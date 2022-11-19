习近平致信金正恩：中国愿与朝鲜合作“促进世界和平”

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周六（11月26日）报道，中国国家主席习近平致信朝鲜领导人金正恩，北京愿意与平壤合作促进世界和平。
在习近平致信的前几天，朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹。这是该国迄今为止最强大的一次导弹试验。朝鲜宣称将以自己的核武器应对美国的核威胁。
最近几周时间里，朝鲜进行了破纪录的导弹发射，国际社会越来越担心它正在为第七次核试验做准备。朝鲜上一次进行核试验是在2017年。
据朝鲜官方通讯社朝中社（KCNA）报道，习近平在写给金正恩的信中说，北京准备与朝鲜合作，以“促进本地区乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣”。
习近平说，他愿意与平壤合作，因为“世界、时代和历史正在以前所未有的方式发生变化”。
据朝中社报道，金正恩上个月向习近平发出贺电，祝贺他在中共二十大上获得第三个任期，这是习近平的回信。
在朝鲜发射洲际弹道导弹的前几天，习近平在印尼巴厘岛举行的G20领导人峰会期间与美国总统拜登会面。随后，拜登表示相信北京不希望看到朝核危机进一步升级。
华盛顿表示希望中国作为平壤最重要的盟友和经济援助者，能够利用自身影响力来帮助稳定朝鲜局势。
11月18日发射的导弹似乎是朝鲜最新型洲际弹道导弹，其潜在射程可以击中美国本土。
联合国安理会就此召开公开会议，美国、英国、法国和印度等14个国家“强烈谴责”平壤的行动。
一位西方国家外交官告诉法新社，中国和俄罗斯选择不在周一发表的这份声明署名。
本月早些时候，美国指责北京和莫斯科保护平壤，令其未能受到进一步惩罚。
今年5月，中国和俄罗斯否决了由美国倡导的推动联合国对朝鲜重新发射导弹进行更多制裁的提议。
朝鲜已经因其核武器和弹道导弹计划受到多番国际制裁，而在这个贫困国家双边贸易中，中国占了90%以上。
（法新社）
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。