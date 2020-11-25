习近平致电默克尔 暗示开放华为?

(德国之声中文网) 新华社报导，北京时间11月24日晚间，中国国家主席习近平同德国总理默克尔通电话，说「希望德方和欧方对中国企业保持开放」。由于近日德国正在草拟新的资讯安全法案，习近平这通电话被认为是在暗示德国不要封杀华为。

新华社报导，习近平在电话上提起自己几天前刚和默克尔出席了二十国集团领导人峰会，双方都主张坚持多边主义、携手抗疫。报导引述习近平说: 「新冠肺炎疫情發生以来，中德双方通过灵活方式保持沟通，务实合作继续推进。中国正在积极构建新發展格局，坚持扩大内需、扩大开放，这将给德方带来新机遇。我们也希望德方和欧方对中国企业保持开放。双方要坚持相互尊重，始终把握好对话合作的主导面和互利共赢的主基调。希望新一轮中德政府磋商为双方各领域合作谋划布局。」

习近平也在电话中向德国示好，包括提到中国愿同德方加强疫苗交流合作，也将努力中欧投资协定谈判如期完成，推进中欧环境和气候、数字对话机制建设，打造中欧绿色伙伴、数字伙伴。

默克尔虽然对习近平的友好表态抱持肯定态度，却没有直接回应习近平德国将如何对中国企业保持开放。根据新华社报导，默克尔肯定中国疫情防控成绩，也说中国经济率先恢复对德国企业是利好消息。默克尔也说德方愿同中方继续就下阶段德中、欧中重要政治议程保持密切沟通，她将继续致力于推动德中、欧中关係持续良好發展。

德国信息安全法草案曝光

上周五(11月20日)，根据路透社取得的草案显示，德国信息安全法的最新版本试图设立一个由总理府、内政部、经济部和外交部代表共同组成的常设委员会，以协商一致的方式开展工作。这个机制设计将使问题变得更加复杂，如果一个议题无法在工作层面的委员会里取得共识，该议题将会升到部长级讨论。如果再没有共识，则将会转到政府之间的争端解决机制处理。

这样曲折的程序对华为而言，意味着在任何禁令之前，针对华为设备潜藏的国家安全风险都需要先有确切证据以及强烈的政治信念。在技术上而言这会是华为的胜利。美国持续呼吁世界各国不要使用隐藏着国家安全风险的华为设备，然而华为始终反驳美国指控，称自己的产品没有设置后门，也没有被中国政府把持。

对于一些德国电信商而言，华为不至于被封死也可能是好消息－这些依赖华为产品的电信商包括德国电信、Vodafone、Telefonia Deutschland，他们曾表示若要汰换掉华为设备可能耗资入数十亿元。

一位政府消息人士表示，最新文本预计将在12月提交默克尔的内阁批准。然而，媒体泄露的草案可能将扰乱政府的内部谈判。

张慈/杨威廉 (路透社等)

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



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