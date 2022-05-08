 习近平缺席官媒头版引猜测 港大研究另有发现 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

习近平缺席官媒头版引猜测 港大研究另有发现

近日，有关中共高层或出现政治异动的猜想甚嚣尘上，其中一条理由就是《人民日报》头版提及中国领导人习近平的次数有所减少。中国传媒研究计划进行统计后却得出了不一样的结果。

China Jahrestag Einmarsch der chinesischen Armee in Nordkorea vor 70 Jahren

有关中国国家主席习近平和国务院总理李克强（资料图片）的报道近日尤其受到关注

（德国之声中文网）中共总书记习近平近来多日缺席《人民日报》头版引发外界有关中共高层或出现政治异动的猜测。然而，香港大学中国传媒研究计划统计习近平历年缺席《人民日报》头版的次数后发现，习近平的缺席次数较往年并无明显变化。

此次统计中所定义的“缺席”是指习近平的全名、“总书记”或“主席”的称谓，未出现在人民日报头版的主标题、副标题或栏目题。中国传媒研究计划主任班志远（David Bandurski）周四（5月19日）发文介绍，2012年11月习近平上任以来，有将近500天缺席头版，其中2013年111次，2014年74次，2015年97次；2016年，习近平在中共19届六中全会里确立了“习核心”的地位，这年他缺席头版次数为88次，2017年73次，2018年则只有20次。

据中国传媒研究计划的观察，2018年10月中共十九大后，习近平平均每月缺席人民日报头版约3至4次。他们注意到，截至19日，今年5月习近平缺席的次数为4次，分别是3、8、17和18日，而且习近平本月依旧是《人民日报》报导中提到次数最多的中共政治局常委。

班志远继续写道：“习近平在某个月从《人民日报》头版缺席超过5次将是不寻常的事情，尤其是在今秋中共二十大临近的时候。”

前车之鉴

值得一提的是，2018年7月也曾有不少媒体因为习近平“罕见”缺席《人民日报》头版而大做文章。但是据班志远团队的统计，2018年整年习近平总共缺席《人民日报》头版仅20次。

就此，班志远提醒，从2018年“不实报道”的教训中，“我们应该学会多持一点怀疑精神。即使统计数字正确，我们应该对这种缺席给予多大的重视？”

以周四当天的《人民日报》头版为例，习近平的名字出现在了所有四个头条新闻里。班志远在文章结尾写道：“中国观察家密切关注《人民日报》传达的视觉讯号是没错的，但这些讯号往往繁多且令人困惑。”

China | Premierminister Li Keqiang in Kunming

李克强在云南视察

李克强曝光度提升？

关注《人民日报》头版的观察人士除了发现近日习近平的缺席，还注意到中国国务院总理李克强的曝光度同时有所提高。尤其是5月14日，官媒新华社和《人民日报》同时刊登了李克强在国务院廉政工作会议上长约九千字的讲话。但是，目前尚无有关官媒对李克强报道次数的相关统计，因此无法判断其曝光度是否相较过往有所不同。

这名总理本周考察云南大学的消息确实受到广泛关注，尤其是他和随行人员未戴口罩的画面引发热议。然而，从目前的搜寻结果来看，“总理在云大”和“总理亲临云南大学等话题已被新浪微博撤下。“云南大学”和“李克强”也一度位列“自由微博“的热搜榜前三名，“自由微博”是一家专门搜集被删博文的网站。在云南大学官方微博发布的相关视频下，仅有少数评论可见，微博显示的解释是：“已过滤不当言论，部分评论暂不展示”。微信上也有部分相关内容遭到审查。

李克强在云南不戴口罩的行为被部分网民视为严格封控措施下的“一股清流”，也有人将其解读为对习近平“清零政策”的挑战。但这并非李克强首次在公开活动中未戴口罩，上个月视察江西时，相关报道里也出现了他和随行人员没戴口罩的画面。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

客座评论：中国民心急变 习仍掌控大局

有关习李斗最近一段时间在海外流传，据说斗争的结果是“习降李升”。政论家邓聿文认为，这些传言虽然并非空穴来风，但还是附会成分居多。不过同时也确实说明，中共党内和民间对习的不满正在增强和扩散。  

各方解读刘鹤发言：监管风暴暂息 派别斗争加剧？

中国最高经济官员刘鹤罕见公开表达对平台经济的支持，引发广泛关注：有人认为，该国针对科技公司实施的监管风暴或已告一段落，也有分析指出，混乱的监管环境反映出决策层的分歧。  

任總理最後一年 李克強：中美大門開了不應再關

中國兩會於3月11日上午落幕。會後，李克強隨即舉行例行的總理記者會。李克強在記者會上稱，這是他擔任總理的最後一年。從經濟、疫情、俄烏、港台到中美關係，李克強怎回應？  

相关内容

Ein Mann in einem Schutzanzug steht inmitten leerer Straßen in einem abgesperrten Gebiet im Bezirk Jingan im Westen von Shanghai. China hat mehr als 10.000 Gesundheitskräfte aus dem ganzen Land nach Shanghai geschickt, darunter 2.000 medizinische Mitarbeiter des Militärs, um den sich rasch ausbreitenden Corona-Ausbruch in Chinas größter Stadt zu bekämpfen. +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：抗疫路上的中国走向何方？ 08.05.2022

自今年三月以来，上海的封城引起了全国以致于全球比2019年武汉封城时更严重的关切。因为这里不仅涉及到了中国各地尤其是居住在上海的人的切身利益，不仅涉及到千千万万的大中小企业的利润，更是决定了全球的供应链的持久性问题。为此，有必要对以后中国清零政策的走向，作一个认真的审视。

China's new Politburo Standing Committee members (from L to R) Xi Jinping, Li Keqiang and Zhang Dejiang wave as they arrive to meet with the press at the Great Hall of the People in Beijing, November 15, 2012. China's ruling Communist Party unveiled its new leadership line-up on Thursday to steer the world's second-largest economy for the next five years, with Vice President Xi Jinping taking over from outgoing President Hu Jintao as party chief. tREUTERS/Carlos Barria (CHINA - Tags: POLITICS)

客座评论：习近平二十大前后的几件头疼事 25.10.2021

当今世界，令各国政要头疼的事不少。这一方面跟政治人物的领导力有关，另一方面也是其身处环境的各个因素集合造成。而对中国来说，由于政治制度不同，头疼的事也不同，起因也不一样。政治学者张俊华尝试就此进行一番梳理。

A small flag of Taiwan on the background of an urban abstract blurred background.

客座评论：“不公不义的台湾”——纷争的时代悲音 19.01.2022

台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。

广告

媒体看中国

China Shanghai Container-Hafen

德语媒体：德国需要走出中国陷阱

严防死守的清零政策，无休无止的封城措施，已经使中国从昔日世界经济的火车头，沦为经济复苏的主要障碍，也使德国经济对中国的高度依赖暴露无遗。  