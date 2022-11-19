习近平致信金正恩：中国愿与朝鲜合作“促进世界和平”

（德国之声中文网）朝鲜官方媒体周六（11月26日）报道，中国国家主席习近平致信朝鲜领导人金正恩，北京愿意与平壤合作促进世界和平。

在习近平致信的前几天，朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹。这是该国迄今为止最强大的一次导弹试验。朝鲜宣称将以自己的核武器应对美国的核威胁。

最近几周时间里，朝鲜进行了破纪录的导弹发射，国际社会越来越担心它正在为第七次核试验做准备。朝鲜上一次进行核试验是在2017年。

据朝鲜官方通讯社朝中社（KCNA）报道，习近平在写给金正恩的信中说，北京准备与朝鲜合作，以“促进本地区乃至世界的和平、稳定、发展和繁荣”。

习近平说，他愿意与平壤合作，因为“世界、时代和历史正在以前所未有的方式发生变化”。

据朝中社报道，金正恩上个月向习近平发出贺电，祝贺他在中共二十大上获得第三个任期，这是习近平的回信。

執政十年 站在十字路口的金正恩

在朝鲜发射洲际弹道导弹的前几天，习近平在印尼巴厘岛举行的G20领导人峰会期间与美国总统拜登会面。随后，拜登表示相信北京不希望看到朝核危机进一步升级。

华盛顿表示希望中国作为平壤最重要的盟友和经济援助者，能够利用自身影响力来帮助稳定朝鲜局势。

11月18日发射的导弹似乎是朝鲜最新型洲际弹道导弹，其潜在射程可以击中美国本土。

联合国安理会就此召开公开会议，美国、英国、法国和印度等14个国家“强烈谴责”平壤的行动。

一位西方国家外交官告诉法新社，中国和俄罗斯选择不在周一发表的这份声明署名。

本月早些时候，美国指责北京和莫斯科保护平壤，令其未能受到进一步惩罚。

今年5月，中国和俄罗斯否决了由美国倡导的推动联合国对朝鲜重新发射导弹进行更多制裁的提议。

朝鲜已经因其核武器和弹道导弹计划受到多番国际制裁，而在这个贫困国家双边贸易中，中国占了90%以上。

（法新社）

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