开幕式，发表主旨演讲《共担时代责任 共促全球发展》

和2017年的演讲中一样，习近平再次呼吁多边主义。他说，“在经济全球化时代，类似新冠肺炎疫情的突发公共卫生事件绝不会是最后一次，全球公共卫生治理亟待加强......人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。"他还称，“国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家来发号施令”。

习近平还谈到“要巩固二十国集团作为全球经济治理主要平台的地位，密切宏观经济政策协调”， 承诺“中国将继续积极参与国际抗疫合作“，“继续实施互利共赢的开放战略”，重申“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”。

和2015年在第七十届联大一般性辩论上一样，习近平也称要“坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值”。

习近平在世界经济论坛上的讲话引起国际各方关注。越来越多的研究指出，新冠疫情将加速中国缩小与美国的经济总量差距。法国金融保险集团裕利安怡(Euler Hermes)本月的一项研究指出，全球主要经济体去年都因疫情而出现经济萎缩，而中国却实现2.3%的经济增长，这样，到2030年，中国的经济总量就将和美国相当，比疫情前分析家的预测提前两年。该研究称，新冠危机可能加速世界经济平衡偏向亚洲。

观看视频 03:40

拜登的美国还能充当世界领袖吗？

 

乐然/洪沙（法新社等）

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

习近平首秀达沃斯 演讲力撑全球化

在本年度达沃斯世界经济论坛开幕式上，中国国家主席习近平向与会的全球政商领袖发表主旨演讲。他对全球化推动中国开放做出积极评价，同时呼吁所有民众都应分享全球化的成果。  

2019年达沃斯论坛：重新看中国

中国国家副主席王岐山在达沃斯世界经济论坛主张发展自由贸易和加强合作。但是一些人认为，要解决中美贸易争端或许还需要十几年的时间。  

德智库发布2021年中国预测: 习近平权力无人挑战

墨卡托中国研究中心今年预测中国将推进内循环方针，加强科技自主；德国在默克尔结束执政后会采取更严厉的对华政策。  

分析：自信的中国为拜登带来什么难题？

美中关系——老大哥与后起之秀的较劲——是拜登宣誓接过美国总统之位后，随即要接手的烫手山芋。两个超级力量近年交锋火花四起，美国前外交官和学者如何评估局势走向？  

相关内容

München Sicherheitskonferenz Deutschland Kevin Rudd

陆克文：全球局势正朝「冷战1.5」方向发展 23.09.2020

中美两国在联合国大会上，再次争锋相对。前澳大利亚总理陆克文 (Kevin Rudd)接受德国之声专访时表示，目前局势与当年的冷战仍有些不同之处。

China Präsident Xi Jinping

APEC峰会：习近平向“脱钩”和“小圈子”说不 19.11.2020

特朗普大概率败选后，习近平采取了反守为攻的态势。先是和多国缔结了世界上最大的自由贸易协定，然后又在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人。

USA, New York I 75. Jahrestag der Vereinten Nationen

联合国75周年峰会 中俄炮口对准华盛顿  22.09.2020

联合国周一召开75周年峰会，中国国家主席习近平在会中强调，各国应互相尊重，透过制度协调各国利益。其他国也重申多边主义的重要性，盼透过联合声明激发实际行动。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体: 私企也姓党 经济怎会好?

《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。  