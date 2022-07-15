习近平罕见访新疆 专家指此行旨在展示维稳成果

（德国之声中文网）中国官媒周五（7月15日）报称，本周二至本周四，中国主席习近平在新疆地区进行了“调研考察”，其中包括访问大学和新疆首府乌鲁木齐的国际贸易陆港区。路透社指出，中国官媒惯于事后发布最高层消息、初期不多提供细节。

新华社配发的一张照片显示，习近平未戴口罩，与微笑和鼓掌的人见面，其中许多人身着民族服装、戴着穆斯林祈祷帽，似乎是维族群众。

路透社报道指出，多年前，新疆地区时有发生个别反政府和反汉族的暴力事件。此后，当局采取维稳、镇压措施。联合国方面在2018年表示，中国当局将多达百万维族人送进为政治灌输而设立的大规模拘留营。华盛顿更是指控北京对维吾尔族实施种族灭绝。

中国方面则一再驳斥对维吾尔人有任何虐待和歧视，起初也否认存在任何拘留营，后来则改称，这些营地是带宿舍的“职业培训中心”，学员们自愿入住，学习法律、中文和职业技能，2019年，所有学员都已 “毕业”。

自这些“职业培训中心”问世以来，新疆地区未再传出发生任何暴力袭击事件的消息。

自七一以来首次公开露面

此行是习近平自7月1日纪念中国收回前英国殖民地香港25周年访港以来的首次公开露面。

新加坡拉惹勒南国际研究学院(S. Rajaratnam School of International Studies)的副教授李明江对路透社表示：“习近平新疆之行旨在看到他近年来为稳定新疆所制定政策的结果，并得出结论，他对新疆的做法和战略是成功的。”

习近平上一次来新疆是2014年。根据《纽约时报》提供的泄密文件，当时，习要求全面“打击恐怖主义、敌对势力渗透和分裂主义”。当局据此加大了追踪、控制、“再教育”维族人的力度。

去年，习近平也对中国另一个曾发生骚乱的少数民族地区西藏作了30年来中国最高领导人的首次访问。外界普遍认为，这位中国一把手有意经由今秋举行的中共二十大获得尚无先例的第三任期。

（路透社）

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