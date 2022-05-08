习近平缺席官媒头版引猜测 港大研究另有发现

（德国之声中文网）中共总书记习近平近来多日缺席《人民日报》头版引发外界有关中共高层或出现政治异动的猜测。然而，香港大学中国传媒研究计划统计习近平历年缺席《人民日报》头版的次数后发现，习近平的缺席次数较往年并无明显变化。

此次统计中所定义的“缺席”是指习近平的全名、“总书记”或“主席”的称谓，未出现在人民日报头版的主标题、副标题或栏目题。中国传媒研究计划主任班志远（David Bandurski）周四（5月19日）发文介绍，2012年11月习近平上任以来，有将近500天缺席头版，其中2013年111次，2014年74次，2015年97次；2016年，习近平在中共19届六中全会里确立了“习核心”的地位，这年他缺席头版次数为88次，2017年73次，2018年则只有20次。

据中国传媒研究计划的观察，2018年10月中共十九大后，习近平平均每月缺席人民日报头版约3至4次。他们注意到，截至19日，今年5月习近平缺席的次数为4次，分别是3、8、17和18日，而且习近平本月依旧是《人民日报》报导中提到次数最多的中共政治局常委。

班志远继续写道：“习近平在某个月从《人民日报》头版缺席超过5次将是不寻常的事情，尤其是在今秋中共二十大临近的时候。”

前车之鉴

值得一提的是，2018年7月也曾有不少媒体因为习近平“罕见”缺席《人民日报》头版而大做文章。但是据班志远团队的统计，2018年整年习近平总共缺席《人民日报》头版仅20次。

就此，班志远提醒，从2018年“不实报道”的教训中，“我们应该学会多持一点怀疑精神。即使统计数字正确，我们应该对这种缺席给予多大的重视？”

以周四当天的《人民日报》头版为例，习近平的名字出现在了所有四个头条新闻里。班志远在文章结尾写道：“中国观察家密切关注《人民日报》传达的视觉讯号是没错的，但这些讯号往往繁多且令人困惑。”

李克强在云南视察

李克强曝光度提升？

关注《人民日报》头版的观察人士除了发现近日习近平的缺席，还注意到中国国务院总理李克强的曝光度同时有所提高。尤其是5月14日，官媒新华社和《人民日报》同时刊登了李克强在国务院廉政工作会议上长约九千字的讲话。但是，目前尚无有关官媒对李克强报道次数的相关统计，因此无法判断其曝光度是否相较过往有所不同。

这名总理本周考察云南大学的消息确实受到广泛关注，尤其是他和随行人员未戴口罩的画面引发热议。然而，从目前的搜寻结果来看，“总理在云大”和“总理亲临云南大学等话题已被新浪微博撤下。“云南大学”和“李克强”也一度位列“自由微博“的热搜榜前三名，“自由微博”是一家专门搜集被删博文的网站。在云南大学官方微博发布的相关视频下，仅有少数评论可见，微博显示的解释是：“已过滤不当言论，部分评论暂不展示”。微信上也有部分相关内容遭到审查。

李克强在云南不戴口罩的行为被部分网民视为严格封控措施下的“一股清流”，也有人将其解读为对习近平“清零政策”的挑战。但这并非李克强首次在公开活动中未戴口罩，上个月视察江西时，相关报道里也出现了他和随行人员没戴口罩的画面。

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