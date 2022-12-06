习近平结束沙特访问 利雅得宣言强调「一中原则」

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周六（12月10日）结束对沙特阿拉伯的国事访问启程返国。据沙特通讯社报道，沙特外交大臣费萨尔（Faisal bin Farhan）到首都利雅得机场送行。在访问期间，习近平与沙特国王萨勒曼和王储兼首相穆罕默德会面，双方签署了一项全面战略伙伴关系协议。习近平与沙特王储穆罕默德还同意加强能源、人工智能、反恐等领域的合作。

本周五，习近平还出席了中国-阿拉伯国家峰会和中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。据中国外交部公布的消息，出席峰会的包括沙特王储穆罕默德、埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世等21个阿盟国家领导人以及阿拉伯国家联盟秘书长盖特等国际组织负责人。

首届中阿峰会发表了《利雅得宣言》，宣布中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。宣言还提到台湾及香港问题称，「双方一致同意强调阿拉伯国家坚定恪守一个中国原则，支持中国维护主权和领土完整，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，反对一切形式的『台独』。支持中方在香港问题上的立场，支持中方在『一国两制』框架下维护国家安全、发展完善香港民主的努力。」

习近平在会上发表主旨讲话时表示：「中阿作为战略伙伴，要继承和发扬中阿友好精神，加强团结合作，构建更加紧密的中阿命运共同体。」他同时也强调，愿双方坚定支持彼此维护国家主权、领土完整、民族尊严，「双方要坚持不干涉内政原则，践行真正的多边主义，维护广大发展中国家正当权益」。

习近平还提出在未来3到5年，双方在支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等8个领域推进「八大共同行动」，以作为构建中阿命运共同体和落实《中阿全面合作规划纲要》的第一步。

沙特王储穆罕默德在周五的会议开始时发表讲话称，此次峰会开创中国与海湾国家合作的「历史性新阶段」。其态度与美国总统拜登五个月前在利雅得出席一场较小型的阿拉伯峰会时大相径庭。

在被问及与华盛顿的关系时，沙特外交大臣费萨尔称，沙特将继续与所有伙伴合作。「我们不认为这是一个零和游戏。」他在会后对记者表示：「我们不相信两极分化或者选边站。」

美国总统拜登7月中旬也曾访问沙特并与沙特王储穆罕默德会面

沙特的谨慎态度

中国长期以来一直是沙特的紧密能源伙伴，去年沙特约四分之一的石油出口至中国。

研究中国与海湾关系的意大利国际政治研究所（ISPI）高级研究员塔米米（Naser al-Tamimi）表示，随着双边关系扩大，利雅得在华盛顿所关心的领域上「非常谨慎地行事」，尤其是在国防、电信和核能方面。从本周沙特的态度便可见一斑。

沙特外交大臣费萨尔周五表示，深化与中国在武器制造和销售方面的现有合作不是双边会谈的重点，而是着眼于经济。

在周五的中海峰会上，习近平提出设立中海和平利用和技术论坛。他还表示，中国将充分利用上海石油天然气交易中心平台，开展油气贸易人民币结算。路透社指出，此举将支持中国在国际上推广人民币的目标，并削弱美国对世界贸易的影响力。

但费萨尔在被问及是否将参加这样的计划时表示，「我对此还一无所知」。

政治研究员塔米米表示，撇开这种谨慎不谈，沙特「不会停止与中国合作」，因为该国相信，由王储穆罕默德倡导的改革和经济多样化议程「2030年远景」的成功取决于此。

习近平与沙特国王萨尔曼和王储穆罕默德会晤

分析人士则指出，尽管沙特和中国签署了多项战略和经济合作协议，但双边关系仍将以能源利益为基础。

华盛顿阿拉伯海湾国家研究所的高级常驻学者莫吉尼奇（Robert Mogielnicki）表示，能源问题仍将是两国关系的前沿和核心。他认为，中国和沙特政府还将支持他们的国家冠军企业及其他私营单位，以推进贸易和投资，在技术方面也会有更多引起华盛顿关注的合作。

沙特与华为本周就云计算和在沙特城市建设高科技综合体签署了谅解备忘录。虽然美国对华为技术的安全风险表示担忧，华为还是参与了海湾国家的5G网络建设。

(路透社、法新社等）

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